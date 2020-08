NBA heute live: Kings vs. Pelicans, Mavericks vs. Clippers & Co. im Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag geht das Playoff-Rennen vor allem im Westen in die heiße Phase. SPOX begleitet das Geschehen ab 18 Uhr im Liveticker - außerdem erfahrt ihr hier alles zur Übertragung der Spiele!

Das Geschehen am heutigen Tah wird mit dem Duell der Kings und Pelicans eröffnet. Beide Teams befinden sich derzeit außerhalb der Playoff-Plätze im Westen, hoffen aber noch auf eine Teilnahme. Vor allem den Pelicans sind hier noch Chancen auszurechnen. Mit Rookie-Sensation Zion Williamson gehören sie zu den spektakulärsten Teams der NBA.

In der Folge treffen zwei absolute Ost-Giganten aufeinander. Milwaukee hat den Top-Seed bereits sicher, will gegen Miami aber sicherlich ein Statement setzen. Bisher haben die Heat beide Duelle dieser Saison mit den Bucks für sich entschieden, derzeit würde es dieses Duell auch in der zweiten Playoff-Runde geben.

Um 0.30 Uhr steht dann ein weiteres Top-Duell an, das Stand jetzt sogar in der ersten Playoff-Runde stattfinden könnte: Mavericks vs. Clippers. Auch hier wird es vor allem für Dallas darum gehen, Selbstvertrauen zu tanken. Hier gibt es einen ausführlichen Bericht zur Situation des Teams um Luka Doncic.

Wer richtig lange wach bleiben will, hat dann um 3 Uhr noch einen weiteren echten Leckerbissen vor der Brust. Das beste Team der Western Conference trifft auf eins der gefährlichsten: Die Lakers duellieren sich mit den Rockets.

NBA heute: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 19.30 Uhr Sacramento Kings New Orleans Pelicans DAZN 22 Uhr Milwaukee Bucks Miami Heat DAZN 22 Uhr Phoenix Suns Indiana Pacers League Pass 0.30 Uhr (Fr.) Dallas Mavericks L.A. Clippers DAZN 2 Uhr (Fr.) Denver Nuggets Portland Trail Blazers League Pass 3 Uhr (Fr.) Houston Rockets Los Angeles Lakers DAZN

NBA: Übertragung heute live im TV und Livestream

Vier Spiele in Folge sind heute beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es hingegen nicht. Los geht es um 19.30 Uhr mit der Partie der Sacramento Kings gegen die New Orleans Pelicans um Rookie-Sensation Zion Williamson, in der Folge gibt es bis ca. 6 Uhr morgens ein Topspiel nach dem anderen.

Auch in den kommenden Tagen geht es auf DAZN und SPOX weiter mit jeder Menge NBA. DAZN zeigt jeden Tag beim Restart mindestens ein NBA-Spiel begleitet Euch auch umfassend durch die Playoffs. Hier geht es zum Livestream-Kalender von SPOX und DAZN.

DAZN kann einen Monat lang gratis getestet werden und kostet im Anschluss 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahresabo.

NBA: Milwaukee Bucks im Kader-Check: Maschine mit einem dicken Fragezeichen © getty 1/36 Die Milwaukee Bucks haben bereits den Divisionstitel eingetütet und werden als Erster im Osten in die Playoffs gehen. Reicht es diesmal zum großen Wurf und dem Einzug in die Finals? Wir machen den Check. © imago images / ZUMA Press 2/36 Platz eins ist den Bucks fast nicht mehr zu nehmen, ein Sieg gegen Brooklyn (heute ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM auf SPOX) reicht für Coach Budenholzer und Co. schon. 54 Siegen stehen lediglich 13 Niederlagen gegenüber, die beste Bilanz der kompletten NBA. © imago images / Agencia EFE 3/36 Diese Dominanz ist vor allem durch Defense zu erklären. Milwaukee erlaubt 3 Punkte pro 100 Ballbesitze weniger als die zweitbeste Verteidigung Toronto. Das sind Welten in der NBA. Auch der Angriff ist stark, hier sind die Bucks immerhin Siebter. © getty 4/36 POINT GUARD: ERIC BLEDSOE - Stats 2019/20: 27,2 Minuten, 15,4 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,4 Assists bei 48,2 Prozent aus dem Feld und 34,8 Prozent von der Dreierlinie (56 Spiele). © imago images / ZUMA Press 5/36 Machte in Orlando nach seiner COVID-19-Erkrankung noch kein Spiel. Er ist der X-Faktor der Bucks - und hinter ihm stehen einige Fragezeichen. Kann er diesmal in den Playoffs liefern? Fällt der Dreier? Seine Defense ist dagegen über jeden Zweifel erhaben. © getty 6/36 GEORGE HILL - Stats 2019/20: 21,3 Minuten, 9,5 Punkte, 3,0 Rebounds und 2,9 Assists bei 52,8 Prozent aus dem Feld und 47,4 Prozent von der Dreierlinie (53 Spiele). © getty 7/36 Immerhin besitzen die Bucks in Hill einen exzellenten Backup. Hill besitzt zwar nicht den Drive eines Bledsoes, dafür trifft in dieser Saison keiner den Dreier besser als der 34-Jährige. © getty 8/36 FRANK MASON III - Stats 2019/20: 8,8 Minuten, 2,3 Punkte und 1,8 Assists bei 26,3 Prozent aus dem Feld und 20,0 Prozent von der Dreierlinie (6 Spiele). © getty 9/36 Der frühere Zweitrundenpick stand in den ersten beiden Orlando-Spielen nicht im Kader, das wird wohl auch so bleiben. Bei schlechteren Teams wäre wahrscheinlich eine Backup-Rolle drin. © getty 10/36 SHOOTING GUARD: WESLEY MATTHEWS - Stats 2019/20: 24,7 Minuten, 7,6 Punkte und 2,5 Rebounds bei 39,6 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von der Dreierlinie (63 Spiele). © getty 11/36 Der Iron Man ist der klassische 3-and-D-Spieler, der in Milwaukee fast keine anderen Aufgaben mehr hat. Zumeist verteidigt er die besten Guards des Gegners - und das mehr als solide. Der Wurf kommt und geht. © getty 12/36 DONTE DIVICENZO - Stats 2019/20: 23,1 Minuten, 9,4 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,3 Steals bei 46,3 Prozent aus dem Feld und 34,5 Prozent von der Dreierlinie (60 Spiele). © getty 13/36 Der Klebstoff der Bucks. Der NCAA-Champion mit Villanova kann offensiv von allem ein bisschen und ist defensiv eine Pest. Dazu ist er für seine Größe ein guter Rebounder und hat keine Angst vor großen Spielen. © getty 14/36 PAT CONNAUGHTON - Stats 2019/20: 18,3 Minuten, 5,1 Punkte und 4,2 Rebounds bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 32,1 Prozent von der Dreierlinie (61 Spiele). © getty 15/36 Ebenfalls immer defensiv aktiv ist Connaughton, der athletischer ist, als man denkt. Als Schütze streaky, aber immer wieder mit guten Momenten. Wie Bledsoe fehlte Connaughton aber auch in der Vorbereitung wegen COVID-19. © getty 16/36 STERLING BROWN - Stats 2019/20: 15,0 Minuten, 4,9 Punkte und 3,7 Rebounds bei 36,5 Prozent aus dem Feld und 30,8 Prozent von der Dreierlinie (46 Spiele). © imago images / PanoramiC 17/36 Bei anderen Teams würde Brown vermutlich mehr Minuten bekommen, so ist er für die Bucks ein kleiner Luxus. Auch er passt perfekt in die Kategorie 3-and-D, doch aufgrund des Überangebots an Guards spielt er nur wenig. © getty 18/36 SMALL FORWARD: KHRIS MIDDLETON - Stats 2019/20: 30,1 Minuten, 21,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 4,2 Assists bei 49,4 Prozent aus dem Feld und 41,3 Prozent von der Dreierlinie (56 Spiele). © getty 19/36 Noch immer kratzt Middleton an einer 50/40/90-Saison. Zumeist spielt der All-Star unauffällig, macht aber die kleinen Dinge und ist in der Crunchtime eine wichtige Option, wenn Giannis nicht wie gewünscht zum Zug kommt. © getty 20/36 KYLE KORVER - Stats 2019/20: 16,6 Minuten, 6,7 Punkte und 2,1 Rebounds bei 42,8 Prozent aus dem Feld und 41,5 Prozent von der Dreierlinie (51 Spiele). © getty 21/36 Auch mit fast 40 Jahren weiß jeder in der Liga, dass man Korver nicht frei stehen lassen kann. In der Verteidigung ist er etwas hüftsteif, aber die Bucks können dies als Team kompensieren. © imago images / ZUMA Wire 22/36 POWER FORWARD: GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Stats 2019/20: 30,9 Minuten, 29,8 Punkte, 13,8 Rebounds und 5,8 Assists bei 55,0 Prozent aus dem Feld und 30,7 Prozent von der Dreierlinie (58 Spiele). © getty 23/36 Der MVP - vermutlich sogar der Doppelte? Rechnet man seine Stats auf 36 Minuten hoch, legt der Grieche 34,6 Punkte und 16,0 Rebounds auf. Kann er auch im Halbfeld scoren, wenn das Spiel in den Playoffs langsamer wird? © getty 24/36 MARVIN WILLIAMS - Stats 2019/20: 18,5 Minuten, 4,0 Punkte und 3,5 Rebounds bei 41,0 Prozent aus dem Feld und 29,6 Prozent von der Dreierlinie (11 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 25/36 Kam im Februar aus Charlotte und passt wie die Faust aufs Auge. Der Veteran besitzt einen guten Wurf und ist ein unangenehmer Verteidiger. Kann sogar als Center aushelfen und erlaubt es Milwaukee, auch kleiner zu spielen. © imago images / Agencia EFE 26/36 ERSAN ILYASOVA - Stats 2019/20: 15,9 Minuten, 6,8 Punkte und 4,9 Rebounds bei 47,3 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von der Dreierlinie (57 Spiele). © getty 27/36 Wegen Williams könnten die Minuten des Türken etwas sinken. Auch er kann als kleiner Fünfer agieren und mit seinem Wurf die Defense auseinanderziehen. Seine Verteidigung beschränkt sich inzwischen fast nur noch auf das Ziehen von Offensiv-Fouls. © getty 28/36 D.J. WILSON - Stats 2019/20: 8,8 Minuten, 3,1 Punkte und 2,1 Rebounds bei 39,6 Prozent aus dem Feld und 25,5 Prozent von der Dreierlinie (32 Spiele). © imago images / PanoramiC 29/36 Nach seiner soliden zweiten Saison gab es wieder einen Rückschritt. Der Forward sieht kaum mehr das Feld, auch weil sein Wurf (25 Prozent von draußen) im Moment nicht fällt. © getty 30/36 THANASIS ANTETOKOUNMPO - Stats 2019/20: 5,2 Minuten, 2,5 Punkte und 1,1 Rebounds bei 52,8 Prozent aus dem Feld (18 Spiele). © imago images / Icon SMI 31/36 Der ältere Antetokounmpo-Bruder bekommt lediglich bei Kantersiegen Minuten, für mehr dürfte es in der NBA wohl nicht reichen. © getty 32/36 CENTER: BROOK LOPEZ - Stats 2019/20: 26,6 Minuten, 11,0 Punkte, 4,5 Rebounds und 2,5 Blocks bei 42,7 Prozent aus dem Feld und 29,8 Prozent von der Dreierlinie (62 Spiele). © imago images / ZUMA Press 33/36 Der Splash Mountain sucht noch seinen Touch, dafür ist er aber der Anker der Defense, der in der Zone alles zusammenhält. Wer hätte Letzteres vor ein paar Jahren noch für möglich gehalten? © getty 34/36 ROBIN LOPEZ - Stats 2019/20: 14,4 Minuten, 5,6 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,7 Blocks bei 50,5 Prozent aus dem Feld und 34,7 Prozent von der Dreierlinie (61 Spiele). © getty 35/36 Zwillingsbruder Robin hat ein ähnliches Skillset, fühlt sich aber in Korbnähe etwas wohler. Trotzdem ist er eine weitere sinnvolle Ergänzung für die Bucks und liefert zusätzliche Tiefe. © imago images / PanoramiC 36/36 FAZIT: Die Bucks sind eine Maschine. Giannis ist noch dominanter, Middleton noch konstanter. Fragezeichen bleiben hinter Bledsoe. Legt er seine Playoff-Probleme ab, werden die Bucks in den Finals dabei sein, dann ist alles möglich.

NBA: Die Tabelle der Bubble-Teams am 6. August 2020

Die beiden Conferences haben ihren jeweiligen Top-Seed in Los Angeles und Milwaukee bereits gefunden. Völlig unklar ist aber noch, wer gegen wen in der ersten Runde antreten wird. In der Western Conference ist auch das Teilnehmerfeld noch nicht vollständig.