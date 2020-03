NBA: Nächster Corona-Fall bei den Utha Jazz! Donovan Mitchell nach Gobert wohl ebenfalls positiv getestet

Nächster Corona-Fall bei den Utha Jazz: Wie ESPN berichtet, wurde nach Rudy Gobert auch Donovan Mitchell positiv auf das grassierende Virus getestet. Zuvor hatten die Jazz zwar bekanntgegeben, dass sich ein zweiter Spieler infiziert habe, jedoch nicht mitgeteilt, wer der Betroffene ist.

Gobert soll an der Ausbreitung des Virus innerhalb der Mannschaft nach ESPN-Angaben nicht schuldlos gewesen sein. So berichtet ESPN unter Berufung auf Informationen aus Kreisen des Teams, dass sich der Franzose allzu sorglos verhalten und die Spieler und deren Sachen bewusst angefasst habe.

Diesen Eindruck hinterließ Gobert zuvor auch auf einer Pressekonferenz am Montag, als er am Ende jedes einzelne Mikofon vor ihm anfasste. Dennoch soll laut Shams Charania (The Athletic) ansonsten aber kein anderer Spieler der Jazz positiv auf das Virus getestet worden sein.

NBA unterbricht Saison: Noch 259 Spiele offen

Nach der Diagnose von Gobert wurde das Spiel der Jazz bei den Oklahoma City Thunder am Mittwoch kurzfristig abgesagt. Alle Mannschaften, gegen die die Teams in den vergangenen zehn Tagen gespielt haben, sollen sich in häusliche Quarantäne begeben haben.

Betroffen sind davon demnach die Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons and die Toronto Raptors. Die NBA unterbrach in der Folge die Saison und stellte den Spielbetrieb bis auf Weiteres ein. Nach ESPN-Angaben soll die Liga die Teams noch am Donnerstag über das weitere Vorgehen informieren. 259 Spiele der Regular Season stehen aktuell noch aus, das sind umgerechnet rund 21 Prozent des Schedules. Die Playoffs hatten ursprünglich am 18. April beginnen sollen.

