NBA-News: Luka Doncic nach starkem Start mit Dallas Mavericks: “Hätte nicht erwartet, dass ich so spielen würde“

Schon in seiner zweiten Saison für die Dallas Mavericks gilt Luka Doncic als einer der besten Spieler der NBA. In einem Interview hat sich der Slowene von seinen starken Aufrtitten selbst etwas überrascht gezeigt.

Vor dem 143:101-Sieg über die Cleveland Cavaliers gab Doncic gegenüber Shams Charania (The Athletic) zu, dass selbst er nicht mit diesem Raketenstart gerechnet hätte. "Ich wusste zwar, dass ich gut sein würde, aber nicht so gut, soviel ist sicher", sagte der 20-Jährige: "Ich wusste nicht, dass ich so spielen würde. Das hätte ich nicht erwartet."

Nach einer erneut starken Vorstellung gegen Cleveland hat Doncic seine beeindruckenden Saisonwerte auf 29,9 Punkte, 10,6 Rebounds und 9,4 Assists ausgebaut. In den ersten 15 Saisonspielen der neuen Saison knackte der Mavs-Star bereits eine historische Marke nach der anderen und wird sogar als womöglicher MVP-Kandidat gehandelt.

Nicht zuletzt dank Doncic gehören die Mavericks zu einem der Überraschungsteams der Saison, mit zehn Siegen belegen sie aktuell den fünften Rang in der Western Conference. "Wir hatten erfolgreiche Heimspiele und haben gut gespielt", bewertete Coach Rick Carlisle die Leistung seiner Mavs: "Von jetzt an wird der Spielplan aber deutlich schwieriger."