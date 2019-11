NBA-News: Comeback von Carmelo Anthony bei den Portland Trail Blazers verzögert sich offenbar

Carmelo Anthony wird sein Debüt im Trikot der Portland Trail Blazers offenbar erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen die New Orleans Pelicans feiern (20. November, 2 Uhr live auf DAZN). Wenn Portland in der Nacht zuvor auf Melos Ex-Team die Houston Rockets trifft, wird der 35-Jährige also wohl nicht mit von der Partie sein.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN mit Verweis auf ligainterne Quellen. Woj hatte am Donnerstag (Ortszeit) vermeldet, dass sich Anthony auf einen ungarantierten Einjahresvertrag mit den Blazers geeinigt habe. Bevor der Deal in trockenen Tüchern ist, muss der 35-Jährige am Samstag offenbar noch einen Medizincheck absolvieren.

Am Wochenende starten die Blazers einen 6-Spiele-Auswärtstrip, der in San Antonio beginnt. Anschließend kommt es dann zum Duell mit den Houston Rockets, für die Anthony 2018/19 zuletzt in der NBA auflief. Nach zehn Spielen beendeten die Rockets allerdings die Zusammenarbeit.

Durch die Ausfälle von Zach Collins und Jusuf Nurkic ist Portland im Frontcourt sehr dünn besetzt, Melo soll die Forward-Rotation aufbessern. Der Bericht von seiner bevorstehenden Unterschrift in Portland erfreute zahlreiche ehemalige Weggefährten und NBA-Spieler.

LeBron James, ein guter Freund von Anthony, erklärte am Freitag, der zehnmalige All-Star gehöre in die Liga. Allerdings gab er zu, dass wohl "jeder seine Zweifel hatte, inklusive er selbst", ob es mit einem Comeback von Anthony in der Association noch einmal klappen würde.

Carmelo Anthony unterschreibt wohl bei den Portland Trail Blazers: Die besten Netzreaktionen © Twitter 1/17 Carmelo Anthony kehrt wohl tatsächlich zurück in die beste Basketballliga der Welt und unterschreibt einen ungarantierten Ein-Jahres-Vertrag bei den Portland Trail Blazers. © getty 2/17 Nach seinem erfolglosen Intermezzo bei den Houston Rockets wurde der ehemalige Knicks-Star zu den Chicago Bulls getradet und dort sofort entlassen. Seit der Trade Deadline 2019 ist Anthony ohne Team. © getty 3/17 Seitdem hat der zehnmalige All-Star mehrfach betont, dass er nicht an ein Karrierende denke. Nun hat er ein Team gefunden. Seine alten und neuen Kollegen empfangen ihn freudig, die Gefühlslage bei den Fans ist gemischt. Die besten Netzreaktionen. © Twitter 4/17 Bereits im Sommer kursierten Gerüchte, die Melo mit einem Engagement in Oregon in Verbindung brachten. Franchise-Star Lillard hoffte bereits damals auf ein Comeback des Scorers, sagte aber auch: "Wir haben das nötige Geld nicht." © Twitter 5/17 Um 2.54 Uhr deutscher Zeit schlug die Woj-Bomb ein: Carmelo Anthony soll die Rotation der schwach gestarteten Blazers verstärken. © Twitter 6/17 Diese Entwicklung deutete sich in den vergangenen Wochen nicht unbedingt an, weshalb auch ESPN-Host Rachel Nichols große Augen machte, als Woj die Bombe platzen ließ. Lillard soll nach Yahoo-Infos am Mittoch einer Verpflichtung zugestimmt haben. © Twitter 7/17 Während Buddy Dwyane Wade anmerkte, dass es allerhöchste Zeit sei, Melo wieder auf dem NBA-Parkett zu sehen ... © Twitter 8/17 ... zeigte sich mit LeBron auch das dritte Mitglied der Banana-Boat-Crew hoch erfreut. © Twitter 9/17 Weitere Gratulanten aus dem Spielerkreis. Isaiah Thomas ... © Twitter 10/17 ... und Jamal Crawford, der momentan ohne Team ist. © Twitter 11/17 Nicht ganz uninteressant erscheint der Zeitpunkt der Verpflichtung: Melo soll auf dem kommenden Auswärtstrip zum Team stoßen, auf dem auch ein kurzer Abstecher nach Houston auf dem Programm steht. Das sollte spaßig werden... © Twitter 12/17 Während die Genesung bei Jusuf Nurkic nach seiner Beinverletzung noch einige Monate dauert, kann auch der Serbe den kommenden Montag kaum erwarten. © Twitter 13/17 Schauen wir auch kurz auf die Meinungen der Fans: Dieser Herr glaubt tatsächlich, dass Anthony die Blazers auf ein anderes Level heben kann. © Twitter 14/17 Andere sehen das negativer: Ein 4-8-Start und dann Carmelo verpflichten, um die Wende zu schaffen? Vielleicht nicht die allerbeste Idee. © Twitter 15/17 "Melo konnte noch nie einem Team helfen. Warum sollte er es dieses Mal tun?" Ganz so schlecht war er doch früher wirklich nicht, oder? © Twitter 16/17 Nicht ganz so sachlich wird auch hier die Lage gesehen. Wobei: Groß dürfte die Konkurrenz im Werben um Anthony wirklich nicht gewesen sein. © Twitter 17/17 Auch ohne Französisch-Leistungskurs dürfte jeder verstehen, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll: Ein Lineup aus Lillard, McCollum und Melo (und Whiteside!) wird nicht zur defensiven Elite zählen.

Vor gut einem Jahr hatte Melo sein letztes Spiel in der NBA absolviert. Die Rockets hatten ihn kurz vor der Trade Deadline 2019 zu den Bulls verschifft, die ihn kurz darauf entließen. Anschließend war er auf der Suche nach einem neuen Team. "Mit der Zeit siehst du dich immer weiter von der Liga weg", so LeBron. "Aber ich habe immer gehofft, dass er eine Chance bekommen würde."