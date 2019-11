NBA-News: Carmelo Anthony unterschreibt wohl bei den Portland Trail Blazers

Die Portland Trail Blazers haben sich offenbar auf einen Vertrag mit Carmelo Anthony geeinigt. Damit steht einer Rückkehr des 35-Jährigen in die NBA wohl nichts mehr im Wege, sein letztes Spiel in der Association hatte er vor gut einem Jahr absolviert.

Adrian Wojnarowski von ESPN berichtete zuerst von der Einigung zwischen Melo und den Blazers, seinen Infos zufolge wird der Forward einen ungarantierten Vertrag in Höhe von 2,2 Millionen Dollar in Portland unterschreiben.

Laut Woj wird Anthony beim anstehenden Auswärtstrip zum Team stoßen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in San Antonio beginnen wird. Anschließend geht es zu seinem Ex-Team den Rockets.

Nach der Verletzung von Zach Collins waren die Trail Blazers auf der Suche nach Verstärkung für den Frontcourt, der Saisonstart verlief mit vier Siegen bei acht Niederlagen enttäuschend.

Nach Informationen von Chris Haynes von Yahoo Sports wurde Franchise-Star Damian Lillard bereits am Mittwoch über die mögliche Verpflichtung von Melo informiert. Der Point Guard habe dem Front Office klar gemacht, dass er dies unterstütze. Portland hatte in der Vergangenheit schon öfters versucht, Anthony nach Oregon zu locken.

Zuletzt stand der ehemalige Knicks-Star bei den Houston Rockets unter Vertrag, die Zusammenarbeit endete vergangene Saison allerdings bereits nach zehn Spielen. Kurz vor der Trade Deadline 2019 wurde er schließlich zu den Bulls getradet, die ihn sofort entließen.

Seitdem war Melo auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, der zehnmalige All-Star hatte immer wieder betont, dass er ein Comeback in der besten Basketballliga der Welt anstrebe. In seinen insgesamt 16 Jahren in der NBA kommt der 3. Pick von 2003 im Schnitt auf 24 Punkte, 6,5 Rebounds und 3 Assists.