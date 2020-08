NBA: Dezimierte Brooklyn Nets ohne Probleme gegen die Magic - wer landet den Big Point im Playoff-Rennen?

Die des Spiels ist schnell erzählt. Brooklyn - genauer gesagt Timothe Luwawu-Cabarrot - lief bereits im ersten Viertel ordentlich heiß. TLC erzielte im ersten Durchgang 17 Zähler und führte die Nets zu einem 16:0-Lauf gegen Ende des ersten Viertels. Die Magic fanden nie so richtig in einen Rhythmus, der Rückstand wuchs im zweiten Viertel bis auf 21 Punkte an, spannend wurde es auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Die Nets hatten über die letzten 39 Minuten der Partie eine zweistellig Führung inne.