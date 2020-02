NBA - LeBron James spricht über mögliche Olympia-Telinahme: "Mein Name ist immer im Hut"

USA Basketball gab am gestrigen Montag den vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer bekannt. Auf der Liste von 44 Spielern befand sich auch etwas überraschend der Name von LeBron James. Nach dem Sieg gegen die Phoenix Suns sprach der Mega-Star über eine mögliche vierte Teilnahme.

"Mein Name ist immer im Hut", sagte LeBron nach dem Sieg der Los Angeles Lakers über die Phoenix Suns. "Es hängt immer davon ab, wie es meinem Körper am Ende der Saison geht. Ich hoffe auch, dass wir lange in den Playoffs vertreten sind."

Vermutlich will sich LeBron einfach nur die Option offenhalten, für den Fall, dass die Lakers doch nicht so weit kommen, wie gedacht.

USA gibt vorläufigen Olympia-Kader bekannt: Diese Stars könnten in Tokio dabei sein © getty 1/45 Der US-amerikanische Basketballverband USAB hat den vorläufigen Kader für das olympische Basketballturnier 2020 bekanntgegeben. Von den 44 Spielern dürfen am Ende 12 nach Tokio. Das sind die Nominierten. © getty 2/45 GUARDS – Bradley Beal (26, Washington Wizards) © getty 3/45 Devin Booker (23, Phoenix Suns) © getty 4/45 Malcolm Brogdon (27, Milwaukee Bucks) © getty 5/45 Michael Conley Jr. (32, Utah Jazz) © getty 6/45 Stephen Curry (31, Golden State Warriors) © getty 7/45 DeMar DeRozan (30, San Antonio Spurs) © getty 8/45 James Harden (30, Houston Rockets) © getty 9/45 Joe Harris (28, Brooklyn Nets) © getty 10/45 Kyrie Irving (27, Brooklyn Nets) © getty 11/45 Damian Lillard (29, Portland Trail Blazers) © getty 12/45 Kyle Lowry (33, Toronto Raptors) © getty 13/45 Donovan Mitchell (23, Utah Jazz) © getty 14/45 Victor Oladipo (27, Indiana Pacers) © getty 15/45 Chris Paul (34, Oklahoma City Thunder) © getty 16/45 Marcus Smart (25, Boston Celtics) © getty 17/45 Klay Thompson (30, Golden State Warriors) © getty 18/45 Kemba Walker (29, Boston Celtics) © getty 19/45 Russell Westbrook (31, Houston Rockets) © getty 20/45 Derrick White (25, San Antonio Spurs) © getty 21/45 FORWARDS – Bam Adebayo (22, Miami Heat) © getty 22/45 LaMarcus Aldridge (34, San Antonio Spurs) © getty 23/45 Harrison Barnes (27, Sacramento Kings) © getty 24/45 Jaylen Brown (23, Boston Celtics) © getty 25/45 Jimmy Butler (30, Miami Heat) © getty 26/45 Kevin Durant (31, Brooklyn Nets) © getty 27/45 Paul George (29, L. A. Clippers) © getty 28/45 Draymond Green (29, Golden State Warriors) © getty 29/45 Montrezl Harrell (26, L. A. Clippers) © getty 30/45 Tobias Harris (27, Philadelphia 76ers) © getty 31/45 Gordon Hayward (29, Boston Celtics) © getty 32/45 Brandon Ingram (22, New Orleans Pelicans) © getty 33/45 LeBron James (35, Los Angeles Lakers) © getty 34/45 Kyle Kuzma (24, Los Angeles Lakers) © getty 35/45 Kawhi Leonard (28, L. A. Clippers) © getty 36/45 Kevin Love (31, Cleveland Cavaliers) © getty 37/45 Khris Middleton (28, Milwaukee Bucks) © getty 38/45 Jayson Tatum (21, Boston Celtics) © getty 39/45 Anthony Davis (26, Los Angeles Lakers) © getty 40/45 CENTER – Dwight Howard (34, Los Angeles Lakers) © getty 41/45 Andre Drummond (26, Cleveland Cavaliers) © getty 42/45 Brook Lopez (31, Milwaukee Bucks) © getty 43/45 JaVale McGee (32, Los Angeles Lakers) © getty 44/45 Mason Plumlee (29, Denver Nuggets) © getty 45/45 Myles Turner (23, Indiana Pacers)

"Wichtig ist auch, wie es mir mental, ob ich mit dem Kopf bei der Sache bin. Und natürlich spielt auch meine Familie eine große Rolle. Es gibt also jede Menge Faktoren, aber mein Name ist auf jeden Fall im Hut."

Für James wäre es bereits die vierte Teilnahme an die Olympischen Spielen. 2008 und 2012 gewann er mit Team USA Gold, 2004 war die Bronze-Medaille eine große Enttäuschung. Noch größer war für Team USA die Enttäuschung bei der WM 2019 in China, als die US-Amerikaner mit Platz sieben das schlechteste Ergebnis in der Verbandsgeschichte ablieferten.