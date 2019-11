NBA: Los Angeles Lakers besiegen auch ohne Anthony Davis die Golden State Warriors deutlich

Auch ohne Anthony Davis haben sich die Los Angeles Lakers (9:2) einen mühelosen 120:94-Sieg gegen dezimierte Golden State Warriors (2:11) gesichert. Nach ausgeglichener Anfangsphase setzten sich die Lakers deutlich ab und mussten keine überragende Leistung für den neunten Sieg im elften Spiel zeigen. LeBron James überzeugte insbesondere als Passgeber und setzte seine Big Men immer wieder gekonnt in Szene.

Los Angeles Lakers (9-2) - Golden State Warriors (2-10) 120:94 (BOXSCORE)

LeBron (23 Punkte, 11/21 FG) spielte 12 Assists. Nutznießer davon waren vor allem JaVale McGee (18 Punkte, 17 Rebounds) und Dwight Howard (15 und 8), die immer wieder unbedrängt abschließen konnten. Ebenfalls profitierten die Dreierschützen der Kalifornier, die hochprozentig trafen (45 Prozent, 9/20). Ein effizientes Spiel zeigte Kyle Kuzma, der auf 22 Punkte (7/12 FG) kam. Quinn Cook durfte in der Garbage Time noch 10 Punkte sammeln (5/11 FG).

Die Warriors waren in allen Belangen überfordert, wurden an den Brettern dominiert (33:51 Rebounds, 36:64 points in the paint) und verbuchten eine schwache Wurfquote aus der Distanz (25,7 Prozent, 9/35). D'Angelo Russell kam auf 21 Punkte (6/13 FG, 8 Assists), Eric Paschall von der Bank auf 15. Draymond Green blieb unauffällig (10 Punkte, 5 Assists), Jordan Poole erwischte einen gebrauchten Tag (11, 4/15 FG).

NBA: Die Spieler mit den meisten verwandelten Freiwürfen aller Zeiten: LeBron jagt Dirk © getty 1/26 LeBron James verwandelte gegen die Dallas Mavericks 9 Freiwürfe und schob sich damit in der All-Time-Liste der verwandelten Freebies an Lakers-Legende Jerry West vorbei. Als Nächstes muss Dirk Nowitzki zittern. © getty 2/26 Platz 25: Dwyane Wade (2003-2019) - 5.708 (76,5 Prozent) für die Heat, Bulls und Cavaliers. © getty 3/26 Platz 24: Kevin Durant (2007-) - 5.742 (88,3 Proznet) für die Thunder und Warriors (Stand: 1. November 2019). © getty 4/26 Platz 23: Elgin Baylor (1958-1971) - 5.763 (78,0 Prozent) für die Lakers. © getty 5/26 Platz 22: Tim Duncan (1997-2016) - 5.896 (69,6 Prozent) für die Spurs. © getty 6/26 Platz 21: Carmelo Anthony (2003-) - 5.915 (81,1 Prozent) für die Nuggets, Knicks, Thunder und Rockets (Stand: 1. November 2019). © getty 7/26 Platz 20: Shaquille O'Neal (1992-2010) - 5.935 (52,7 Prozent) für die Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers und Celtics. © getty 8/26 Platz 19: Dominique Wilkins (1982-1999) - 6.031 (81,1 Prozent) für die Hawks, Clippers, Celtics, Spurs und Magic. © getty 9/26 Platz 18: David Robinson (1989-2003) - 6.035 (73,6 Prozent) für die Spurs. © getty 10/26 Platz 17: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 6.057 (51,1 Prozent) für die Warriors, Sixers und Lakers. © getty 11/26 Platz 16: Bob Pettit (1954-1965) - 6.182 (76,1 Prozent) für die Hawks. © getty 12/26 Platz 15: Reggie Miller (1987-2005) - 6.237 (88,8 Prozent) für die Pacers. © getty 13/26 Platz 14: Charles Barkley (1984-2000) - 6.349 (73,5 Prozent) für die Sixers, Suns und Rockets. © getty 14/26 Platz 13: Allen Iverson (1996-2009) - 6.375 (78,0 Prozent) für die Sixers, Nuggets, Pistons und Grizzlies. © getty 15/26 Platz 11: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 6.712 (72,1 Prozent) für die Bucks und Lakers. © getty 16/26 Platz 11: Dolph Schayes (1949-1964) - 6.712 (84,9 Prozent) für die Sixers. © getty 17/26 Platz 10: Adrian Dantley (1976-1991) - 6.832 (81,8 Prozent) für die Braves, Pacers, Lakers, Jazz, Pistons, Mavericks und Bucks. © getty 18/26 Platz 9: Paul Pierce (1999-2017) - 6.918 (80,6 Prozent) für die Celtics, Nets, Wizards und Clippers. © getty 19/26 Platz 8: Jerry West (1960-1974) - 7.160 (81,4 Prozent) für die Lakers. © getty 20/26 Platz 7: LeBron James (2003-) - 7.169 (73,6 Prozent) für die Cavaliers, Heat und Lakers (Stand: 1. November 2019). © getty 21/26 Platz 6: Dirk Nowitzki (1998-2019) - 7.240 (87,9 Prozent) für die Mavericks. © getty 22/26 Platz 5: Michael Jordan (1984-1993, 1995-1998, 2001-2003) - 7.327 (83,5 Prozent) für die Bulls und Wizards. © getty 23/26 Platz 4: Oscar Robertson (1960-1974) - 7.694 (83,8 Prozent) für die Royals und Bucks. © getty 24/26 Platz 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 8.378 (83,7 Prozent) für die Lakers. © getty 25/26 Platz 2: Moses Malone (1976-1995) - 8.531 (76,9 Prozent) für die Braves, Rockets, Sixers, Bullets, Hawks, Bucks und Spurs. © getty 26/26 Platz 1: Karl Malone (1985-2004) - 9.787 (74,2 Prozent) für die Jazz und Lakers.

Lakers auch ohne Davis ohne Probleme

Gegen das Team mit der schlechtesten Bilanz der Association mussten die Lakers auf einen ihrer beiden Superstars verzichten. Nachdem sich Anthony Davis schon länger mit Schulterproblemen herumschlug und auch selbst zugab, dass ihm diese ständig Schmerzen bereite, trug die Braue aus dem Sieg gegen Phoenix außerdem eine Rippenprellung davon. Zwar konnte nach Ansicht der Röntgenaufnahmen Entwarnung gegeben werden, aber dennoch wurde Davis im ersten Teil eines Back-to-Backs geschont.

Für Davis rückte Kuzma in die Starting Five, in der es keine weiteren Überraschungen gab. Bei den Warriors starteten D'Angelo Russell, Jordan Poole, Glenn Robinson III, Draymond Green und Willie Cauley-Stein. Robinson III ist somit der einzige Warrior, der in jedem Spiel von Beginn an auflief. Neben Curry und Klay Thompson fehlten auch die Big Men Damion Lee und Kevon Looney.

Somit war die Favoritenrolle klar verteilt, was sich in den ersten Mitten noch nicht im Zwischenergebnis wiederspiegelte. Green verkürzte per Dunk auf 15:17, dann jedoch legten die Lakers einen 12:0-Lauf hin und sorgten für eindeutige Verhältnisse. 6 davon gingen auf das Konto von LeBron. L.A. ging mit einer 12-Punkte-Führung in die erste Viertelpause und behielten auch in der Folge die Kontrolle.

LeBron James setzt Mitspieler gekonnt in Szene

Bei den Warriors war Russell der einzige Akteur, der beständig für Gefahr in der Offensive sorgte, anders bei Purple and Gold: Howard räumte in der Zone auf, Jared Dudley versenkte 2 Dreier und auch Kuzma fand seinen Rhythmus. Somit lagen die Wurfquoten der Hausherren zeitweisen weit über 60 Prozent. Nach einigen Konzentrationsfehlern der Lakers (7 Turnover im zweiten Viertel) verkürzte Golden State auf -7, Distanztreffer von Kuzma und LeBron beruhigten die Lage wieder, ehe James auch noch einen Monster-Dunk zur 67:55-Pausenführung auspackte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon 20 Punkte erzielt.

Frank Vogel teilte seinen Jungs in der Kabine wohl deutlich mit, dass er mit der Körpersprache in weiten Teilen des zweiten Viertels nicht einverstanden war. Mit einem 12:2-Lauf, den James durch mehrere starke Pässe auf die Schützen Danny Green und Kuzma oder den abrollenden McGee initierte, wuchs der Vorsprung auf +19 an. Auch Howard durfte sich noch in die Dunkorgie einreihen. Den Lakers gelang es nicht, die Spannung dauerhaft aufrecht zu erhalten, was auch nicht notwendig war. 98:82 nach drei Vierteln.

James nahm zu Beginn des Schlussviertels auf der Bank Platz und hoffte darauf, vorzeitig Feierabend machen zu dürfen. Der Wunsch wurde ihm erfüllt. Es entwickelte sich eine wilde Schlussphase, in der hochklassiger Basketball ausblieb und sich Howard mehrere Male als Ballhandler versuchte. Die Reservisten durften sich austoben, die Lakers gewannen schlussendlich mit 120:94. Während L.A. am Freitag wieder gegen Sacramento im Einsatz ist, empfangen die Warriors zeitgleich die Celtics.