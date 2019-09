NBA-News: Trade von Chris Paul zu den Miami Heat bleibt unwahrscheinlich

Chris Paul von den Oklahoma City Thunder gilt als einer der heißesten Trade-Kandidaten, doch zuletzt war es ruhig um den Point Guard. Als mögliche Destination gelten weiter die Miami Heat, doch die Vorstellungen beider Teams klaffen wohl noch weit auseinander, was einen baldigen Trade unwahrscheinlich macht.

Das berichtet Barry Jackson vom Miami Herald. Demnach sehen die Thunder CP3 als "wertvolles Asset", während Miami glaubt, dass sie OKC einen Gefallen tun würden, wenn sie Pauls massiven Vertrag aufnehmen würden.

Der 34-jährige Paul verdient in der kommenden Saison 38,5 Millionen Dollar, das darauffolgende Jahr 41,4 Millionen und hat dann für die Saison 2021/22 sogar noch eine Spieler-Option für weitere 44,2 Millionen. Darum sollen die Heat der Meinung sein, dass sie entschädigt werden sollten, wenn sie den Vertrag von Paul aufnehmen.

NBA: Ranking - Das sind die 20 besten Backcourts der Saison 2019/20 © getty 1/21 Wer hat den besten Backcourt der Association? Durch die Verletzung von Klay Thompson ist der Warriors-Backcourt nicht mehr der unangefochtene Spitzenreiter. SPOX hat für Euch das beste Guard-Duo der Liga gekürt. © getty 2/21 Platz 20: Atlanta Hawks - Trae Young (19,1 Punkte, 8,1 Assists) und Kevin Huerter (9,7 Punkte, 3,3 Rebounds) © getty 3/21 Platz 19: Toronto Raptors - Kyle Lowry (14,2 Punkte, 8,7 Assists, 4,8 Rebounds) und Norman Powell (8,6 Punkte, 2,3 Rebounds) © getty 4/21 Platz 18: L.A. Clippers - Patrick Beverley (7,6 Punkte, 5 Rebounds, 3,8 Assists) und Landry Shamet (9,1 Punkte, 1,7 Rebounds) © getty 5/21 Platz 17: Dallas Mavericks - Delon Wright (8,7 Punkte, 3,3 Assists) und Luka Doncic (21,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 6 Assists) © getty 6/21 Platz 16: Indiana Pacers - Malcolm Brogdon (Stats 18/19: 15,6 Punkte, 4,5 Rebounds) und Jeremy Lamb (15,3 Punkte, 5,5 Rebounds) © getty 7/21 Platz 15: Washington Wizards - Ish Smith (8,9 Punkte, 3,6 Assists) und Bradley Beal (25,6 Punkte, 5,5 Assists, 5 Rebounds) © getty 8/21 Platz 14: Milwaukee Bucks - Eric Bledsoe (15,9 Punkte und 5,5 Assists) und Wesley Matthews (12,2 Punkte, 2,5 Rebounds) © getty 9/21 Platz 13: Phoenix Suns - Ricky Rubio (12,7 Punkte, 6,1 Assists) und Devin Booker (26,6 Punkte, 6,8 Assists) © getty 10/21 Platz 12: San Antonio Spurs - Dejounte Murray (Stats 17/18: 8,1 Punkte, 2,9 Assists, vergangene Saison verletzt) und DeMar DeRozan (21,2 Punkte, 6,2 Assists, 6 Rebounds) © getty 11/21 Platz 11: Oklahoma City Thunder - Chris Paul (15,6 Punkte, 8,2 Assists) und Shai Gilgeous-Alexander (10,8 Punkte, 3,3 Assists) © getty 12/21 Platz 10: New Orleans Pelicans - Jrue Holiday (21,2 Punkte, 7,7 Assists, 5 Rebounds) und Lonzo Ball (9,9 Punkte, 5,4 Assists, 5,3 Rebounds) © getty 13/21 Platz 9: Denver Nuggets - Jamal Murray (18,2 Punkte, 4,8 Assists) und Gary Harris (12,9 Punkte, 2,8 Rebounds) © getty 14/21 Platz 8: Boston Celtics - Kemba Walker (25,6 Punkte, 5,9 Assists, 4,4 Rebounds) und Jaylen Brown (13 Punkte, 4,2 Rebounds) © getty 15/21 Platz 7: Sacramento Kings - De'Aaron Fox (17,3 Punkte, 7,3 Assists) und Buddy Hield (20,7 Punkte, 5 Rebounds) © getty 16/21 Platz 6: Philadelphia 76ers - Ben Simmons (16,9 Punkte, 8,8 Rebounds, 7,7 Assists) und Josh Richardson (16,6 Punkte, 4, Assists) © getty 17/21 Platz 5: Brooklyn Nets - Kyrie Irving (23,8 Punkte, 6,9 Assists, 5 Rebounds) und Caris LeVert (13,7 Punkte, 3,9 Assists) © getty 18/21 Platz 4: Utah Jazz - Mike Conley (21,1 Punkte, 6,4 Assists) und Donovan Mitchell (23,8 Punkte, 4,2 Assists, 4,1 Rebounds) © getty 19/21 Platz 3: Golden State Warriors - Stephen Curry (27,3 Punkte, 5,3 Rebounds, 5,2 Assists) und D'Angelo Russell (21,1 Punkte, 7 Assists) © getty 20/21 Platz 2: Houston Rockets - Russell Westbrook (22,9 Punkte, 11,1 Rebounds, 10,7 Assists) und James Harden (36,1 Punkte, 7,5 Assists, 6,6 Rebounds) © getty 21/21 Platz 1: Portland Trail Blazers - Damian Lillard (25,8 Punkte, 6,9 Assists, 4,6 Rebounds) und C.J. McCollum (21 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists)

Miami Heat wollen eigene Picks zurück

Laut Jackson haben die Heat vor allem Interesse an ihren eigenen Erstrundenpicks 2021 und 2023, welche im Moment die Thunder halten. In den bisherigen Verhandlungen wollte sich OKC von diesen Picks aber bislang nicht trennen.

Auch Shams Charania (The Athletic) hatte vor einigen Tagen vom nicht abflauenden Interesse der Heat gesprochen, allerdings wiegt man sich am South Beach in Geduld und will erst einmal schauen, wie die neue Saison mit Jimmy Butler beginnt. Irgendwann könnten dann wieder die Verhandlungen aufgenommen werden.

Ein Trade für Paul wäre ohnehin ein großes Risiko, da der Point Guard nicht mehr der Spieler früherer Zeiten ist. In den beiden Jahren bei den Houston Rockets kam CP3 verletzungsbedingt jeweils nur auf 58 Spiele und legte in der Saison 2018/19 15,6 Punkte sowie 8,2 Assists im Schnitt auf.