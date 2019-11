NBA, Los Angeles Lakers: LeBron James führt die Liga bei den Assists an

Nachdem LeBron James beim 120:94-Sieg gegen die Golden State Warriors 13 Assists verteilte, führt der Superstar der Los Angeles Lakers die Liga weiter bei den Vorlagen an. In seinem 17. NBA-Jahr könnte dem viermaligen MVP damit ein Novum gelingen.

James, der in acht der ersten elf Lakers-Spiele zweistellig Assists verteilt hat und derzeit bei 11,1 Vorlagen im Schnitt steht, hat den Assist-Titel noch nie gewonnen, auch wenn er auf der Liste der besten Assistgeber der Geschichte bereits den zehnten Platz belegt. ESPN fragte den 34-Jährigen, ob er dieses Ziel im Visier hat.

"Das war nie ein Ziel von mir", verneinte James, der zudem sagte, er wisse nicht, ob er diese Zahlen aufrecht erhalten könne. Allerdings: "Der Assist war immer mein Favorit, weil es meinen Teamkollegen die Möglichkeit einräumt, Punkte zu erzielen. Das war schon immer das, was mir am wichtigsten war."

Gegen die Warriors profitierten die Lakers enorm von seinen Pässen. Wer direkt nach einem LeBron-Pass warf, traf in zwölf von 13 Fällen, einzig Kentavious Caldwell-Pope verzeichnete nach LeBron-Pass einen Fehlwurf.

Die All-Time Assists Leader der NBA-Geschichte: Magic, Stockton, Nash und Co. © getty 1/26 Russell Westbrook machte gegen die Golden State Warriors mit 18 Punkten ein eher unauffälliges Spiel, allerdings reichten 6 Assists, um Bob Cousy in der ewigen Assists-Liste zu schlucken. CP3 könnte auch bald weiterklettern. © getty 2/26 Platz 25: Derek Harper - 6577 Assists in 1199 Spielen - Mavericks, Knicks, Magic, Lakers © getty 3/26 Platz 24: Kevin Johnson - 6711 Assists in 735 Spielen - Suns, Cavaliers © getty 4/26 Platz 23: Muggsy Bogues - 6726 Assists in 889 Spielen - Hornets, Warriors, Raptors, Bullets © getty 5/26 Platz 22: Deron Williams - 6819 Assists in 845 Spielen - Jazz, Nets, Mavericks, Cavaliers © getty 6/26 Platz 21: Guy Rodgers - 6917 Assists in 892 Spielen - Warriors, Bucks, Bulls, Royals © getty 7/26 Platz 20: Bob Cousy - 6955 Assists in 924 Spielen - Celtics, Royals © getty 8/26 Platz 19: Russell Westbrook - 6958 Assists in 828 Spielen - Thunder, Rockets (Stand: 7.11.2019) © getty 9/26 Platz 18: Rajon Rondo - 6975 Assists in 825 Spielen - Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers (Stand: 7.11.2019) © getty 10/26 Platz 17: Tony Parker - 7036 Assists in 1254 Spielen - Spurs. Hornets © getty 11/26 Platz 16: Tim Hardaway - 7095 Assists in 867 Spielen - Warriors, Heat, Mavericks, Nuggets, Pacers © getty 12/26 Platz 15: Terry Porter - 7160 Assists in 1274 Spielen - Trail Blazers, Timberwolves, Spurs, Heat © getty 13/26 Platz 14: Lenny Wilkens - 7211 Assists in 1077 Spielen - Hawks, Sonics, Cavaliers, Trail Blazers © getty 14/26 Platz 13: Maurice Cheeks - 7392 Assists in 1101 Spielen - 76ers, Knicks, Hawks, Spurs, Nets © getty 15/26 Platz 12: Rod Strickland - 7987 Assists in 1094 Spielen - Trail Blazers, Bullets/Wizards, Spurs, Knicks, Heat, Timberwolves, Magic, Rockets, Raptors © getty 16/26 Platz 11: Andre Miller - 8524 Assists in 1304 Spielen - Nuggets, Cavaliers, 76ers, Trail Blazers, Clippers, Wizards, Kings, Timberwolves, Spurs © getty 17/26 Platz 10: LeBron James - 8740 Assists in 1205 Spielen - Cavaliers, Heat, Lakers (Stand: 7.11.2019) © getty 18/26 Platz 9: Gary Payton - 8966 Assists in 1335 Spielen - Sonics, Heat, Lakers, Celtics, Bucks © getty 19/26 Platz 8: Isiah Thomas - 9061 Assists in 979 Spielen - Pistons © getty 20/26 Platz 7: Chris Paul - 9214 Assists in 957 Spielen - Hornets, Clippers, Rockets, Thunder (Stand: 7.11.2019) © getty 21/26 Platz 6: Oscar Robertson - 9887 Assists in 1040 Spielen - Royals, Bucks © getty 22/26 Platz 5: Magic Johnson - 10141 Assists in 906 Spielen - Lakers © getty 23/26 Platz 4: Mark Jackson - 10334 Assists in 1296 Spielen - Knicks, Pacers, Clippers, Jazz, Raptors, Nuggets, Rockets © getty 24/26 Platz 3: Steve Nash - 10335 Assists in 1217 Spielen - Suns, Mavericks, Lakers © getty 25/26 Platz 2: Jason Kidd - 12091 Assists in 1391 Spielen - Nets, Mavericks, Suns, Knicks © getty 26/26 Platz 1: John Stockton - 15806 Assists in 1300 Spielen - Jazz

Frank Vogel schwärmt von LeBron James' Übersicht

"Er wird in jedem Fall die richtige Entscheidung treffen, und er liefert den Ball pünktlich und genau an das Ziel, egal, wo er ihn hinwirft - ob zur Dreierlinie oder Lobs oder Backdoor-Cuts oder was auch immer", schwärmte Lakers-Coach Frank Vogel. "Er ist einfach einer der besten Passer, die ich je erlebt habe."

Niemand hat dabei bisher mehr direkte Vorlagen von James erhalten als Anthony Davis (29), der die Lakers derzeit auch klar vor James (23,9) bei den Punkten anführt (26,3) - er wäre der erste Mitspieler überhaupt, der über eine Saison mehr Punkte auflegt als James. "Ich habe ihm gesagt, dass er mir den Ball geben soll. Das macht er großartig", kommentierte Davis mit einem Lachen.

"Er hat eine großartige Übersicht und passt auf sehr hohem Niveau, daher ist es schwer für sie, das Pick'n'Roll zu stoppen, wenn ich den Block setze und er den Ball in der Hand hat. Und wenn es da keinen Weg für mich gibt, findet er die Schützen auf der anderen Seite. Er trifft immer die richtige Entscheidung."

LeBron James: Die Karriere-Zahlen bei den Assists

Spiele Assists/Spiel Karriere 1.209 7,3 19/20 11 11,1

Rajon Rondo: "Die Jungs müssen ihre Würfe treffen"

Mit Rajon Rondo haben die Lakers einen Spieler im Kader, der 2015/16 den Assist-Titel gewann. Dem Point Guard zufolge gibt es nur eins, was passieren muss, damit James es ihm gleichtun kann: "Die Jungs müssen ihre Würfe treffen."

James betonte abschließend ebenfalls, dass es nicht allein in seiner Kontrolle liege. "Ich versuche einfach, in unserem System zu bleiben und unseren Schützen und Bigs Möglichkeiten zu verschaffen. Ich kriege keinen Assist, wenn sie ihren Wurf nicht treffen, darum geht es. Deswegen verdienen sie auch das ganze Lob."