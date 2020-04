NBA - The Last Dance: Michael Jordan musste Dennis Rodman nach Partynacht persönlich aus Las Vegas abholen

Dennis Rodman sorgte in seiner Zeit bei den Chicago Bulls nicht nur auf dem Feld für Aufsehen, der Forward führte auch ein wildes Privatleben. Rodman feierte gerne in Las Vegas, weswegen Michael Jordan den Wurm sogar einmal persönlich abholen musste.

Nachdem bei den ersten beiden Folgen von The Last Dance vor allem Bulls-GM Jerry Krause und Scottie Pippen im Vorgrund standen, wird in den Episoden 3 und 4 der Fokus auf Dennis Rodman und Phil Jackson gerichtet.

Im Bezug auf Rodman spielten auch die Detroit Pistons in den späten 80er-Jahren eine wichtige Rolle. Dreimal in Folge scheiterten Michael Jordan und die Bulls an den Bad Boys, für die damals unter anderem Isiah Thomas, Joe Dumars und eben auch Rodman spielten. Coach Chuck Daly hatte für Jordan die sogenannten Jordan Rules eingeführt.

"Immer wenn Michael zum Korb ziehen wollte, sollten wir ihn zu Boden bringen", erinnerte sich Rodman in The Last Dance. "Wenn er zum Korb zieht, dunkt er nicht. Wir versuchten, Michael zu verletzen."

Das war der Championship-Kader von Michael Jordan und den Chicago Bulls im Jahr 1998 © getty 1/18 Vor gut 22 Jahren hielten Michael Jordan und Co. zum letzten Mal die Larry O'Brien Trophy in die Höhe. SPOX blickt zurück auf den Meister-Kader der Chicago Bulls im Jahr 1998 - natürlich auch mit dem GOAT. © getty 2/18 JASON CAFFEY - Der Big machte 1996 und 1997 gute Spiele für die Bulls von der Bank. Auch '98 war er solide, bevor er nach 51 Spielen überraschend für zwei Zweitrundenpicks getradet wurde. Fun Fact: Caffey hat zehn Kinder von acht Frauen. © getty 3/18 DAVID VAUGHN - Er kam neben den Picks nach Chicago. Und MJ war nicht begeistert: "Immer wenn ich ihn sehe, hat er kein Trikot an. Das sagt doch alles." (deswegen kein Bild) Auch in Chicago war es so. Nach zwei Wochen und drei Spielen wurde er entlassen. © getty 4/18 KEITH BOOTH - Als Rookie hatte man es nicht leicht beim Serienmeister. Der Forward spielte nur 17 Minuten in der Regular Season und kam in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz. © getty 5/18 RUSTY LARUE - Trotz MJ war er wohl der beste Athlet im Team. Am College in Wake Forest spielte er nicht nur Basketball, sondern war auch noch der startende QB. 1998 reichte es in Chicago für den Guard aber nur zu 14 Einsätzen, keinen in den Playoffs. © getty 6/18 JOE KLEINE - Der Center war einmal der 6. Pick, doch mit 36 Jahren klar im Spätherbst seiner Karriere. In den Playoffs kam er nicht zum Einsatz, in der Regular Season reichte es für 45 Kurzeinsätze. © getty 7/18 DICKEY SIMPKINS - Vor der Saison wurde er noch zu den Warriors getradet, doch die entließen ihn. Im Februar '98 nahmen die Bulls den Power Forward wieder auf. Eine große Rolle spielte er in den Playoffs aber nicht. © getty 8/18 SCOTT BURRELL - Für Simpkins kam Burrell als Backup für Pippen in die Windy City - und er half beim Threepeat. Burrell machte alle Spiele und erzielte in Spiel 3 der Finals sogar 10 Punkte und 9 Rebounds. © getty 9/18 BILL WENNINGTON - Der Kanadier war der klassische Backup-Center. Sein wohl bestes Spiel machte er in Spiel 5 der Conference Finals gegen die Pacers. Die Statline: 8 PTS, 3 REB, 6 PF in 15 Minuten. © getty 10/18 JUD BUECHLER - Ein weiterer Akteur ohne großen Einfluss. Buechler entlastete auf dem Flügel ein wenig die Starter, mehr aber nicht. Sein Career High in den Playoffs: 7 Punkte. © getty 11/18 STEVE KERR - Mr. Zuverlässig als Backup-Spielmacher. Der heutige Warriors-Coach war immer wieder für einen Dreier zu gebrauchen. In den Playoffs traf er 46 Prozent seiner Dreier. Der GOAT hatte Vertrauen in den kleinen, blassen Aufbauspieler. © getty 12/18 RANDY BROWN - Der dritte Spielmacher der Bulls. In den Playoffs spielte er nur 71 Minuten und war damit kaum ein Faktor. Immerhin war er stets für einen Highlight-Dunk gut. © getty 13/18 LUC LONGLEY - Der Australier hatte es als Starting Center mit Jordan nicht leicht, da seine Offense nur rudimentär ausgebildet war. Immerhin war er eine echte Kante und elitär in der Defense. © getty 14/18 RON HARPER - Er hielt Jordan den Rücken frei. Durch eine schwere Verletzung früh in seiner Karriere wurde aus dem Scorer ein Rollenspieler mit elitärer Defense - auch noch im Alter von 34 Jahren. Mit den Lakers gewann er noch zwei weitere Ringe. © getty 15/18 TONI KUKOC - In den Jahren zuvor war der Kroate die ultimative Mikrowelle von der Bank. In den Finals '98 startete Kukoc aber und legte 15 Punkte pro Spiel auf. Das Highlight: 30 Zähler (11/13 FG) in Spiel 5. © getty 16/18 DENNIS RODMAN - Der Wurm war der Leidtragende der Kukoc-Beförderung. In den Finals kam der damals 36-Jährige nur noch von der Bank. Die Bulls entließen den Paradiesvogel in der Folge, es folgten noch kurze Gastspiele bei den Lakers und Mavs. © getty 17/18 SCOTTIE PIPPEN: Jordans ultimativer Sidekick. Stets unterschätzt, aber einer der besten Two-Way-Player der Geschichte. Seine Stats: 16,8 Punkte, 7,1 Rebounds, 5,2 Assists, 2,1 Steals und 1,0 Blocks. © getty 18/18 MICHAEL JORDAN - Der GOAT! Spiel 6 machte seine Legacy perfekt. Erst klaute er Karl Malone den Ball, dann netzte er den entscheidenden Wurf über Bryon Russell. Der Threepeat war perfekt.

Michael Jordan baute Muskeln wegen Detroit Pistons auf

Nach der dritten Niederlage im Jahr 1990 beschloss Jordan darum, sein Spiel umzustellen und Muskeln aufzubauen. "Es war brutal, deswegen versuchte ich, dass es weniger schmerzhaft wird", erklärte Jordan seinen Plan. Und es funktionierte: 1991 gewannen die Bulls in den Conference Finals alle vier Spiele und gewannen kurz darauf in fünf Spielen gegen die Lakers um Magic Johnson.

1996 wurde dann aus dem Erzfeind Rodman ein Mitspieler Jordans. Mit ihm wurden die Bulls physischer, Rodman beeindruckte mit seiner unglaublichen Arbeitseinstellung. "Er arbeitete so hart, dass es ihn wahnsinnig gemacht hat", sagte Jordan über Rodman im Januar 1998.

Chicago Bulls erlaubten Dennis Rodman Partys in Las Vegas

Coach Jackson orderte für Rodman eine Pause an, der Wurm solle 48 Stunden nach Las Vegas fliegen, wo auch dessen damalige Frau Carmen Electra war. Rodman nutze dies, um exzessiv zu feiern und hielt sich nicht an das Zeitlimit, weswegen Jordan höchstpersönlich nach Las Vegas flog, um Rodman aus seinem Hotelzimmer zu ziehen.

Rodman gab auch an, dass ihn die Saison langweilte, weil die Bulls in den Jahren zuvor so viel gewannen.

"Dennis war immer etwas bizarr", befand auch der damalige Bulls-Guard und heutige Coach der Golden State Warriors, Steve Kerr. "Ich denke aber, dass es funktioniert hat, weil Phil und Michael verstanden hatten, dass man ihm Freiraum geben musste, damit er auf dem Feld glänzen konnte. Und er bekam viele Freiheiten."