NBA - Portland Trail Blazers in der Offseason: Problemlösung mit neuen Problemen

Die Portland Trail Blazers haben im Sommer nach ihrer erfolgreichsten Saison seit 2000 viel Geld in die Zukunft der beiden designierten Franchise Player investiert. Rund um Damian Lillard und C.J. McCollum wurde hingegen viel ausgetauscht. Doch sind die Blazers dadurch wirklich besser geworden?

Portland Trail Blazers: Die Transaktionen

Die erfolgreichste Saison seit Jahren inklusive Erreichen der Conference Finals wurde bei den Blazers für drei zentrale Figuren im Sommer vergoldet: Head Coach Terry Stotts erhielt einen neuen Zweijahresvertrag, dazu wurden beide Star-Guards gehalten.

C.J. McCollum verlängerte für drei weitere Jahre und 100 Millionen Dollar, Damian Lillard unterschrieb gar bis 2025 und erhält bis dahin dank der "Supermax-Klausel" insgesamt etwas über 256 Mio. Dollar.

Verlängert wurde außerdem mit Rodney Hood (2 Jahre, 11,7 Mio.), Evan Turner wurde dafür für Kent Bazemore zu den Hawks getradet. Im Draft kam Nassir Little an Position 25, außerdem wurden in der Free Agency Mario Hezonja (2/3,7), Anthony Tolliver (1/2,6) und Pau Gasol (1/2,6) verpflichtet. Al-Farouq Aminu, Seth Curry und Enes Kanter verließen hingegen als Free Agents das Team.

Mit Maurice Harkless musste auch noch ein weiterer Starter gehen - in einem Vier-Team-Trade mit Philadelphia, den Clippers und Miami gab Portland Harkless und Meyers Leonard ab, dafür kam Hassan Whiteside in die Stadt der Hipster. Aus finanziellen Gründen wurde außerdem Jake Layman per Trade an die Timberwolves weitergereicht.

Portland Trail Blazers: Die wichtigsten Statistiken 2018/19

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 53-29 (Platz 3 im Westen) 113,7 (3.) 109,5 (16.) 4,2 (7.)

Portland Trail Blazers: Die Strategie

Einerseits wollten die Blazers ihren Franchise Player Lillard vorzeitig belohnen, um andere Teams gar nicht erst auf die Idee zu bringen, ihn noch einmal abzuwerben. Das dürfte gelungen sein, Lillard wird nun noch mit 34 Jahren 35 Prozent des Caps verdienen und dürfte somit bis zum Ende seiner Prime in Portland bleiben. Auch bei McCollum dürfte nach Jahren der Trade-Gerüchte nun Stille herrschen.

Gleichzeitig haben die Blazers mit wenig finanziellem Spielraum versucht, ihr trotz der erfolgreichen Vorsaison lückenhaftes Team ein wenig zu verbessern. Whiteside ist dabei der X-Faktor, zumal Starting Center Jusuf Nurkic noch einen recht großen Teil der Saison ausfallen dürfte und der Ex-Heatle daher absolut gebraucht wird.

Bazemore, Hood und Hezonja sollen etwas mehr Tiefe und Länge auf dem Flügel bringen, Little ist hier ein Spieler mit Perspektive. Die neuen Swingmen und Hood stehen für mehr Offense und vor allem Shooting als ihre Vorgänger Turner, Harkless und Aminu, defensiv wurde dafür wohl etwas Qualität geopfert.

Der Kader der Portland Trail Blazers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Damian Lillard C.J. McCollum Rodney Hood Zach Collins Hassan Whiteside Anfernee Simons Kent Bazemore Mario Hezonja Anthony Tolliver (Jusuf Nurkic) London Perrantes Gary Trent Jr. Nassir Little Pau Gasol Troy Caupain Skal Labissiere

NBA ESPN-Ranking: Sind das die zehn besten Shooter des Jahrzehnts? © getty 1/14 Die NBA-Dekade geht auf ihr Ende zu, entsprechend wird fleißig gerankt. Wer waren die zehn besten Shooter des Jahrzehnts? ESPN hat eine Top 10 aufgestellt. © getty 2/14 Wichtig zu erwähnen ist dabei: Es geht nicht um die reine Quote. Entscheidend ist auch, in welcher Situation man wirft (aus dem Dribbling zum Beispiel) und wie man verteidigt wird. Nun zur Top 10! © getty 3/14 Platz 10: Kyle Korver. Von allen Spielern, die in den 00er Jahren mindestens 1.000 Dreier versucht haben, hatte Korver die höchste Quote (44,5 Prozent). Sein Manko: Er kann die Würfe nicht selbst kreieren. © getty 4/14 Platz 9: J.J. Redick. Auch Redick ist auf Pässe angewiesen – allerdings nimmt er diese auch aus unmöglichen Lagen. Oft fällt der Neu-Pelikan beinahe seitlich aus dem Feld, wenn er abdrückt. © getty 5/14 Platz 8: Damian Lillard. Der Blazers-Star hat Range bis fast an die Mittellinie, sein Game-Winner gegen OKC ist schon jetzt legendär. Traf letztes Jahr von ganz weit draußen fast 40 Prozent! © getty 6/14 Platz 7: Chris Paul. Vernachlässigte lange seinen Dreier, traf dafür aus der Mitteldistanz aber besser als jeder andere. Und auch der Long-Ball funktioniert, wie die vergangenen Jahre in Houston zeigten. © getty 7/14 Platz 6: Dirk Nowitzki. Auch Dirkules dominierte in dieser Dekade vor allem aus der Midrange. Allerdings lagen die meisten seiner besten Jahre vor der Jahrtausendwende, sonst stünde er wohl etwas höher. © getty 8/14 Platz 5: James Harden. Niemand nimmt die Würfe, die Harden nimmt. Kein Spieler hat je so viele unassistierte Dreier getroffen, dabei ist Harden erst 30. Ein revolutionärer Shooter, auch wenn andere bessere Quoten haben. © getty 9/14 Platz 4: Klay Thompson. Der vielleicht schönste Sprungwurf der NBA und wohl der schnellste Release. Keiner läuft so schnell so heiß wie Klay. Nur zwei Spieler trafen in dieser Dekade mehr Triples. © getty 10/14 Platz 3: LeBron James. Es geht nicht nur um Dreier – LeBron war und ist der König in der Zone, in der Dekade traf er hier unglaubliche 69,2 Prozent bei 4.434 Field Goals! Auch der Dreier ist mittlerweile eine Waffe. © getty 11/14 Platz 2: Kevin Durant. Länge, Athletik und Touch sorgen für das wohl vielseitigste Scoring-Paket der Welt, seit vielen Jahren. KD kann gegen jeden Verteidiger einen guten Wurf loswerden … © getty 12/14 Platz 1: Stephen Curry … dennoch steht hier Steph. Traf in der Dekade mit Abstand die meisten Dreier (2.483) und das mit hohem Schwierigkeitsgrad. Niemand sonst wird gedoppelt, sobald er die Mittellinie überschreitet. © getty 13/14 Als Zusatz: Zwei der wohl größten Würfe der Dekade waren ebenfalls Dreier. Kyrie Irving entschied die 2016er Finals per Pullup-Dreier über Curry … © getty 14/14 … und Ray Allen rettete die Miami Heat 2013 mit dem legendärsten Dreier der NBA-Geschichte. Allen hörte 2014 auf, sonst hätte wohl auch er es auf diese Liste geschafft.

Portland Trail Blazers: Die Schwachstellen

Auch wenn teilweise neue Gesichter auf dem Flügel parat stehen: Hochwertig besetzt sind die Blazers hier immer noch nicht, lang ebenfalls nicht. Seit Jahren ist Portland offensiv sehr abhängig von Lillard und McCollum und das dürfte sich auch jetzt kaum ändern, es sei denn, Hood kann seine gute Form aus den letzten beiden Playoff-Runden mal etwas länger konservieren.

Nurkic fehlt dazu defensiv wie offensiv. Vorn ist der Bosnier ein wichtiger Playmaker und Lowpost-Scorer, hinten hielt er die Defense vor allem mit Aminu und Harkless zusammen - hier wird sich zeigen, wie gut Whiteside hineinpasst.

Der neue Center ist wesentlich athletischer, fiel in Miami aber dank Undiszipliniertheit und mangelhaftem Spielverständnis in Ungnade. Whiteside geht allerdings in sein letztes Vertragsjahr und will sich daher sicherlich als Musterknabe präsentieren. Als Rim-Runner und Verteidiger kann er durchaus seinen Wert für Portland haben, wenn er das umsetzt.

Portland Trail Blazers: Der Hoffnungsträger

Nassir Little galt einst als Top-10-Pick. Dass die Blazers ihn an Position 25 zogen, wurde daher fast umgehend als Steal gefeiert. Der frühere Tar Heel bringt körperlich beste Voraussetzungen mit und ist ein Wahnsinnsathlet, gerade defensiv sollte er sich in der NBA schnell zurechtfinden.

Er fiel jedoch unter anderem deshalb so tief, weil UNC-Coach Roy Williams ihn nur relativ sporadisch einsetzte - und weil Little ein rohes Offensivspiel hat. In Transition ist er schon jetzt gefährlich, der Wurf ist jedoch sehr inkonstant und das Decision-Making ausbaufähig.

Mit etwas Zeit könnte Little aber ein wertvoller Wing für Portland werden, weil er ziemlich genau die Tools sein Eigen nennt, die dem restlichen Kader abgehen.

© getty

Portland Trail Blazers: Das Fazit

In Portland wird Loyalität groß geschrieben, das Vertrauen vor allem in Lillard ist daher logisch. Es fällt jedoch schwer, sich auszumalen, dass mit dem jetzigen Kern noch einmal mehr drin sein wird als in der vergangenen Saison, in der in Sachen Seeding alles perfekt für Portland lief. Auch wenn sie zumindest viel versucht haben.

Die Blazers sind im Sommer aber nicht zwingend besser geworden; die Offense sieht vielversprechender aus, die Defense hat aber gerade auf dem Flügel gelitten. Whiteside ist nicht so gut, wie es seine Double-Double-Nummern suggerieren. Es ist keineswegs gewiss, dass er den Blazers weiterhilft, zumal er einem der wenigen Talente im Kader (Zach Collins) Minuten nehmen dürfte.

Dank Lillard werden die Blazers auch in der kommenden Saison ein gutes Team sein. Es kann aber gut sein, dass einige Teams im Westen nun doch wieder an Portland vorbeiziehen werden. Und es wird in Zukunft nicht leichter, sich noch einmal signifikant zu verstärken.

Die Note: 3-