NBA: New Orleans Pelicans wollen Jrue Holiday und J.J. Redick wohl doch behalten - Debüt von Zion Williamson rückt näher

Die New Orleans Pelicans wollen Jrue Holiday und J.J. Redick entgegen der Trade-Gerüchte wohl doch behalten und Zion Williamson kommt seinem Debüt immer näher.

Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, soll Executive Vice President David Griffin innerhalb der Liga die Nachricht verbreitet haben, dass die Pels weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen und Holiday sowie Redick ein Teil dieses Plans sein sollen - Stand jetzt.

Allerdings will Shams auch erfahren haben, dass für Holiday das Gewinnen an erster Stelle stehe und es bisher noch keine Gespräche bezüglich der Zukunft des Guards gegeben hat.

Sowohl Holiday (26,13 Mio. Dollar) als auch Redick (13,01 Mio.) stehen noch bis 2021 fest in New Orleans unter Vertrag, Holiday besitzt zudem eine Spieler-Option für die Saison 2021-22 in Höhe von 27 Millionen, allerdings wird er diese wohl zugunsten eines Maximalvertrags ablehnen.

NBA - Ranking: Die Top-Verdiener auf jeder Position - So viel kassierten die Stars über ihre Karriere © getty 1/53 Jahr für Jahr übertrumpfen sich die Stars in der NBA mit neuen Rekorddeals zu schier unglaublichen Konditionen. Doch wer hat in seiner Karriere das meiste Geld abgegriffen? SPOX wirft einen Blick auf die Top-Verdiener auf jeder Position. © getty 2/53 POINT GUARD - Platz 39: Dennis Schröder (2013-heute) - 54,0 Mio. Dollar - Teams: Hawks, Thunder. © getty 3/53 Platz 10: Stephon Marbury (1996-2009) - 150,5 Mio. - Teams: Timberwolves, Nets, Suns, Knicks, Celtics. © getty 4/53 Platz 9: Allen Iverson (1996-2010) - 154,8 Mio. - Teams: Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies. © getty 5/53 Platz 8: Deron Williams (2005-2017) - 159,5 Mio. - Teams: Jazz, Nets, Mavs, Cavs. © getty 6/53 Platz 7: Kyle Lowry (2006-heute) - 160,0 Mio. - Teams: Grizzlies, Rockets, Raptors. © getty 7/53 Platz 6: Tony Parker (2001-2019) - 165,8 Mio. - Teams: Spurs, Hornets. © getty 8/53 Platz 5: Stephen Curry (2009-heute) - 168,5 Mio. - Team: Warriors. © getty 9/53 Platz 4: Mike Conley (2007-heute) - 173,6 Mio. - Teams: Grizzlies, Jazz. © getty 10/53 Platz 3: Jason Kidd (1994-2013) - 182,0 Mio. - Teams: Mavs, Suns, Nets, Knicks. © getty 11/53 Platz 2: Russell Westbrook (2008-heute) - 205,4 Mio. - Teams: Thunder, Rockets. © getty 12/53 Platz 1: Chris Paul (2004-heute) - 261,0 Mio. - Teams: Hornets, Clippers, Rockets, Thunder. © getty 13/53 SHOOTING GUARD - Platz 10: Michael Finley (1995-2010) - 136,5 Mio. - Teams: Suns, Mavericks, Spurs, Celtics. © getty 14/53 Platz 9: Nicolas Batum (2008-heute) - 145,9 Mio. - Teams: Blazers, Hornets. © getty 15/53 Platz 8: DeMar DeRozan (2009-heute) - 149,7 Mio. - Teams: Raptors, Spurs. © getty 16/53 Platz 7: Tracy McGrady (1997-2013) - 162,4 Mio. - Teams: Raptors, Magic, Rockets, Knicks, Pistons, Hawks, Spurs. © getty 17/53 Platz 6: Gilbert Arenas (2001-2012) - 163,5 Mio. - Teams: Warriors, Wizards, Magic, Grizzlies. © getty 18/53 Platz 5: Vince Carter (1998-heute) - 172,0 Mio. - Teams: Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavs, Grizzlies, Kings, Hawks. © getty 19/53 Platz 4: Ray Allen (1996-2014) - 182,4 Mio. - Teams: Bucks, Sonics, Celtics, Heat. © getty 20/53 Platz 3: James Harden (2009-heute) - 185,5 Mio. - Teams: Thunder, Rockets. © getty 21/53 Platz 2: Dwyane Wade (2003-2019) - 196,4 Mio. - Teams: Heat, Bulls, Cavs. © getty 22/53 Platz 1: Kobe Bryant (1996-2016) - 323,3 Mio. - Team: Lakers. © getty 23/53 SMALL FORWARD - Platz 10: Paul George (2010-heute) - 144,5 Mio. - Teams: Pacers, Thunder, Clippers. © getty 24/53 Platz 9: Rudy Gay (2006-heute) - 148,6 Mio. - Teams: Grizzlies, Raptors, Kings, Spurs. © getty 25/53 Platz 8: Gordon Hayward (2010-heute) - 150,4 Mio. - Teams: Jazz, Celtics. © getty 26/53 Platz 7: Luol Deng (2004-heute) - 156,1 Mio. - Teams: Bulls, Cavs, Heat, Lakers, Timberwolves. © getty 27/53 Platz 6: Andre Iguodala (2004-heute) - 166,7 Mio. - Teams: Sixers, Nuggets, Warriors, Grizzlies. © getty 28/53 Platz 5: Paul Pierce (1998-2017) - 195,1 Mio. - Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 29/53 Platz 4: Joe Johnson (2001-heute) - 214,8 Mio. - Teams: Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets, Pistons. © getty 30/53 Platz 3: Kevin Durant (2007-heute) - 225,4 Mio. - Teams: Thunder, Warriors, Nets. © getty 31/53 Platz 2: Carmelo Anthony (2003-heute) - 248,9 Mio. - Teams: Nuggets, Knicks, Thunder, Rockets, Blazers. © getty 32/53 Platz 1: LeBron James (2003-heute) - 307,0 Mio. - Teams: Cavs, Heat, Lakers. © getty 33/53 POWER FORWARD - Platz 10: Kevin Love (2009-heute) - 174,6 Mio. - Teams: Timberwolves, Cavs. © getty 34/53 Platz 9: Chris Webber (1993-2008) - 178,2 Mio. - Teams: Warriors, Wizards, Kings, Sixers, Pistons. © getty 35/53 Platz 8: Paul Millsap (2006-heute) - 181,2 Mio. - Teams: Jazz, Hawks, Nuggets. © getty 36/53 Platz 7: Blake Griffin (2009-heute) - 192,3 Mio. - Teams: Clippers, Pistons. © getty 37/53 Platz 6: LaMarcus Aldridge (2006-heute) - 194,7 Mio. - Teams: Blazers, Spurs. © getty 38/53 Platz 5: Zach Randolph (2001-2019) - 196,6 Mio. - Teams: Blazers, Knicks, Clippers, Grizzlies, Kings. © getty 39/53 Platz 4: Chris Bosh (2003-2017) - 239,1 Mio. - Teams: Raptors, Heat. © getty 40/53 Platz 3: Tim Duncan (1997-2016) - 242,0 Mio - Team: Spurs. © getty 41/53 Platz 2: Dirk Nowitzki (1998-2019) - 251,6 Mio. - Team: Mavs. © getty 42/53 Platz 1: Kevin Garnett (1995-2016) - 334,3 Mio. - Teams: Timberwolves, Celtics, Nets. © getty 43/53 CENTER - Platz 33: Chris Kaman (2003-2016) - 83,3 Mio. - Teams: Clippers, Hornets, Mavericks, Lakers, Blazers. © getty 44/53 Platz 10: DeAndre Jordan (2008-heute) - 139,5 Mio. - Teams: Clippers, Mavericks, Knicks, Nets. © getty 45/53 Platz 9: Nene Hilario (2002-heute) - 140,2 Mio. - Teams: Nuggets, Wizards, Rockets. © getty 46/53 Platz 8: Alonzo Mourning (1992-2008) - 147,5 Mio. - Teams: Hornets, Heat, Nets. © getty 47/53 Platz 7: Jermaine O’Neal (1997-2014) - 167,6 Mio. - Teams: Blazers, Pacers, Raptors, Heat, Celtics, Suns, Warriors. © getty 48/53 Platz 6: Marc Gasol (2008-heute) - 178,0 Mio. - Teams: Grizzlies, Raptors. © getty 49/53 Platz 5: Al Horford (2007-heute) - 186,4 Mio. - Teams: Hawks, Celtics, Sixers. © getty 50/53 Platz 4: Tyson Chandler (2001-heute) - 185,2 Mio. - Teams: Bulls, Hornets, Bobcats, Mavs, Knicks, Suns, Lakers, Rockets. © getty 51/53 Platz 3: Pau Gasol (2001-heute) - 215,5 Mio. - Teams: Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs, Bucks, Blazers. © getty 52/53 Platz 2: Dwight Howard (2004-heute) - 234,5 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Nets, Wizards. © getty 53/53 Platz 1: Shaquille O’Neal (1992-2011) - 286,3 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics.

New Orleans Pelicans: Debüt von Zion Williamson rückt wohl näher

Nachdem ESPNs Jorge Sedano bereits von Fortschritten bei Zion Williamson berichtet hatte, bestätigt dies auch Charania. Dem Bericht nach soll der Nr.1-Pick in ein bis zwei Wochen mit dem Kontakt-Training beginnen, allerdings gibt es immer noch keinen Zeitplan für das Debüt der Franchise-Hoffnung.

Darüber hinaus gebe es bei den Pelicans keinen Zweifel daran, dass Williamson noch in dieser Saison auf dem Parkett stehen wird.

Ohne den Forward hatte New Orleans einen katastrophalen Saisonstart erwischt und gewann nur sechs der ersten 19 Spiele. Jedoch ist derzeit zumindest ein Aufwärtstrend zu erkennen - aus den letzten vier Partien konnten drei gewonnen werden.