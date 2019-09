NBA Mock Draft 2020: Welche Top-Talente werden nächstes Jahr gedraftet?

Die NBA-Saison 2019/20 steht in den Startlöchern, wie üblich richtet sich aber schon jetzt ein großer Fokus auf den NBA Draft 2020. Welche Top-Talente kommen dann neu in die Liga? SPOX hat alle Infos zum Mock Draft für Euch.

Der NBA Draft 2020 wird am 25. Juni in New York stattfinden. In zwei Runden warden dann insgesamt 60 Spieler gedraftet werden, die entweder direkt in die Liga wechseln oder beispielsweise noch ein Jahr in Europa oder in der G-League absolvieren. Schon jetzt scouten die Teams dafür ausführlich sowohl am College als auch in allen internationalen Ligen. Daher gibt es auch bereits erste Mock-Drafts.

Was ist der Mock Draft?

Es ist prinzipiell nicht möglich, genau vorherzusagen, welches Team wann welchen Spieler auswählen wird, vor allem, wenn es noch so lange hin ist. Trotzdem bemühen sich vor allem die US-Medien gern um eine gewisse Einordnung. Deshalb wird vor dem Draft an vielen Orten ein Mock Draft durchgespielt, in dem alle Picks vorhergesagt werden.

Unter Einbeziehung eigener Informationen und allgemein bekannten Umständen (Talent der Spieler, Bedarf der Teams, Risikobereitschaft der Franchises, etc.) prognostizieren die Experten den Draft-Zeitpunkt für jeden Spieler der Talentauswahl.

Die Reihenfolge wird dabei im Lauf des Jahres immer wieder angepasst und verändert. Entsprechend ist jeder Mock Draft auch immer eine Momentaufnahme.

NBA Mock Draft 2020: Was sind die größten Talente?

So früh im Voraus ist diese Frage schwierig zu beantworten, weil sich im Lauf der Saison Spieler verletzen können oder aber ihren Durchbruch durch starke Leistungen erst etwas später haben. Dennoch lohnt es sich schon jetzt, einige Talente kurz vorzustellen:

James Wiseman: Der 18-Jährige gilt in vielen Projizierungen als Nr.1-Pick. Wiseman ist ein Center, der in der kommenden Saison für die Memphis Tigers in der NCAA auflaufen wird. Der 2,16-m-Mann hat physisch beste Voraussetzungen und entwickelt sich auch spielerisch rapide weiter. Schon jetzt ein variabler Scorer, dazu ist er mit fast 2,30 m Spannweite ein potenziell elitärer Verteidiger.

© getty

LaMelo Ball: Der jüngere Bruder von Pelicans-Guard Lonzo Ball hat sich in den letzten Jahren vom gewissenlosen Gunner zu einem echten Top-Talent entwickelt. Aufgrund seiner Leistungen in Australien stieg das Ansehen des 18-Jährigen bei den NBA-Scouts bereits massiv, selbst als Top-Pick kommt er mittlerweile in Frage. Bruder Lonzo wurde 2017 an Position 2 von den Lakers gedraftet.

© getty

Deni Avdija: Der Israeli hat nahezu alle Fähigkeiten, die ein moderner NBA-Flügel brauchen kann. Dazu gehört unter anderem ein sehr guter Wurf, aber auch ein gutes Arsenal im Halbfeld. Wird manchmal mit Luka Doncic verglichen.

R.J. Hampton: Der Combo Guard hat sich gegen das College entschieden und spielt nun in Neuseeland. Hampton kombiniert einen herausragenden Distanzwurf mit einem spektakulären Ballhandling und könnte vor allem offensiv viele Teams begeistern.

© getty

Anthony Edwards: Ein Shooting Guard mit Gardemaß, der vor allem offensiv ein wenig an Victor Oladipo von den Pacers erinnert. Spielt in der kommenden Saison in Georgia und könnte sogar Chancen haben, zum Nr.1-Pick zu werden.

Cole Anthony: Ein blitzschneller Guard im Stile eines Kemba Walker. Hoher Basketball-IQ, kombiniert mit guter Ahtletik. Anthony, der die kommende Saison bei North Carolina verbringen wird, trifft gute Entscheidungen, kann aber auch selbst mit seinem Scoring übernehmen.

© getty

NBA Draft 2020: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Bisher ist es noch nicht sicher, wer sich zum Draft anmelden wird. Gewisse Chancen werden allerdings Franz Wagner eingeräumt, der nun von Alba Berlin ans College in Michigan gewechselt ist und sich dort weiterentwickeln soll. Legt Wagner eine starke Saison hin, könnte er seinem älteren Bruder Moritz in die NBA folgen.

Dazu werden Spieler automatisch zum Draft angemeldet, wenn sie im Kalenderjahr des Drafts mindestens 22 Jahre alt werden, es bezieht sich also auf den 1998er Jahrgang. Dazu gehören in Deutschland unter anderem die Talente Louis Olinde (Brose Bamberg), Kostja Mushidi (Löwen Braunschweig) und Richard Freudenberg (Fraport Skyliners).

Bei den wichtigsten Mock-Drafts in den USA wird derzeit kein deutscher Spieler in den Top 60 gehandelt, dies kann sich bis zum Draft aber noch etliche Male ändern.

© getty

NBA Draft: Welches Team hat 2020 den Nr.1-Pick?

Das ist vor dem Start der NBA-Saison noch vollkommen offen. Für die Draft-Reihenfolge ist vorerst die Bilanz wichtig, denn die schlechtesten Teams der NBA erhalten die größte Chancen auf den Nr.1-Pick. Es geht jedoch nicht nur darum - denn die 14 Teams, die die Playoffs verpassen, bekommen dann in der sogenannten Lottery erst ihren Platz im Draft zugewiesen. Diese findet im kommenden Jahr am 19. Mai statt, bis dahin weiß man es also noch nicht. Als Teams, die womöglich in der kommenden Saison die wenigsten Siege holen, werden etwa die Charlotte Hornets und die Cleveland Cavaliers gehandelt.

NBA Draft 2020: Der komplette Mock Draft in der 1. Runde

*Stand: September 2019