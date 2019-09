NBA-News: Ben Simmons gibt zu, dass er den Spaß am Spiel verloren hatte

Ben Simmons wurde bei den Philadelphia 76ers in der vergangenen Saison oft kritisch gesehen. Das blieb dem Australier nicht verborgen, der zugab, dass er die Liebe zum Spiel verloren hatte. Nun aber will der Point Guard bei den Sixers neu angreifen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich mich in diesem Sommer wieder in den Basketball verliebt habe", sagte Simmons zu der Associated Press. "Ich habe wieder Spaß am Spiel, diesen hatte ich vergangene Saison verloren. Da war einfach die Begeisterung nicht da", führte Simmons weiter aus.

Gerade in den sozialen Medien war die Kritik an Simmons groß, vor allem, weil der Australier weiterhin kaum einen Sprungwurf nimmt. Auch der Top-Pick von 216 bekam dies mit und es beschäftigte ihn, wie er zugab. "Manchmal wirft einen das aus der Bahn, was niemals der Fall sein sollte. Es ist eben jede Menge Negativität da draußen."

NBA - Ranking: Die 25 besten Spieler der Saison 2019/20 nach Sports Illustrated © getty 1/26 Zum bereits sechsten Mal gibt es die Top 100 Liste der besten Spieler der NBA von Sports Illustrated - und zum ersten Mal gibt es eine neue Nummer 1! SPOX zeigt die Top 25. © getty 2/26 Platz 25: Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) - Statistiken 2018/19: 21,2 Punkte, 7,7 Assists, 5 Rebounds © getty 3/26 Platz 24: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - Statistiken 2018/19: 16,9 Punkte, 6,9 Rebounds, 3,1 Assists © getty 4/26 Platz 23: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 16,9 Punkte, 8,8 Rebounds, 7,7 Assists © getty 5/26 Platz 22: Bradley Beal (Washington Wizards) - Statistiken 2018/19: 25,6 Punkte, 5,5 Assists, 5 Rebounds © getty 6/26 Platz 21: Chris Paul (Oklahoma City Thunder) - Statistiken 2018/19: 15,6 Punkte, 8,2 Assists, 4,6 Rebounds © getty 7/26 Platz 20: Kemba Walker (Boston Celtics) - Statistiken 2018/19: 25,6 Punkte, 5,9 Assists, 4,4 Rebounds © getty 8/26 Platz 19: Blake Griffin (Detroit Pistons) - Statistiken 2018/19: 24,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,4 Assists © getty 9/26 Platz 18: Al Horford (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 13,6 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,2 Assists © getty 10/26 Platz 17: Draymond Green (Golden State Warriors) - Statistiken 2018/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 6,9 Assists © getty 11/26 Platz 16: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) - Statistiken 2018/19: 21,3 Punkte, 9,2 Rebounds © getty 12/26 Platz 15: Kyrie Irving (Brooklyn Nets) - Statistiken 2018/19: 23,8 Punkte, 6,9 Assists, 5 Rebounds © getty 13/26 Platz 14: Rudy Gobert (Utah Jazz) - Statistiken 2018/19: 15,9 Punkte, 12,9 Rebounds © getty 14/26 Platz 13: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - Statistiken 2018/19: 24,4 Punkte, 12,4 Rebounds © getty 15/26 Platz 12: Russell Westbrook (Houston Rockets) - Statistiken 2018/19: 22,9 Punkte, 11,1 Rebounds, 10,7 Assists © getty 16/26 Platz 11: Jimmy Butler (Miami Heat) - Statistiken 2018/19: 18,7 Punkte, 5,3 Rebounds, 4 Assists © getty 17/26 Platz 10: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Statistiken 2018/19: 25,8 Punkte, 6,9 Assists, 4,6 Rebounds © getty 18/26 Platz 9: Paul George (L.A. Clippers) - Statistiken 2018/19: 28 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists © getty 19/26 Platz 8: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - Statistiken 2018/19: 20,1 Punkte, 10,8 Rebounds, 7,3 Rebounds © getty 20/26 Platz 7: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 27,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 3,7 Assists © getty 21/26 Platz 6: Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Statistiken 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 3,9 Assists © getty 22/26 Platz 5: James Harden (Houston Rockets) - Statistiken 2018/19: 36,1 Punkte, 7,5 Assists, 6,6 Rebounds © getty 23/26 Platz 4: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Statistiken 2018/19: 27,3 Punkte, 5,3 Rebounds, 5,2 Assists © getty 24/26 Platz 3: LeBron James (Los Angeles Lakers) - Statistiken 2018/19: 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists © getty 25/26 Platz 2: Kawhi Leonard (L.A. Clippers) - Statistiken 2018/19: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,3 Assists © getty 26/26 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Statistiken 2018/19: 27,7 Punkte, 12,5 Rebounds, 5,9 Assists

Ben Simmons: Neuer Vertrag ab 2020

Dabei spielte Simmons eine mehr als ordentliche zweite Saison, in der er knapp 17 Punkte, 9 Rebounds somit 8 Assists im Schnitt auflegte und erstmals zum All-Star ernannt wurde. In den Playoffs stellten sich die Gegner aber wieder besser auf den Australier ohne Wurf ein. Philadelphia scheiterte letztlich knapp in der zweiten Runde am späteren Champion Toronto Raptors (3-4).

Dennoch zeigte die Franchise im Sommer, dass sie Vertrauen in Simmons hat und stattete den Spielmacher mit einem neuen Fünfjahresvertrag über 170 Millionen Dollar aus, welcher aber erst zu Beginn der Saison 2020/21 gültig wird.