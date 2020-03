NBA News: New York Knicks haben wohl Interesse an Christian Wood von den Detroit Pistons

Christian Wood hat durch seine zuletzt starken Leistungen bei den Detroit Pistons offenbar Begehrlichkeiten geweckt. Einem Bericht von SportsNet New York zufolge haben die New York Knicks Interesse am werdenden Free Agent.

Noch ist zwar völlig unklar, wann und wie die NBA-Offseason im Jahr 2020 nach der Unterbrechung aufgrund des Coronavirus stattfinden wird. Planungen seitens der Teams gibt es aber logischerweise dennoch schon jetzt und Wood hat mit seinen Leistungen insbesondere nach dem Trade von Andre Drummond für Aufsehen gesorgt.

Der 24-Jährige hat im März bisher 26,6 Punkte und 9,4 Rebounds (5 Spiele) im Schnitt aufgelegt und dabei unter anderem mit seinem guten Distanzwurf überzeugt. Die Leistungssteigerung kommt zu einem idealen Zeitpunkt, denn nach dieser Saison wird Wood, der in dieser Spielzeit nur 1,65 Mio. Dollar verdient, zum Unrestricted Free Agent.

Damit könnte er theoretisch zu jedem Team wechseln. Da es relativ wenige hochkarätige Free Agents gibt, könnte es einen recht großen Markt für ihn geben. New York hätte ebenso wie Detroit ausreichend finanziellen Spielraum, um ihm deutlich mehr zu zahlen als sein bisheriges Gehalt.

Derzeit befindet sich der Big Man in Quarantäne, da er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Informationen von Shams Charania (The Athletic) zufolge zeigt Wood jedoch keinerlei Symptome und fühlt sich gut.