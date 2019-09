NBA-News: Anthony Davis von den Los Angeles Lakers kündigt verbesserten Dreier an

Vor dem Start seiner ersten Saison im Trikot der Los Angeles Lakers hat Anthony Davis an seinem Dreier gearbeitet. Der neue Lakers-Star neben LeBron James will so seinem Spiel eine neue Dimension geben.

"Diesen Sommer habe ich mich am meisten bei meinem Dreier verbessert", verkündete die Braue während einer Frage-und-Antwort-Session auf dem Twitteraccount von NBA 2K. "Ich will in der Lage sein, das Spiel breit zu machen."

Die Rolle eines Big Man entwickele sich in diese Richtung, so Davis weiter. "Ich will meine Dreierquote in die hohen Dreißiger bringen. Wenn ich das mache, kann ich den Lakers bestmöglich helfen - und hoffentlich eine Championship gewinnen."

In seinen ersten sieben Jahren in der NBA im Trikot der New Orleans Pelicans kam der 26-Jährige auf eine Quote von 31,4 Prozent von Downtown. Da er voraussichtlich neben einem eher klassischen Center wie JaVale McGee oder Dwight Howard auflaufen wird, könnte ein verbesserter Distanzwurf wichtig sein, um Platz für die Teamkollegen, vor allem für LeBron, zu schaffen.

In der vergangenen Saison rangierten die Lakers in Sachen Dreierquote mit 33,3 Prozent auf dem vorletzten Rang, nur die Phoenix Suns (32,9 Prozent) waren schlechter. Davis geht in seine erste Saison in Purple-and-Gold, nachdem die Lakers im Juni einen Trade für die Braue einfädelten.