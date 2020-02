NBA: Trail Blazers – Lillard und McCollum nach Goaltending-Call sauer: „Das sollte sie Geld kosten“

Beim Krimi zwischen den Utah Jazz und den Portland Trail Blazers sorgte eine Schiedsrichterentscheidung in den Schlusssekunden für viel Unmut bei Portlands Spielern - die zum Teil Bußstrafen forderten.

Rudy Gobert hatte Damian Lillards Korbleger zum potentiellen Ausgleich 11,2 Sekunden vor dem Ende geblockt - allerdings nachdem der Ball das Backboard berührt hatte. Die Referees entschieden nicht auf Goaltending und ließen weiterspielen, weshalb sie im Nachhinein viel Kritik ernteten.

"Es ist einfach eine Schande, dass das Spiel durch so eine klare Fehlentscheidung entschieden wurde", sagte Blazers-Coach Terry Stotts. "Sie hätten auf Goaltending entscheiden und die Situation anschließend überprüfen können, aber sie haben einfach nicht gepfiffen", kritisierte er die Vorgehensweise der Schiedsrichter, die den Block "nur hätten überprüfen können, wenn ein Pfiff gefallen wäre", wie NBA-Referee Josh Tiven nach dem Spiel erläuterte.

"Diesen Scheiß wollen wir gar nicht hören", kommentierte Lillard das Schiedsrichter-Statement via Twitter. "Wir sind im Play-off-Rennen und sie haben uns ein Spiel gekostet, weil sie einen einfachen Call verpasst haben", sagte er unmittelbar nach dem Spiel.

CJ McCollum: "Sie sollten eine Bußstrafe erhalten"

"Wir kriegen dieses Spiel nicht zurück", schlug CJ McCollum in eine ähnliche Kerbe und bemängelte vor allem die fehlende Einsicht der Schiedsrichter während der Partie: "Da zu sagen, es sei nicht einmal nah dran am Goaltending oder es sei nicht so offensichtlich, lässt mich an ihrer Eignung für den Job zweifeln. Das ist eine Frechheit"

"Die Refs haben uns das Spiel gekostet, das sollte sie Geld kosten", forderte er zudem eine Bußstrafe: "Das war eine grauenhafte Leistung. Nicht einfach schlecht, sondern grauenhaft"

"Ich schätze, wir sollen einfach die Niederlage hinnehmen und zurück nach Portland fliegen", meldete sich auch Carmelo Anthony zu Wort: "Aber ich würde lieber ehrlich verlieren, als auf diese Weise."

Rudy Gobert: "Es war Goaltending"

Gobert, der Lillards Wurf geblockt hatte, sagte im Nachhinein, dass es sich offensichtlich um Goaltending gehandelt habe und fügte an: "Es war eine spielentscheidende Situation und daran wird sich natürlich jeder erinnern. Aber Schiedsrichter sind auch nur Menschen."

Auch die Referees selbst gestanden die Fehlentscheidung nach einer Sichtung der Wiederholungen ein: "Wir haben uns die Situation nach dem Spiel angesehen. Es hätte Goaltending gepfiffen werden müssen.