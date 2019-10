NBA-News: Indiana Pacers offenbar auf der Suche nach Trade für Domantas Sabonis

Die Indiana Pacers befinden sich offenbar in Gesprächen um einen Trade von Domantas Sabonis. Der Grund: Die Verhandlungen um eine vorzeitige Vertragsverlängerung des Big Mans haben angeblich zu keinem Ergebnis geführt.

Das berichtet Sam Amick von The Athletic. Demnach seien die Pacers und Sabonis "weit auseinander", was eine Vertragsverlängerung betrifft. Der 23-Jährige, der 2016 an 11. Position von den Thunder gedraftet wurde, wird im kommenden Sommer Restricted Free Agent. Bis zum 21. Oktober darf er eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Indy unterschreiben.

Da es dazu aber offenbar nicht kommen wird, schauen sich die Pacers angeblich nach Trade-Partner um, um den Litauer abzugeben. Laut Amick gebe es mehrere Interessenten, allerdings habe Indiana bisher noch einen zu hohen Gegenwert für Sabonis gefordert.

Mit welchen Teams die Pacers bereits Gespräche geführt haben, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr bekam Myles Turner einen neuen Vertrag für vier Jahre und 80 Millionen Dollar von der Franchise spendiert. Zwar sollen Turner und Sabonis gemeinsam starten, ob die beiden Big Men wirklich harmonieren können, ist aber fraglich.

NBA Preview 2019/20, Central Division: Ein neuer Anlauf mit Wut im Bauch © getty 1/21 In nicht einmal mehr einer Woche beginnt die neue NBA-Saison. Wir prüfen zu diesem Anlass wie üblich alle Divisions auf Herz und Nieren. Weiter geht es mit der Central Division, in der auch ein absoluter Titelanwärter spielt. © getty 2/21 CHICAGO BULLS: Nach 22 Siegen im Vorjahr wollen die Bulls Schritt für Schritt wieder nach oben. Als weiteres Talent im Draft kam Coby White (Nr. 7), dazu wurden in Tomas Satoransky und Thaddeus Young gestandene Veteranen geholt. © getty 3/21 Best Case: Die Vets helfen dem jungen Kern um Lauri Markkanen, Wendell Carter und Zach LaVine, der einer der besten Mitteldistanzschützen der Liga wird, und die Bulls rutschen tatsächlich in die Playoffs. © getty 4/21 Worst Case: Die Youngster stagnieren, Coach Boylen regiert mit harter Hand und lässt Markkanen und Co. nicht zur Entfaltung kommen. LaVine legt leere Zahlen auf und wirft ausschließlich selbst. 28 Siege reichen auch nicht für eine gute Draft-Position. © getty 5/21 Prognose: Die Bulls sind ein zartes Pflänzchen, welches nur langsam gedeiht. Für die Playoffs reicht das nicht, aber eine Lachnummer ist Chicago auch nicht mehr. Am Ende werden es wohl so um die 35 Siege. Platz 4 in der Central Division. © getty 6/21 CLEVELAND CAVALIERS: Der Neuaufbau in The Land hat gerade erst begonnen. Außer den Rookies Darius Garland (Nr. 5), Dylan Windler (Nr. 26) und Kevin Porter Jr. (Nr. 30) tat sich wenig beim zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. © getty 7/21 Best Case: Garland entpuppt sich tatsächlich als Mini-Lillard und Collin Sexton blüht an dessen Seite mit weniger Verantwortung auf. Zudem findet sich ein Trade für Love. Die Playoffs werden zwar deutlich verpasst, aber das neue Team nimmt Formen an. © getty 8/21 Worst Case: Die Cavs finden keinen Abnehmer für Love, der stattdessen Cleveland einige ungewollte Siege beschert. Der Backcourt wird sich dagegen nicht grün und Porter Jr. beschwert sich über zu wenig Spielzeit. Es endet eine weitere Saison im Chaos. © getty 9/21 Prognose: Die Cavs werden wieder eines der schlechtesten Teams der Liga sein. Vermutlich werden sie nur minimal mehr Spiele als 2018/19 (19 Spiele) gewinnen. Das reicht aber immerhin wieder für einen hohen Pick. Platz 5 in der Central Division. © getty 10/21 DETROIT PISTONS: Die Stars bleiben in Motown die gleichen, mit Derrick Rose, Markieff Morris oder Tony Snell kamen nur ein paar neue Rollenspieler. Das ist zumindest ein Upgrade und soll die Playoff-Hoffnungen der Pistons nähren. © getty 11/21 Best Case: Griffin bleibt fit und spielt in MVP-Form. Luke Kennard und Bruce Brown stopfen das Loch auf dem Flügel. Reggie Jackson und D-Rose kurbeln fleißig an, wodurch die Pistons nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder eine Playoff-Runde gewinnen. © getty 12/21 Worst Case: Andre Drummond bekommt einen weiteren Max, dazu erleidet Griffin die nächste schwere Knieverletzung. Trotzdem tanken die Pistons nicht und werden im Osten Zehnter. Detroit bleibt eine graue Maus. © getty 13/21 Prognose: Am Lake Michigan nichts Neues. Die Pistons sind solide, mehr aber auch nicht. Wie in der vergangenen Saison wird es für einen hinteren Playoff-Platz reichen, mehr aber auch nicht. Platz 3 in der Central Division. © getty 14/21 INDIANA PACERS: Alles neu in Indy! Gleich drei Starter wurden ausgetauscht. Mit Malcolm Brogdon kam aus Milwaukee ein neuer Spielmacher, während Victor Oladipo wohl erst 2020 nach seiner schlimmen Verletzung wieder spielen wird. © getty 15/21 Best Case: Das Experiment mit dem Frontcourt aus Sabonis und Turner funktioniert. Die Pacers halten sich ohne Oladipo über Wasser und gehen im April als Dark Horse in die Postseason. © getty 16/21 Worst Case: Das neu zusammengewürfelte Team hat große Anlaufschwierigkeiten, dazu fehlt ohne Dipo ein echter Go-to-Guy. Viele knappe Spiele gehen verloren, der Anschluss an die Spitze ebenfalls. Am Ende werden sogar die Playoffs verpasst. © getty 17/21 Prognose: Die Pacers unter Coach Nate McMillan bleiben unangenehm und reihen sich hinter den Spitzenteams im Osten ein. Das reicht locker für die Playoffs, wo man sehen muss, wie fit Oladipo dann sein wird. Platz 2 in der Central Division. © getty 18/21 MILWAUKEE BUCKS: 2018/19 waren die Bucks um MVP Giannis Antetokounmpo das beste Team der Liga, für den großen Wurf (NBA Finals) reichte es aber nicht. Das soll sich diese Saison ändern, alles andere wäre eine Enttäuschung für das Team aus Wisconsin. © getty 19/21 Best Case: Milwaukee ist eingespielt und Wes Matthews der benötigte, letzte 3-and-D-Spieler. So marschieren die Bucks wieder zur besten Liga-Bilanz und erreichen nicht nur die Finals, sondern krönen sich auch zum Champ - erstmals seit 1971! © getty 20/21 Worst Case: Der Abgang von Brogdon und dessen Spielmacherqualitäten schmerzt. In der Regular Season reicht es zwar für Platz zwei, doch in den Conference Finals ist wieder Schluss. Die Zukunft des Greek Freaks bleibt ungewiss. © getty 21/21 Prognose: Die Bucks sind mit Philly der Top-Favorit im Osten! Das Team um den MVP kennt sich aber, die Abläufe funktionieren besser. Nach 46 Jahren geht es mal wieder in die Finals. Platz 1 der Central Division.

Mit Malcolm Brogdon (4 Jahre/85 Mio.), Victor Oladipo (2/42 Mio.), Jeremy Lamb (3/31,5 Mio.) und T.J. Warren (3/35,4 Mio.) haben die Pacers bereits große Teile des Salary Caps für die kommenden Jahre verplant. Offenbar sind sie nicht bereit, eine weitere beachtliche Summe in Sabonis zu investieren.

Der Big Man kam im Rahmen des Paul-George-Trades 2017 aus Oklahoma City zu den Pacers. In der vergangenen Saison legte er 14,1 Punkte und 9,3 Rebounds bei 59 Prozent aus dem Feld auf.