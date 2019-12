LeBron James: Wie viel Geld hat er in seiner Karriere verdient?

LeBron James wird heute 35 Jahre alt. Aus diesem Anlass erfahrt Ihr hier, wie viel Geld die NBA-Legende in seiner bisherigen Karriere schon verdient hat.

LeBron James: Die Gehälter in seiner bisherigen Karriere

Nachdem James in seiner Rookie-Saison für die Cleveland Cavaliers in der Spielzeit 2003/04 "nur" etwas mehr als vier Millionen Dollar verdient hatte, stieg diese Summe in den Folgejahren drastisch an.

In der Saison 2009/10 waren es knapp 16 Millionen, in der Saison 2017/18 über 33 Millionen. Im Sommer 2018 unterschrieb James einen Vier-Jahres-Vertrag bei den Los Angeles Lakers, der ihm insgesamt 153,31 Millionen einbringt.

Inklusive der aktuellen Spielzeit steht James somit bei einem Karriere-Gehalt von 307 Millionen Dollar und belegt damit Platz eins unter allen Small Forwards der NBA-Geschichte. Mit Abschluss seines Vertrags nach der Saison 2021/22 wird er 387 Millionen verdient haben.

LeBron James: Die Statistiken für Cleveland, Miami und die Lakers

Seit der Saison 2018/19 spielt James für die Lakers und hat seitdem seine Assist-Zahlen deutlich gesteigert. In der aktuellen Saison belegt er mit 10,8 Vorlagen sogar Platz eins in der gesamten Liga.

Team Jahre Spiele Punkte Rebounds Assists FG% Cleveland Cavaliers 2003-10, 14-18 849 27,2 7,3 7,3 49,2 Miami Heat 2010-2014 294 26,9 7,6 6,7 54,3 Los Angeles Lakers ab 2018 86 26,7 8,1 9,2 50,3

LeBron James: Seine Erfolge im Überblick

Nach den Back-to-back-Titeln mit den Miami Heat 2012 und 2013 erfüllte sich James seinen großen Traum von der Meisterschaft mit den Cleveland Cavaliers drei Jahre später. Nun hofft er mit den Lakers auf seinen vierten Titel.

Auszeichnung Jahr 3x NBA Champion 2012, 2013, 2016 3x NBA Finals MVP 2012, 2013, 2016 4x NBA MVP 2009, 2010, 2012, 2013 15x All-NBA Team 1st Team: 2006, 2008-2018

2nd Team: 2005, 2007

3rd Team: 2019 15x NBA All-Star 2005-2019 3x NBA All-Star MVP 2006, 2008, 2018 6x NBA All-Defensive Team 2009-2013 (1st), 2014 (2nd) 1x NBA Scoring Champion 2008 NBA Rookie of the Year 2004 2x Olympiasieger mit Team USA 2008, 2012

Los Angeles Lakers: Die aktuellen Tabelle der Western Conference

Trotz einer Schwächephase mit drei Niederlagen in Folge stehen die Lakers weiter auf Platz eins in der Western Conference und haben 2,5 Spiele Vorsprung auf die Denver Nuggets.