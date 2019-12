NBA, New York Knicks News und Gerüchte: Wird Dennis Schröder zu den Knicks getradet?

Bei den New York Knicks stehen nach der Entlassung von Head Coach David Fizdale noch diverse weitere Entscheidungen an, unter anderem könnten per Trade einige neue Spieler hinzukommen. Außerdem will man wohl den Chef der Toronto Raptors abwerben.

New York Knicks haben offenbar Dennis Schröder im Visier

Die Saison der Knicks verlief bisher mehr als enttäuschend, momentan steht das Team aus dem Big Apple bei einer 4-19-Bilanz. Nun könnten nicht nur bei den Entscheidern, sondern auch bei den Spielern ein paar Veränderungen anstehen: So haben die Knicks zum Start der Trade-Saison (ab dem 15. Dezember) "ihr Auge auf viele Spieler", wie SNY berichtet.

Namen wurden dabei auch genannt: Unter anderem sollen Dennis Schröder (OKC Thunder), DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) und Kevin Love (Cleveland Cavaliers) Namen sein, über die in New York nachgedacht wird. Allerdings seien dazu bisher keine konkreten Gespräche geführt worden, alle drei Spieler sollen Berichten zufolge aber "verfügbar" sein.

Der Kader soll verbessert werden, anscheinend sind die Knicks aber eher nicht gewillt, dabei Erstrundenpicks mit abzugeben. Ob sie dann ein Paket für einen Star wie Love schnüren können, ist eher ungewiss. Tradebare Verträge haben die Knicks indes einige, etwa die von Marcus Morris, Bobby Portis oder Wayne Ellington.

Die Statistiken von Dennis Schröder in dieser Saison

Spiele Minuten Punkte FG% Rebounds Assists 21 29 16 45,2 3,9 3,7

New York Knicks: Muss Steve Mills als nächster gehen?

Unklar ist dabei, wer überhaupt die Entscheidungen bei möglichen Trades treffen dürfte. Nachdem Head Coach David Fizdale am Freitag entlassen und durch Interimscoach Mike Miller ersetzt wurde, könnte auch Team-Präsident Steve Mills zur Debatte stehen. Schließlich hat er den Kader zusammengestellt, der derzeit so schwach abliefert.

Dies berichtet The Athletic: Mills soll entweder eine neue Aufgabe bekommen oder direkt entlassen werden. Die Knicks haben offenbar auch schon eine gute Idee, wer die Rolle des Team-Präsidenten künftig übernehmen soll.

NBA - Schleudersitz New York: Die Knicks-Coaches und ihre Bilanzen seit der letzten Finals-Teilnahme © getty 1/16 Die New York Knicks haben sich am Freitag vom glücklosen Head Coach David Fizdale getrennt. Er muss sich nicht grämen – dieser Posten hat schon etliche Coaches verschlissen. Ein Rückblick. © getty 2/16 Wer war der letzte erfolgreiche Knicks-Coach? Jeff Van Gundy! Der heutige ESPN-Experte betreute New York von 1996 bis 2002 und führte die Knicks um Patrick Ewing 1999 in die Finals. Gesamtbilanz: 248-172 in der Regular Season, 37-32 in den Playoffs. © getty 3/16 Nach 19 Spielen in der 2001/02er Saison trat JVG überraschend auf eigenen Wunsch zurück und übergab an seinen Assistenten Don Chaney. Seither ist dieser Posten ein einziger Schleudersitz. © getty 4/16 2001 bis 2004: Don Chaney – Gesamtbilanz: 72-112 (Regular Season) – entlassen im Januar 2004 durch Team-Präsident Isiah Thomas © getty 5/16 2004 bis 2005: Lenny Wilkens – Gesamtbilanz: 40-41 (Regular Season) & 0-4 (Playoffs) – Rücktritt auf eigenen Wunsch im Januar 2005 © getty 6/16 2005 bis 2005: Herb Williams – Gesamtbilanz: 17-27 (Regular Season) – Interimscoach, ab 05/06 wieder Assistant Coach (insgesamt von 2001 bis 2014) © getty 7/16 2005 bis 2006: Larry Brown – Gesamtbilanz: 23-59 (Regular Season) - entlassen im April 2006 durch Team-Präsident Isiah Thomas © getty 8/16 2006 bis 2008: Isiah Thomas – Gesamtbilanz: 56-108 (Regular Season) – entlassen im Mai 2008 durch den neuen Team-Präsident Donnie Walsh © getty 9/16 2008 bis 2012: Mike D’Antoni – Gesamtbilanz: 121-167 (Regular Season) & 0-4 (Playoffs) – Rücktritt auf eigenen Wunsch im März 2014 © getty 10/16 2012 bis 2014: Mike Woodson – Gesamtbilanz: 109-79 (Regular Season) & 7-10 (Playoffs) – entlassen im April 2014 durch Team-Präsident Phil Jackson © getty 11/16 2014 bis 2016: Derek Fisher – Gesamtbilanz: 40-96 (Regular Season) – entlassen im Februar 2016 durch Team-Präsident Phil Jackson © getty 12/16 2016 bis 2016: Kurt Rambis – Gesamtbilanz: 9-19 (Regular Season) – Interimscoach, ab 2016/17 wieder Assistant Coach (insgesamt von 2014 bis 2018) © getty 13/16 2016 bis 2018: Jeff Hornacek – Gesamtbilanz: 60-104 (Regular Season) – entlassen im April 2018 durch Team-Präsident Steve Mills © getty 14/16 2018 bis 2019: David Fizdale – Gesamtbilanz: 21-83 (Regular Season) – entlassen im Dezember 2019 durch Team-Präsident Steve Mills © getty 15/16 Fizdale hatte mit einer Siegquote von 20,2 Prozent tatsächlich den schlechtesten Wert der Knicks-Geschichte. Nun wird der Posten interimsweise vom bisherigen Assistant Coach Mike Miller übernommen. © getty 16/16 Zum Schluss ein Fun Fact: Seitdem James Dolan 1999 als Besitzer die Knicks übernommen hat, beschäftigte die Franchise elf Head Coaches. Zum Vergleich: Bei den Spurs war es in diesen 20 Jahren einer, bei den Mavericks drei.

Knicks sind "besessen" von Raptors-Chef Masai Ujiri

Schon im Sommer hatten die Knicks es angeblich versucht, Masai Ujiri von den Toronto Raptors loszueisen, um von nun an die Geschicke der Franchise zu leiten. SNY zufolge sind die Knicks und allen voran Besitzer James Dolan "besessen" vom Raptors-Architekten, der in der vergangenen Saison das Championship-Team in Toronto zusammengebaut hatte.

Bleacher Report zufolge hatte Ujiri im Sommer eine lukrative Vertragsverlängerung seitens der Raptors abgelehnt, sein derzeitiges Arbeitspapier soll bis 2021 laufen. Mit viel Geld und der nötigen Autonomität könnte Dolan es dem Nigerianer womöglich schmackhaft machen, in den Big Apple zu wechseln.

Ujiri hatte in der Vergangenheit unter anderem den Carmelo-Anthony-Trade nach New York (damals auf Seiten der Nuggets) sowie den Andrea-Bargnani-Trade mit den Knicks verhandelt. In beiden Deals schnitt seine Seite letztendlich wesentlich besser ab.

© getty

Dennis Smith überrascht von Fizdale-Entlassung

Entschieden ist bereits, dass es vorerst mit Mike Miller an der Seitenlinie weitergeht, nachdem David Fizdale entlassen wurde. Vor der knappen 103:104-Niederlage gegen die Pacers bei Millers Debüt äußerte Guard Dennis Smith, dass die Entlassung Fizdales das ganze Team überrascht habe. Taj Gibson fügte hinzu, dass Fizdale im Team sehr beliebt war.

So soll es noch am Freitag sogar ein Spieler-Meeting gegeben haben, in dem Marcus Morris den Ton angab und an das Team appellierte, selbstlos zu spielen, um Fizdales Job zu retten. Wenige Stunden später wurde der Head Coach jedoch entlassen.