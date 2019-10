NBA-News: Dirk Nowitzki schrieb Vince Carter: "Du bist verrückt"

Vince Carter von den Atlanta Hawks steht vor seiner 22. Saison in der NBA und wird damit bald der alleinige Rekordhalter für die meisten Spielzeiten in der NBA sein. Somit lässt Carter auch Dirk Nowitzki hinter sich, der Carter für seine Entscheidung, eine weitere Saison zu spielen, für verrückt erklärt hat.

"Als ich mich dazu entschlossen habe, noch eine Saison zu spielen, bekam ich eine kurze, knappe Nachricht von Dirk, in der stand: 'Du bist verrückt'", berichtete Carter während des Medientags der Atlanta Hawks.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 42-Jährige unterschrieb im Sommer noch einmal einen Einjahresvertrag um eine letzte Saison in der NBA zu spielen. Carter wird damit der erste Spieler in der Geschichte sein, der 22 Spielzeiten in der besten Liga der Welt absolviert hat. Zuvor teilte er sich diese Ehren mit Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis und Robert Parish, die jeweils 21 Jahre in der NBA spielten.

NBA - Nowitzki, Carter und Co.: Die Spieler mit den meisten Saisons © getty 1/19 Nach seiner Vertragsverlängerung bei den Hawks geht Vince Carter 19/20 in seine 22. NBA-Saison - ein Rekord! Auch Dirk Nowitzki oder Shaquille O'Neal blicken auf eine lange Karriere zurück. Welche Dauerbrenner gab es noch in der NBA-Historie? © getty 2/19 Platz 8 – Moses Malone: 19 Saisons (ABA und NBA) – von 1976 bis 1995 – Teams: Braves, Rockets, 76ers (2x), Bullets, Hawks, Bucks, Spurs. © getty 3/19 Platz 8 – James Edwards: 19 Saisons – von 1977 bis 1996 – Teams: Lakers (2x), Pacers, Cavaliers, Suns, Pistons, Clippers, Trail Blazers, Bulls. © getty 4/19 Platz 8 – Charles Oakley: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Bulls, Knicks, Raptors, Wizards, Rockets. © getty 5/19 Platz 8 – Shaquille O’Neal: 19 Saisons – von 1992 bis 2011 – Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers, Celtics. © getty 6/19 Platz 8 – Juwan Howard: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Bullets, Mavericks (2x), Nuggets (2x), Magic, Rockets, Bobcats, Trail Blazers, Heat. © getty 7/19 Platz 8 – Jason Kidd: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Mavericks (2x), Suns, Nets, Knicks. © getty 8/19 Platz 8 – Paul Pierce: 19 Saisons – von 1998 bis 2017 – Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 9/19 Platz 8 – Karl Malone: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Jazz, Lakers. © getty 10/19 Platz 8 – Tim Duncan: 19 Saisons – von 1997 bis 2016 – Team: Spurs. © getty 11/19 Platz 8 – John Stockton: 19 Saisons – von 1984 bis 2003 – Team: Jazz. © getty 12/19 Platz 8 – Jason Terry: 19 Saisons – von 1999 bis 2018 – Team: Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks. © getty 13/19 Platz 6 – Kareem Abdul-Jabbar: 20 Saisons – von 1969 bis 1989 – Teams: Bucks, Lakers. © getty 14/19 Platz 6 – Kobe Bryant: 20 Saisons – von 1996 bis 2016 – Team: Lakers. © getty 15/19 Platz 2 – Robert Parish: 21 Saisons – von 1976 bis 1997 – Teams: Warriors, Celtics, Hornets, Bulls. © getty 16/19 Platz 2 – Kevin Willis: 21 Saisons – von 1984 bis 2007 – Teams: Hawks (2x), Heat, Warriors, Rockets, Raptors, Nuggets, Spurs, Mavericks. © getty 17/19 Platz 2 – Kevin Garnett: 21 Saisons – von 1995 bis 2016 – Teams: Timberwolves (2x), Celtics, Nets. © getty 18/19 Platz 2 – Dirk Nowitzki: 21 Saisons – von 1998 bis 2019 – Team: Mavericks (Nowitzki ist damit alleiniger Rekordhalter für die meisten Saisons bei einem Team) © getty 19/19 Platz 1 – Vince Carter: 22 Saisons – seit 1998 – Team: Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks

"Ich verehre all diese Spieler und finde es toll, was sie erreicht haben", versicherte Carter, als er ihnen gefragt wurde. "Es wird wirklich verrückt werden, wenn ich tatsächlich in der kommenden Saison noch einmal auf das Feld komme und dann offiziell eine 22. Saison spiele."

Ein Einsatz in der Preseason würde dies nicht perfekt machen, doch Carter würde sich sicherlich auch da über Minuten freuen. Die Hawks starten mit einem Heimspiel in die Vorbereitung, wenn in der Nacht auf Dienstag die New Orleans Pelicans mit Top-Pick Zion Williamson in der State Farm Arena zu Gast sein werden.