NBA-News: Blake Griffin denkt offenbar über Knie-OP nach - Saisonaus für Pistons-Star droht

Blake Griffin denkt offenbar über eine Knie-Operation nach, die das Saisonaus für den Star der Detroit Pistons bedeuten würde. Der Big Man stand in dieser Saison aufgrund von anhaltenden Problemen im linken Knie in bisher nur 18 von 37 Partien auf dem Parkett.

Wie Chris Haynes von Yahoo Sports berichtet, wird Griffin in dieser Woche einen Kniespezialisten in Los Angeles aufsuchen und anschließend entscheiden, ob er sich einer Operation unterziehen wird oder nicht. Bereits in der Offseason musste sich der 30-Jährige einer OP am linken Knie unterziehen lassen.

Ohne ihren Power Forward laufen die Pistons den Erwartungen hinterher. Detroit steht mit 13 Siegen und 24 Niederlagen auf einem enttäuschenden elften Rang in der Eastern Conference. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Franchise das Team mit einem Trade um Center Andre Drummond aufsprengen könnte.

Auch wenn Griffin einsatzbereit war, konnte er in seinem dritten Jahr im Pistons-Trikot nicht an seine starke Vorsaison, in der er ins All-NBA Third-Team gewählt wurde, anknüpfen. In seinen 18 Partien legte er gerade einmal 15,5 Punkte, 4,7 Rebounds und 3,3 Assists bei 35,2 Prozent aus dem Feld auf.

Der Vertrag des Big Man läuft noch bis 2022, pro Jahr verdient er etwa 36 Millionen Dollar. In seinem letzten Vertragsjahr hat er eine Spieleroption, die ihm etwa 38,9 Millionen Dollar garantieren würde.