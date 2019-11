NBA: Los Angeles Lakers, News und Gerüchte - Anthony Davis spricht über Probleme mit der Schulter

Anthony Davis plagen weiterhin Probleme mit der Schulter, der Big Man will aber weiter auf die Zähne beißen. Das Comeback von Rajon Rondo verzögert sich dagegen weiter.

Anthony Davis hat weiter Schmerzen an der Schulter

Die Verletzungshistorie von Anthony Davis ist bestens bekannt, noch nie absolvierte die Braue mehr als 75 Spiele in einer Saison. Auch gegen die Toronto Raptors verzog der Big Man im dritten Viertel das Gesicht, als er einen Korbleger von Terence Davis blockte. Zudem griff er sich, scheinbar unter Schmerzen, an jene Schulter.

Frank Vogel sorgte nach dem Spiel aber umgehend für Entwarnung. Davis gehe es laut dem Lakers-Coach gut. Die medizinische Abteilung habe keinen Grund gesehen, dass Davis das Feld verlassen müsste.

Interessanter waren da schon die Aussagen von Davis selbst. "Es gibt eigentlich keinen Moment im Spiel, in dem ich es nicht spüre", gab der Power Forward zu. "Ich beiße aber auf die Zähne und lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich spiele damit und denke erst wieder daran, wenn das Spiel vorbei ist."

Anthony Davis: Seine Statistiken 2019/20

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists Blocks 9 35,0 26,6 48,3 28,0 10,2 3,2 3,1

© getty

JaVale McGee akzeptiert weniger Minuten

In der vergangenen Saison war McGee noch einer der wichtigsten Spieler der Lakers, nun, durch die Ankunft von Davis und Dwight Howard, ist die Rolle des Centers deutlich kleiner. Ein Problem hat McGee damit aber nicht, wie er gegenüber Dan Woike von den L.A. Times beteuerte: "Vergangene Saison haben wir nicht gewonnen. Ich will aber gewinnen und wenn ich deswegen weniger spiele, ist das in Ordnung", so McGee.

Für McGee ist dies ohnehin eine familiäre Situation, auch bei den Golden State Warriors, mit denen er 2017 und 2018 jeweils einen Titel holte, spielte er nur eine geringe Rolle: "Ich habe in diesen Jahren gelernt, dass meine Minuten nicht so wichtig sind. Wenn wir aber verlieren, ist das wieder eine ganz andere Situation."

Die Lakers stehen nach der Niederlage gegen die Raptors bei 7-2, McGee spielt dabei aber nur 16,1 Minuten pro Partie. In dieser limitierten Spielzeit legt der Big Man 6,3 Punkte, 4,9 Rebounds sowie 1,0 Blocks im Schnitt auf.

Comeback von Rajon Rondo verzögert sich

Eigentlich sprach alles dafür, dass Rajon Rondo gegen die Raptors sein Comeback geben würde, daraus wurde aber nichts. Wenige Stunden vor dem Spiel wurde der Ausfall wegen anhaltender Probleme mit der Wade von den Lakers bekanntgegeben.

Wann Rondo jetzt wirklich spielen kann, bleibt weiter unklar. "Ich kann das nicht sagen. Bei einer Wade ist es immer schwer zu sagen, wie lange die Heilung dauert", erklärte Vogel, der auch angab, dass er hoffe, dass Rondo bald ins Lineup zurückkehren kann.

