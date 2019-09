NBA - Die Orlando Magic in der Offseason: Jährlich grüßt das Murmeltier

Viel passiert ist bei den Orlando Magic den Sommer über nicht. Die Franchise will den Erfolg des Vorjahres wiederholen und hat für viel Geld das komplette Team gehalten. Ein großer Sprung scheint mit dem derzeitigen Kader jedoch nicht möglich. Schaffen die jungen Talente nicht bald den Durchbruch, könnte Jahr für Jahr das gleiche Schicksal warten.

Orlando Magic: Die Transaktionen

Die Magic haben eine äußerst ruhige Offseason hinter sich. Der prominenteste - und quasi der einzige - Neuzugang ist Al-Farouq Aminu, der in der Free Agency für drei Jahre und 29,2 Millionen Dollar in Florida unterschrieb. Fehlende Aktivität kann man General Manager John Hammond dennoch nicht vorwerfen.

Nikola Vucevic bekam die Belohnung für seine All-Star-Saison in Form eines Vierjahresvertrags über 100 Millionen Dollar, der den Center bis 2023 an die Magic bindet. Auch auf Terrence Ross wartete ein kräftiger Zahltag, Orlando hielt den Sixth Man für vier Jahre und 54 Mio. Dollar.

Damit noch nicht genug der Vertragsverlängerungen: Auch Michael Carter-Williams (1 Jahr/1,6 Mio. Dollar) sowie Khem Birch (2 Jahre/6 Mio. Dollar) dürfen sich auf weitere Jahre in Orlando freuen, während Timofey Mozgov (entlassen) als einziger Abgang in der Bilanz der Magic auftaucht. Der Russe stand 2018/19 allerdings ohnehin nicht im Magic-Trikot auf dem Parkett.

Neben Aminu soll künftig noch Chuma Okeke das Team verstärken. Orlando sicherte sich die Dienste des Forwards mit dem 16. Pick im Draft. Allerdings laboriert der 21-Jährige derzeit an einem Kreuzbandriss, der ihn in der March Madness außer Gefecht setzte und auch seine Rookie-Saison voraussichtlich deutlich verkürzen wird.

NBA - Ranking: Die 25 besten Spieler der Saison 2019/20 nach Sports Illustrated © getty 1/26 Zum bereits sechsten Mal gibt es die Top 100 Liste der besten Spieler der NBA von Sports Illustrated - und zum ersten Mal gibt es eine neue Nummer 1! SPOX zeigt die Top 25. © getty 2/26 Platz 25: Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) - Statistiken 2018/19: 21,2 Punkte, 7,7 Assists, 5 Rebounds © getty 3/26 Platz 24: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - Statistiken 2018/19: 16,9 Punkte, 6,9 Rebounds, 3,1 Assists © getty 4/26 Platz 23: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 16,9 Punkte, 8,8 Rebounds, 7,7 Assists © getty 5/26 Platz 22: Bradley Beal (Washington Wizards) - Statistiken 2018/19: 25,6 Punkte, 5,5 Assists, 5 Rebounds © getty 6/26 Platz 21: Chris Paul (Oklahoma City Thunder) - Statistiken 2018/19: 15,6 Punkte, 8,2 Assists, 4,6 Rebounds © getty 7/26 Platz 20: Kemba Walker (Boston Celtics) - Statistiken 2018/19: 25,6 Punkte, 5,9 Assists, 4,4 Rebounds © getty 8/26 Platz 19: Blake Griffin (Detroit Pistons) - Statistiken 2018/19: 24,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,4 Assists © getty 9/26 Platz 18: Al Horford (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 13,6 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,2 Assists © getty 10/26 Platz 17: Draymond Green (Golden State Warriors) - Statistiken 2018/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 6,9 Assists © getty 11/26 Platz 16: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) - Statistiken 2018/19: 21,3 Punkte, 9,2 Rebounds © getty 12/26 Platz 15: Kyrie Irving (Brooklyn Nets) - Statistiken 2018/19: 23,8 Punkte, 6,9 Assists, 5 Rebounds © getty 13/26 Platz 14: Rudy Gobert (Utah Jazz) - Statistiken 2018/19: 15,9 Punkte, 12,9 Rebounds © getty 14/26 Platz 13: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - Statistiken 2018/19: 24,4 Punkte, 12,4 Rebounds © getty 15/26 Platz 12: Russell Westbrook (Houston Rockets) - Statistiken 2018/19: 22,9 Punkte, 11,1 Rebounds, 10,7 Assists © getty 16/26 Platz 11: Jimmy Butler (Miami Heat) - Statistiken 2018/19: 18,7 Punkte, 5,3 Rebounds, 4 Assists © getty 17/26 Platz 10: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Statistiken 2018/19: 25,8 Punkte, 6,9 Assists, 4,6 Rebounds © getty 18/26 Platz 9: Paul George (L.A. Clippers) - Statistiken 2018/19: 28 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists © getty 19/26 Platz 8: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - Statistiken 2018/19: 20,1 Punkte, 10,8 Rebounds, 7,3 Rebounds © getty 20/26 Platz 7: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Statistiken 2018/19: 27,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 3,7 Assists © getty 21/26 Platz 6: Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Statistiken 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 3,9 Assists © getty 22/26 Platz 5: James Harden (Houston Rockets) - Statistiken 2018/19: 36,1 Punkte, 7,5 Assists, 6,6 Rebounds © getty 23/26 Platz 4: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Statistiken 2018/19: 27,3 Punkte, 5,3 Rebounds, 5,2 Assists © getty 24/26 Platz 3: LeBron James (Los Angeles Lakers) - Statistiken 2018/19: 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists © getty 25/26 Platz 2: Kawhi Leonard (L.A. Clippers) - Statistiken 2018/19: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,3 Assists © getty 26/26 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Statistiken 2018/19: 27,7 Punkte, 12,5 Rebounds, 5,9 Assists

Orlando Magic: Die wichtigsten Statistiken 2018/19

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 42-40 (Platz 7 im Osten) 108,2 (22.) 107,6 (8.) 0,6 (14.)

Orlando Magic: Die Strategie

Kontinuität ist das große Stichwort, die gab es in der 2010er-Dekade in Orlando eher selten. Hammond setzte den Fokus darauf, das Team der vergangenen Saison zusammenzuhalten. Mit der Truppe, die sich für den ersten, wenn auch kurzen, Playoff-Trip seit sieben Jahren verantwortlich zeigte, soll ein neuer Anlauf gestartet werden.

Allzu viel andere Möglichkeiten hätten die Magic wohl ohnehin nicht gehabt. Als Free-Agency-Destination war Orlando noch nie bekannt, die großen Stars zieht es fast schon traditionell eher zu glanzvolleren Franchises. Vucevic und Ross ließen sich mit dem nötigen Kleingeld dagegen problemlos von einem Verbleib überzeugen.

Aminu bringt zusätzliche Playoff-Erfahrung, der Flügel verstärkt in erster Linie die ohnehin gute Defense von Head Coach Steve Clifford. Ansonsten hoffen die Verantwortlichen und Fans auf die weitere Entwicklung des vorhandenen Spielermaterials, vor allem auf die von Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Mohamed Bamba oder Markelle Fultz (dazu später mehr).

Der Kader der Orlando Magic

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center D.J. Augustin Evan Fournier Aaron Gordon Jonathan Isaac Nikola Vucevic Markelle Fultz Terrence Ross Wes Iwundu Al-Farouq Aminu Mo Bamba Michael Carter-Williams Melvin Frazier Jr. Chuma Okeke (derzeit verletzt) Khem Birch

Orlando Magic: Die Schwachstellen

Das Team ist quasi identisch mit dem im Vorjahr, entsprechend nehmen die Magic auch dieselben Schwächen mit in die neue Spielzeit. In erster Linie ist da die Offense zu nennen, die in so gut wie allen wichtigen Kategorien 2018/19 im unteren Drittel der NBA rangierte.

Unter anderem fehlt es den Magic an Effizienz. Zwar kam Orlando in der vergangenen Saison immerhin auf eine durchschnittliche Dreierquote von 35,6 Prozent, doch der True-Shooting-Wert belief sich nur auf 55 Prozent - Platz 23 im ligaweiten Vergleich. In dieser Hinsicht wird Aminu nicht sonderlich viel helfen können.

Ein Fragezeichen bleibt zudem hinter der Starpower der Magic: Kann Vucevic an die starken Auftritte seiner Vorsaison anknüpfen? Wenn nicht, haben Clifford und Co. ein Problem, doch auch der Montenegriner in Bestform wird das Team nicht allein zu einem tiefen Playoff-Run führen können.

Ein absoluter Superstar fehlt, dafür überweisen die Magic Vooch und Ross im Schnitt jährlich 38,5 Mio. Dollar in den kommenden vier Spielzeiten. Das ist eine Menge Holz für zwei Spieler, die vom Top-Niveau der NBA ein ganzes Stück entfernt sind.

Orlando Magic: Der Hoffnungsträger

Die Magic befinden sich nun schon seit einigen Jahren auf der Suche nach dem Point Guard der Zukunft. Das Experiment Elfrid Payton blieb erfolglos, die Veteranen C.J. Watson oder nun D.J. Augustin sind bestenfalls Übergangslösungen.

Die Verantwortlichen hoffen nun, in Markelle Fultz den richtigen Mann gefunden zu haben, der früher oder später das Team auf der Eins anführen soll. Die Betonung liegt allerdings auf später. Nach dem Schulter-Drama, das die Sixers-Ära des Nr.1-Picks von 2017 negativ prägte, ist derzeit noch nicht klar, wann Fultz auf das Parkett zurückkehren wird.

Das Talent, um das Stigma des Draft-Busts zu entkräftigen, ist auf jeden Fall vorhanden. Die Frage ist nur, ob der 21-Jährige dieses Talent auch wirklich voll entfalten kann - und wenn ja, wann. Mit Fultz und den bereits erwähnten Gordon (24 Jahre), Isaac (21) und Bamba (21) haben die Magic eine Menge Potenzial im Kader. Das muss sich allerdings erst einmal auf das Parkett übertragen.

Orlando Magic: Das Fazit

Man muss den Magic zugute halten, dass sie sich in der Offseason nicht verschlechtert haben. Die wichtigen Bausteine des letztjährigen Erfolgs wurden gehalten, Orlando dürfte auch in den kommenden Jahren als sicherer Playoff-Anwärter ins Rennen gehen. Aber: Besser geworden sind die Magic eben auch nicht.

So steckt die Franchise zunächst einmal im Mittelmaß fest. Mit dem derzeitigen Kader, dessen Kern für mehrere Jahre an das Team gebunden ist, scheint ein Angriff auf die Spitze des Ostens unwahrscheinlich. Stattdessen könnte bei den Magic ein frühes Playoff-Aus zur Tagesordnung werden - außer einem der jungen Talente gelingt doch früher als später der erhoffte, große Sprung.

Die Note: 3