NBA News: Joe Ingles verlängert vorzeitig bei den Utah Jazz

Kurz vor dem Saisonstart haben die Utah Jazz den Vertrag von Small Forward Joe Ingles vorzeitig verlängert. Dies gab die Franchise in der Nacht auf Dienstag bekannt.

Ingles, 32, hat um ein weiteres Jahr und 14 Millionen Dollar in Utah verlängert. Damit ist er bis zum Sommer 2022 an die Jazz gebunden. In den kommenden beiden Saisons stehen dem Australier noch 22,8 Mio. zu.

Gemäß der NBA-Statuten war dies die höchste Gehaltserhöhung, die Utah Ingles aktuell anbieten konnte. Mit 12,1 Punkten, 5,7 Assists und 4 Rebounds im Schnitt hat er gerade seine beste Saison hinter sich, in den letzten vier Jahren hat Ingles bloß ein einziges Spiel verpasst.

Jazz-Vizepräsident Dennis Lindsey kommentierte die Verlängerung bei The Athletic: "Joe und die Jazz sind mittlerweile Synonyme füreinander. Joe ist nicht nur einer der besseren Spieler der NBA auf seiner Position geworden, er und Renae [Ingles' Ehefrau, d. Red.] haben sich in die Gemeinde hier integriert."

Ingles soll bei den Jazz in der neuen Saison wohl eine neue Rolle übernehmen und von nun an als Sixth Man von der Bank kommen. Nach den Verpflichtungen von Mike Conley und Bojan Bogdanovic gelten die Jazz als möglicher Titelkandidat.