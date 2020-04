NBA News: Adam Silver "nicht in der Position", um Saison-Zeitplan zu nennen

Die NBA hofft weiter auf eine Wideraufnahme der Saison 2019/20, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde. Einen Zeitplan gibt es laut jüngsten Aussagen von Commissioner Adam Silver jedoch nicht.

Am Freitag wurde eine Konferenz seitens des Board of Governors der NBA abgehalten, im Anschluss sprach Silver ebenfalls via Conference Call mit Reportern und betonte, dass es noch immer zu früh sei, um verbindliche Aussagen zu treffen. "Wir sind nicht in der Position, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und es ist unklar, wann wir es sein werden."

Silver sagte, dass die NBA verschiedene Faktoren im Auge habe. Es sei zu beobachten, ob die Zahl der Neu-Infizierten sich senke, inwieweit die Verfügbarkeit von Tests steige und wie es mit einem Impfstoff beziehungsweise Medikamenten gegen die Symptome aussehe. Vor allem sei wichtig, dass man sich um die Pflegekräfte kümmere, "bevor wir damit anfangen, über Sport zu reden."

Adam Silver: Mehr als sieben NBA-Spieler erkrankt

"Es gibt sehr viele Daten, die zusammengefügt werden müssen, um diese Entscheidungen zu treffen", so Silver. "Das ist ein Teil der Unsicherheit. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, dass es einen klaren Weg gibt, sobald A, B und C erfüllt sind. Nach wie vor ist das allerwichtigste Thema für uns, dass die Gesundheit der NBA-Spieler und aller anderen involvierten Personen gewährleistet ist."

An diesem Punkt sei man nicht, jedoch werde noch immer über alle möglichen Optionen nachgedacht, um die Saison irgendwie fortzusetzen. Die Team-Besitzer sollen nach wie vor stark dafür sein, da weder sie noch die Liga selbst derzeit Umsätze generieren können. Die Sicherheit gehe jedoch vor.

Silver sagte außerdem, dass mehr Spieler als die bisher sieben genannten Fälle an COVID-19 erkrankt seien. Er wollte jedoch aus Gründen der Privatsphäre keine Namen oder die konkrete Anzahl nennen.