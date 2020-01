NBA: Anthony Davis wird den Los Angeles Lakers wohl einige Spiele wegen einer Verletzung fehlen

Anthony Davis von den Los Angeles Lakers verletzte sich beim Sieg gegen die New York Knicks und musste die Partie vorzeitig verlassen. Eine erste MRT-Untersuchung fiel negativ aus, dennoch wird der Lakers-Star wohl einige Spiele aussetzen müssen.

Es passierte gegen Ende des dritten Viertels. Davis wollte den Drive von Knicks-Forward Julius Randle stoppen, doch aufgrund der Bulligkeit des früheren Lakers-Spielers konnte sich Davis nicht auf den Beinen halten und kippte nach hinten um. Die Braue landete unsanft in der Region des Steißbeins und konnte nur mit Hilfe der Team-Ärzte den Court verlassen.

Der Medizin-Stab der Lakers führte umgehend ein MRT durch, das negativ ausfiel. Davis' Agent Rich Paul gab an, dass sein Klient unter Rückenschmerzen leide. Die Lakers veröffentlichten dagegen eine andere Diagnose, Davis habe sich laut des Teams eine Sakralprellung zugezogen. Das ist oberhalb des Steißbeins anzusiedeln und betrifft das Kreuzbein.

Lakers: Anthony Davis gibt Entwarnung

Laut Dave McMenamin von ESPN konnte Davis nach dem Spiel bereits wieder eigenständig im Tunnel laufen, allerdings wird der Star wohl die kommenden beiden Auswärtsspiele in Dallas und in Oklahoma City verpassen.

In dieser Zeit wollen die Lakers eine weitere MRT-Untersuchung durchführen, um festzustellen, ob die Wirbelsäule des Big Mans wirklich unbeschädigt ist.

Auch Davis selbst gab gegenüber Chris Haynes (Yahoo Sports) an, dass es ihm gut gehe. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Mitspieler LeBron James. "Wir hoffen, dass es ihm gut geht und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass es ihm gut geht." Die Lakers hatten gegen die Knicks ohnehin keine Probleme, sie siegten am Ende mehr als deutlich mit 117:87, wobei LeBron 31 Punkte erzielte und 6 Dreier versenkte.