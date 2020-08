Die Dallas Mavericks nach dem Playoff-Aus: Der Beginn von etwas Großem

Bei den Dallas Mavericks wird nach dem Erstrundenaus gegen die Los Angeles Clippers keineswegs Trübsal geblasen. Dafür macht die Zukunft dank Luka Doncic zu viel Hoffnung. Selbst Rick Carlisle wirkt fast euphorisch.

Als Luka Doncic 2018 an dritter Stelle im Draft ausgewählt wurde, gab es nicht wenige Experten, die dem Europa-Import die Fähigkeit absprachen, ein Franchise-Player oder gar Superstar der Liga zu sein.

Spätestens jetzt, nachdem seine zweite Saison mit dem Aus in Runde 1 gegen die Los Angeles Clippers beendet ist, gibt es kaum mehr irgendeinen Menschen, der sich mit dem Orangenen Ball beschäftigt, der dies in Abrede stellt. Doncic wird in den nächsten Jahren die Liga dominieren, sofern er gesund bleibt. Um dies zu untermauern, haben sechs Playoff-Spiele gereicht.

42 Punkte beim Playoff-Debüt, so viele wie nie ein Spieler zuvor, ein Schnitt gegen die hoch eingeschätzten Clippers von 31 Punkten, 9,8 Rebounds und 8,7 Assists und den unglaublichen Buzzerbeater in Spiel 4 haben den Luka-Magic-Hype ins Unermessliche steigen lassen.

Mavericks: Neuer Angriff mit gesundem Kader

"Er ist jemand, dem ich voraussage, dass er mehrfach MVP wird", sagte ein NBA-Scout bei ESPN. "Wenn wir darüber sprechen, um wem man ein Team aufbauen möchte, gibt es keinen anderen als Luka, den ich nehmen würde."

Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da in der Liga. "Das Team vertraut ihm. Er kommt in die Spots, die er möchte, findet seine Mitspieler und besorgt ihnen einfache Körbe. Und er selbst macht auch die schwierigen Würfe. Er ist ein großartiger Spieler", adelte Clippers-Superstar Kawhi Leonard seinen Kontrahenten nach Spiel 1 der Serie.

Auch in Spiel 6 (Game-Highlights im Video) versuchte Doncic alles, um sein Team am Leben zu halten. Trotz zwischenzeitlichen 23 Punkten Rückstand steckte er nicht auf und führte die Mavs wieder in Schlagdistanz im Schlussviertel, wenn auch vergeblich. Am Ende standen wieder einmal beeindruckende Zahlen (38 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists). (Highlights im Video)

"Wir sind glücklich, ihn zu haben. Jetzt müssen wir unseren Kader komplett gesund bekommen und weiter daran arbeiten, die richtigen Spieler um ihn herumzustellen", gab Mavs-Coach Rick Carlisle die Marschroute vor.

Gleitender Übergang in die Post-Nowitzki-Zeit

Dallas ist ein gleitender Übergang aus der Nowitzki-Ära gelungen und hat bereits ein Jahr nach dem Karriereende der Mavericks-Legende wieder ein Team mit berechtigen Ambitionen.

"Sie sind wahrscheinlich näher dran, als sie selbst geglaubt haben, und das nur wegen Luka. Er scheint einfach das Talent dieser Generation zu sein, das eine Franchise tragen kann", sagte ein Verantwortlicher eines anderen West-Teams gegenüber ESPN.

"Wir wissen alle, dass wir gerade etwas aufbauen. Das ist nur der Anfang", erklärte Doncic nach dem Spiel. "Ich bin stolz auf das Team und wie wir gekämpft haben. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Die Clippers haben ein großartiges Team, daher war es hart, aber ich glaube, wir haben alles gegeben."

Netzreaktionen: Die NBA-Gemeinde feiert den Game-Winner von Luka Doncic gegen die L.A. Clippers © getty 1/12 BANG! Mit diesem Dreier ins Glück sicherte Luka Doncic den Mavericks den Serienausgleich gegen die L.A. Clippers. Die NBA-Gemeinde feierte den Slowenen entsprechend - die besten Netzreaktionen! © getty / twitter.com 2/12 Das Spiel geht an die Blusen - Steph Curry, dessen Bruder Seth ebenfalls für die Mavs spielt, feierte Doncic mit einer "Chappelle Show"-Referenz. © getty / twitter.com 3/12 LeBron James hingegen zelebrierte die Stimme von Kommentator Mike Breen, der Doncic mit dem ehrwürdigen "Double-Bang" zum Ritter schlug. © getty / twitter.com 4/12 Blazers-Star C.J. McCollum sah in Doncics Game-Winner den Wurf in die Freiheit ... © getty / twitter.com 5/12 Sein Teamkollege Damian Lillard beließ es bei der Feststellung, dass der Kollege Doncic ein besonderer Spieler ist. © getty / twitter.com 6/12 Dwyane Wade sah sich selbst als "unwürdig", das Spektakel namens Luka Doncic zu genießen ... © getty / twitter.com 7/12 Da es ihm jedoch so viel Spaß macht, wünschte er dem Slowenen gleich noch gute Gesundheit hinterher. © getty / twitter.com 8/12 Manu Ginobili war von Doncic so begeistert, dass er ihn zweisprachig abfeiern musste. © getty / twitter.com 9/12 Was Zach LaVine mit "bad mf" meinte, müsst ihr im Zweifel selbst nachsehen. © getty / twitter.com 10/12 Kevin Love bemühte Captain Obvious und bezeichnete Doncic als veritablen Superstar. © getty / twitter.com 11/12 Auch DeMarcus Cousins beließ es bei einer nüchternen Feststellung. © getty / twitter.com 12/12 Und Celtics-Legende Paul Pierce, selbst kein Fremder in Sachen Game-Winner, verlieh Luka einen neuen Titel: Der DON. Passt doch!

Auch Coach Carlisle spürt, dass gerade etwas entsteht in Dallas. "Wir sind auf dem Aufstieg", sagte er und ergänzte: "Man weiß nie genau, wann so etwas passiert, aber es ist unsere Leidenschaft, es ist unsere Besessenheit und diese wird von den Jungs in der Umkleide geteilt."

Kristaps Porzingis als Zünglein an der Waage

Wie nah sie in diesem Jahr schon dran waren, zeigt die Tatsache, dass die Mavs einem der drei Topfavoriten auf die Meisterschaft zwei Spiele abringen konnten, obwohl Co-Star Kristaps Porzingis die ganze Serie über am Knie verletzt war und sich durch die ersten drei Spiele quälte, ehe die Diagnose Meniskusriss ein weiteres Mitwirken verhinderte.

"Es ist ein mühsamer Aufstieg, wieder in die Playoffs zu kommen. Wir haben uns wahrscheinlich mit der physischsten und talentiertesten Mannschaft der gesamten Liga messen können, und es war eine schwierige Serie, aber es war die Art von Erfahrung, die wir brauchten", stellte auch Carlisle fest.

Eine Erfahrung, die auch Doncic weiterhelfen wird. Schließlich musste er die Verantwortung die meiste Zeit alleine tragen und wurde dabei nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst, wie die Dauerfehde mit Marcus Morris während der Serie zeigte.

NBA - Wer kommt, wer geht? Die Offseason-Pläne der Dallas Mavericks © getty / imago images 1/20 Die Playoffs sind noch im vollen Gange, bei vielen Teams richtet sich der Fokus aber bereits auf die Offseason. So auch bei den Mavs. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Ein Überblick. © getty 2/20 2019/20: Die Mavs gewannen in der Regular Season 43 von 75 Spielen und belegten damit Platz 7 in der Western Conference. In der ersten Runde war nach sechs Spielen gegen die L.A. Clippers Endstation. © getty 3/20 EIGENE FREE AGENTS: Courtney Lee (34, Unrestricted) – Der erfahrene Guard spielte keine große Rolle (24 Einsätze), den Restart verpasste er komplett. Man wird ihn kaum halten, garantiert nicht für sein aktuelles Gehalt (12 Mio. Dollar). © getty 4/20 J.J. Barea (36, Unrestricted) – Der Puerto Ricaner ist mittlerweile schon fast ein weiterer Assistant Coach. Kam nur auf 29 Einsätze; sollte man ihn noch einmal halten, dann wohl wieder nur zum Minimum. Auch ein Karriereende scheint möglich. © getty 5/20 Michael Kidd-Gilchrist (27, Unrestricted) – Der Defensivspezialist kam erst während der Saison und stand gegen die Clippers immerhin 49 Minuten auf dem Court. Ist offensiv aber so limitiert, dass eine Weiterverpflichtung unwahrscheinlich scheint. © getty 6/20 Antonius Cleveland (26, Restricted) – Der Guard hat enorme Sprungkraft. Bisher konnte er sich aber bei keinem Team festspielen, auch in Dallas hatte er diese Saison beim zweiten Anlauf nicht viele Einsätze. © imago images / ZUMA Press 7/20 Josh Reaves (23, Restricted) – Spielte diese Saison als Two-Way Player. Hatte in den Playoffs immerhin einen siebenminütigen Einsatz, dürfte aber keine Priorität in der Offseason sein. © getty 8/20 Tim Hardaway Jr. (28, Spieler-Option) – Knapp 19 Mio. Dollar stehen dem Guard kommende Saison zu, wenn er sie nimmt. Entgegen aller Erwartungen wäre das ein fairer Deal für Dallas. THJ könnte aber auch einen neuen, längerfristigen Vertrag bevorzugen. © getty 9/20 Willie Cauley-Stein (27, Spieler-Option) – Der Center sollte Dwight Powell ersetzen, verpasste dann aber selbst den Restart. Per Option kann er sich für 2020/21 2,2 Mio. Dollar sichern. © getty 10/20 SALARY CAP: Wenn Hardaway und Cauley-Stein ihre Optionen ziehen, stehen für die kommende Saison bereits knapp 111 Mio. Dollar in den Büchern der Mavs. Topverdiener ist Kristaps Porzingis mit 29,5 Mio. © getty 11/20 Viel Platz bleibt damit definitiv nicht für GM Donnie Nelson. Noch ist nicht klar, wie hoch die Cap-Grenze liegen wird, sie dürfte aber unter den zuvor projizierten 115 Mio. liegen. Dallas kann also vermutlich nur mit Exceptions Free Agents bekommen. © getty 12/20 GERÜCHTE: Laut Mike Fisher von 247Sports steht ein „physischer, harter Spieler“ auf dem Zettel, der als Two-Way-Wing fungiert. Ironischerweise könnte das jemand wie Marcus Morris (Clippers) sein, auch wenn er und Doncic momentan keine Freunde sind. © imago images / Eibner Europa 13/20 Außerdem wurden die Mavs in der Vergangenheit schon mehrfach mit Goran Dragic in Verbindung gebracht. Der Dragon harmoniert in der Nationalmannschaft gut mit Luka. Er dürfte nach starken Playoffs aber wohl zu teuer für Dallas werden. © imago images / Kyodo News 14/20 Wichtig zu erwähnen ist aber: Dallas hat in dieser Offseason nur limitierte Möglichkeiten, 2021 aber hätten sie Stand jetzt Platz für einen weiteren Maximalvertrag. Wahrscheinlich gibt es vorerst keine Langzeitverträge, um diesen Status beizubehalten. © getty 15/20 DRAFT: Dallas hat im kommenden Draft Stand jetzt den 18. und den 31. Pick. Gut möglich, dass die Mavs auch dabei besonders auf Flügelspieler achten werden. © getty 16/20 PROJIZIERTE STARTING FIVE (Kader am 31.8.2020): POINT GUARD: Luka Doncic (21; Stats 19/20: 28,8 Punkte, 9,4 Rebounds, 8,8 Assists) © getty 17/20 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (28; Stats 19/20: 15,8 Punkte, 3,3 Rebounds, 39,8 Prozent Dreier) © getty 18/20 SMALL FORWARD: Dorian Finney-Smith (27; Stats 19/20: 9,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 37,6 Prozent Dreier) © getty 19/20 POWER FORWARD: Maxi Kleber (28; Stats 19/20: 9,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 1,1 Blocks) © getty 20/20 CENTER: Kristaps Porzingis (25; Stats 19/20: 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds, 2 Blocks) – laboriert an einem Meniskusriss

"Er ist einer der toughsten Spieler, die ich jemals in der Liga gesehen habe und ich bin 35 oder 36 Jahre dabei", lobte Carlisle den Slowenen.

Wie schnell der Weg nach oben führen wird, hängt auch davon ab, wie gesund Porzingis ist. Eins ist klar, wenn der Lette fit ist, erleichtert er alles für Doncic. Sein einzigartiges Skill-Set zieht jede Menge Aufmerksamkeit auf sich und schafft Räume für Dallas' Spielmacher.

Rick Carlisle als Optimist - Dirk Nowitzki hoffnungsvoll

Die Kombo hat das Potenzial zu einem furchteinflößenden 1-2-Punch, nur die Gesundheit Porzingis' verhinderte bislang, dass die beiden das nachhaltig unter Beweis stellen konnten. Doncic, der in seiner Karriere trotz seiner 21 Jahre schon alles in Europa gewonnen hat, kennt gar keinen anderen Anspruch als die maximale Ausbeute. "Mein Ziel ist es vor dem Start jeder Saison, den Titel zu gewinnen."

Selbst Carlisle, der oftmals miesepetriger dreinblickt als Jim Carrey in "Der Grinch", vermag seinem Star nicht zu widersprechen. "Wir können viele großartige Dinge aus dieser Saison mitnehmen und es gibt großen Optimismus, was die Zukunft angeht." Und so könnte das Erstrundenaus in diesem Jahr gleichzeitig der Beginn von etwas Großem sein.

In Dallas glaubt man fest daran. Zurecht, wie auch Nowitzki findet. "Viel, worauf man stolz sein kann, und viel, worauf man sich freuen kann", schrieb Doncics größter Vorgänger bei Twitter.

Die Statistiken von Luka Doncic 2019/20