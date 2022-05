NBA Draft 2022: Wie funktionieren die Lottery und die neuen Wahrscheinlichkeiten?

Die Playoffs sind in vollem Gange, doch 26 Teams haben schon länger Urlaub und 14 davon schauen vor allem auf die Draft Lottery, um die besten Youngster abzugreifen. Wie funktioniert diese eigentlich und was bedeuten die neuen Wahrscheinlichkeiten der Draft Lottery für die Teams? SPOX beantwortet alle wichtigen Fragen zum NBA Draft 2022.

NBA: So funktioniert der Draft

Die NBA ist nach dem Prinzip aufgebaut, dass alle Teams möglichst gleiche Chancen haben sollen. Deswegen bekommen nach der Saison die schlechtesten Teams die besten Draft-Picks - und damit natürlich die Gelegenheit, die besten Talente zu erhalten. Allerdings heißt das nicht, dass das Team mit der schlechtesten Bilanz automatisch den ersten Pick erhält.

Um absichtliches Verlieren ein wenig einzudämmen, gibt es seit 1985 eine Lottery, die in dieser Saison reformiert daherkommt. In der Lottery sind alle 14 Teams, welche die Playoffs verpasst haben. Die drei schlechtesten Teams haben dabei die höchsten Wahrscheinlichkeiten auf den ersten Pick.

NBA Draft: Die neuen Wahrscheinlichkeiten der Lottery

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 14,0* 13,4 12,7 12,0 47,9 2 14,0 13,4 12,7 12,0 27,8 20,0 3 14,0 13,4 12,7 12,0 14,8 26,0 7,0 4 12,5 12,2 11,9 11,5 7,2 25,7 16,7 2,2 5 10,5 10,5 10,6 10,5 2,2 19,6 26,7 8,7 0,6 6 9,0 9,2 9,4 9,6 8,6 29,8 20,5 3,7 0,1 7 7,5 7,8 8,1 8,5 19,7 34,1 12,9 1,3 >0.0 8 6,0 6,3 6,7 7,2 34,5 32,1 6,7 0,4 >0.0 9 4,5 4,8 5,2 5,7 50,7 25,9 3,0 0,1 >0.0 10 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 >0.0 >0.0 11 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4 >0.0 12 1,5 1,7 1,9 2,1 86,1 6,7 0,1 13 1,0 1,1 1,2 1,4 92,9 2,3 14 0,5 0,6 0,6 0,7 97,6

* Alle Angaben in Prozent

Draft Lottery: Vier Teams haben die gleiche Chance

Normalerweise haben drei Teams die gleiche Chance auf den Top-Pick, in diesem Jahr sind es sogar vier. Neben Houston, Orlando und Detroit haben auch die OKC Thunder eine Wahrscheinlichkeit von 14 Prozent. Das liegt daran, dass die Thunder gleich zwei Picks in der Lottery haben werden.

# Team Bilanz 1 Houston Rockets 20-62 2 Orlando Magic 22-60 3 Detroit Pistons 23-59 4 Oklahoma City Thunder 24-58 5 Indiana Pacers 25-57 6 Portland Trail Blazers 27-55 7 Sacramento Kings 30-52 8 New Orleans Pelicans * 33-49 9 San Antonio Spurs 34-48 10 Washington Wizards 35-47 11 New York Knicks 37-45 12 Oklahoma City Thunder ** 42-40 13 Charlotte Hornets 43-38 14 Cleveland Cavaliers 39-43

* New Orleans bekommt diesen Pick, wenn er zwischen 1 und 10 landet, ansonsten wandert das Auswahlrecht nach Memphis. So oder so: Die Lakers werden in diesem Draft nicht mit ihrem eigenen Pick auswählen dürfen.

** Dies ist der Pick der L.A. Clippers, welchen diese im Zuge des Trades von Paul George nach OKC abgaben.

Draft: So funktioniert die Lottery 2022

Wie genau wird eigentlich gelost? Es gibt insgesamt 14 Kugeln, die von 1 bis 14 durchnummeriert sind. Aus der Lostrommel wird nach 20 Sekunden Mischen alle zehn Sekunden eine Kugel gezogen, bis man vier Kugeln zusammen hat, die dann eine Kombination ergeben.

Die Reihenfolge der Zahlen spielt dabei keine Rolle. Das heißt, die Kombination 1-2-3-4 ist gleichbedeutend mit der Kombination 4-3-2-1. Das ergibt insgesamt 1.000 unterschiedliche Kombinationen (die Kombination 11-12-13-14 wird nicht berücksichtigt).

Diese 1.000 unterschiedlichen Kombinationen werden vorher den 14 Teams nach der oben genannten Gewichtung zugewiesen. Es gibt insgesamt drei Runden. In jeder Runde wird eine Kombination gezogen. Zuerst wird der erste Pick bestimmt, danach der zweite Draft-Pick und schließlich Pick Nummer 3.

Draft 2022: Die wichtigsten Termine

17. Mai: Draft Lottery (Chicago)

Draft Lottery (Chicago) 16.-22. Mai: Draft Combine (Chicago)

Draft Combine (Chicago) 13. Juni: Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft

Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft 23. Juni: NBA Draft

NBA Draft 2022: Diese Stars haben ihre Teilnahme bestätigt

Spieler College Position Jahr Jaden Ivey Purdue Point Guard Sophomore Chet Holmgren Gonzaga Forward/Center Freshman Paolo Banchero Duke Forward Freshman Jabari Smith Auburn Forward Freshman Shaedon Sharpe Kentucky Guard Freshman TyTy Washington Jr. Kentucky Point Guard Freshman A.J. Griffin Duke Forward Freshman Keegan Murray Iowa State Forward Sophomore Johnny Davis Wisconsin Guard Sophomore Bennedict Mathurin Arizina Forward Sophomore Jalen Duren Memphis Center Freshman Jeremy Sochan Baylor Forward Freshman Mark Williams Duke Center Freshman Tari Eason LSU Forward Sophomore

NBA Mock Draft 2.0: Vor einem Jahr noch in Ulm, jetzt ein Top-Pick? © getty 1/30 March Madness steht vor der Tür und fast alle Top-Talente sind in diesem Jahr dabei. Wir haben an unserem Mock Draft geschraubt und stellen fest, dass es inzwischen nur noch einen Zweikampf um den ersten Pick gibt. © getty 2/30 Disclaimer: Wir verzichten in unserem Mock auf SHAEDON SHARPE von Kentucky. Der Guard hat für die Wildcats noch kein Spiel gemacht, kann sich aber wohl für den Draft anmelden. Tut er dies, ist er womöglich ein Top-5-Pick. © getty 3/30 Pick 1: CHET HOLMGREN | Alter: 19 | College: Gonzaga | Position: Center | Stats 21/22: 14,2 Punkte, 9,6 Rebounds und 3,6 Blocks bei 61,0 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier (40/97) in 29 Spielen © getty 4/30 Bei Holmgren scheiden sich die Geister. Der Center ist ein toller Shotblocker und offensiv eher ein Flügelspieler mit gutem Wurf. Die große Frage ist: Kann er Muskeln draufpacken? Vermutlich spielt es bei seinem Können aber keine Rolle. © twitter.com 5/30 Pick 2: JABARI SMITH | Alter: 18 | College: Auburn | Position: Forward | Stats 21/22: 17,1 Punkte, 7,0 Rebounds und 1,9 Assists bei 43,7 Prozent FG und 42,8 Prozent Dreier (74/173) in 32 Spielen © twitter.com 6/30 Athletik, der Wurf und die Defense - auch Smith hat Argumente, der Top-Pick im kommenden Draft zu sein. Der Forward kann mehr sein als der klassische Stretch Four, womöglich sogar ein Go-to-Guy. Auch defensiv kann er ein Impact-Spieler werden. © getty 7/30 Pick 3: PAOLO BANCHERO | Alter: 19 | College: Duke | Position: Power Forward | Stats 21/22: 17,0 Punkte, 7,8 Rebounds und 3,1 Assists bei 47,4 Prozent FG und 30,6 Prozent Dreier (34/111) in 34 Spielen © getty 8/30 Ein waschechter Scorer auf der Forward-Position, der mit seinem Spiel ein wenig an den jungen Carmelo Anthony erinnert. Auf dem College ein wandelndes Mismatch, doch kann er auch in der NBA jeden Wurf bekommen, den er will? © getty 9/30 Pick 4: JADEN IVEY | Alter: 20 | College: Purdue | Position: Point Guard | Stats 21/22: 17,4 Punkte, 4,9 Rebounds und 3,2 Assists bei 46,2 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier (58/163) in 33 Spielen © getty 10/30 Sein Spiel erinnert ein wenig an Ja Morant, insbesondere aufgrund der kompromisslosen Drives zum Korb. Als Spielmacher jedoch nicht so ausgereift wie der Grizzlies-Star. Die Frage ist: Wie gut ist der Wurf wirklich? Fällt er, stehen ihm alle Türen offen. © getty 11/30 Pick 5: KEEGAN MURRAY | Alter: 21 | College: Iowa | Position: Forward | Stats 21/22: 23,6 Punkte, 8,3 Rebounds und 2,0 Blocks bei 55,5 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier (66/163) in 34 Spielen © getty 12/30 Wird zum Draft fast 22 Jahre alt sein, doch sein Paket ist ansprechend. Kann auf alle erdenklichen Weisen scoren, ist aber kein Play Creator. Dafür aber ein guter Rebounder und guter Shotblocker. Sollte zu so ziemlich jedem Team passen. © getty 13/30 Pick 6: A.J. GRIFFIN | Alter: 18 | College: Duke | Position: Forward | Stats 21/22: 10,4 Punkte, 3,8 Rebounds und 1,0 Assists bei 50,2 Prozent FG und 46,7 Prozent Dreier (63/135) in 34 Spielen © getty 14/30 Griffin ist vor allem eines, ein brandgefährlicher Schütze mit überbordender Athletik. Passt wie die Faust aufs Auge in die moderne NBA und hat nach einer schweren Verletzung, die ihn Zeit kostete, sicherlich noch jede Menge Luft nach oben. © getty 15/30 Pick 7: JOHNNY DAVIS | Alter: 20 | College: Wisconsin | Position: Guard | Stats 21/22: 19,7 Punkte, 8,2 Rebounds und 2,2 Assists bei 43,4 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier (33/104) in 29 Spielen © getty 16/30 Ein waschechter Scorer, der dabei gar nicht mal so gefährlich aus dem Dreierland ist. Für seine Größe ein hervorragender Rebounder und als Athlet gut genug, um in Ringnähe abzuschließen. Auch defensiv ein Plusspieler und der MIP in der NCAA. © getty 17/30 Pick 8: JALEN DUREN | Alter: 18 | College: Memphis | Position: Center | Stats 21/22: 12,2 Punkte, 8,1 Rebounds und 2,2 Blocks bei 62,6 Prozent FG in 27 Spielen © getty 18/30 Duren wird der jüngste Spieler im Draft sein. Der Big ist der klassische Rim Runner, der am Korb sicher abschließt und defensiv als Shotblocker in Erscheinung tritt. Ein weiteres Plus ist sein Basketball-IQ und solide Reads als Roll Man. © getty 19/30 Pick 9: BENNEDICT MATHURIN | Alter: 19 | College: Arizona | Position: Guard/Forward | Stats 21/22: 17,4 Punkte, 5,6 Rebounds und 2,6 Assists bei 46,0 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier (74/197) in 34 Spielen © getty 20/30 Ein potenzieller 3-and-D-Spieler, das suchen NBA-Teams immer. Nach guter Freshman-Saison in Arizona nun mit mehr Aufgaben und das funktioniert bislang gut. Könnte mit Titelaspirant Arizona sogar noch etwas klettern. © getty 21/30 Pick 10: TYTY WASHINGTON JR. | Alter: 20 | College: Kentucky | Position: Point Guard | Stats 21/22: 12,8 Punkte, 3,5 Rebounds und 4,0 Assists bei 45,9 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier (35/101) in 30 Spielen © getty 22/30 Der nächste Kentucky-Guard, der in der NBA überrascht? Hat PG-Skills, spielt aber bei den Wildcats eher abseits des Balls wegen seines guten Wurfs. Es fehlt ein wenig die Athletik, dafür stimmt stets der Einsatz an beiden Enden des Feldes. © getty 23/30 Pick 11: TARI EASON | Alter: 20 | College: LSU | Position: Forward | Stats 21/22: 16,9 Punkte, 6,7 Rebounds und 2,0 Steals bei 52,0 Prozent FG und 35,5 Prozent Dreier (27/76) in 32 Spielen © getty 24/30 Kommt bei LSU zwar nur von der Bank, ist aber eine echte Mikrowelle, der vorne scoren und hinten seine Gegenspieler mit seinen langen Armen nerven kann. Nicht der beste Passgeber und trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen. © getty 25/30 Pick 12: DYSON DANIELS | Alter: 18 | Team: G-League Ignite | Position: Guard | Stats 21/22: 11,3 Punkte, 5,9 Rebounds und 4,4 Assists bei 44,9 Prozent FG und 25,5 Prozent Dreier (13/51) in 14 Spielen © getty 26/30 Ein guter Verteidiger, der auch als Spielmacher in Erscheinung tritt. Sein größtes Plus ist der Floater, während der Wurf noch Arbeit braucht. Wirkte in der G-League für sein Alter schon erstaunlich reif. © getty 27/30 Pick 13: JEREMY SOCHAN | Alter: 18 | College: Baylor | Position: Forward | Stats 21/22: 8,8 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,3 Steals bei 47,9 Prozent FG und 29,2 Prozent Dreier (21/72) in 28 Spielen © getty 28/30 Noch im Vorjahr spielte Sochan in Ulm, nun sorgt er beim amtierenden Champion für Schlagzeilen. Zunächst nicht in der Rotation, nun auf einmal Small-Ball-Center, der auch Spielmacher-Qualitäten mitbringt. Ein sehr interessanter Spieler. © getty 29/30 Pick 14: KENDALL BROWN | Alter: 18 | College: Baylor | Position: Forward | Stats 21/22: 10,0 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,9 Assists bei 59,5 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier (14/36) in 32 Spielen © getty 30/30 Und noch ein Kettenhund vom Champion. Auch Brown hat in der Defense seine Vorzüge und ist einer der besten Springer der NCAA. Ansonsten ist es offensiv noch sehr roh, was Brown anbietet, aber die Anlagen für einen guten NBA-Spieler sind gegeben.

NBA Draft - Chet Holmgren und Co.: Wer wird der Nr.1-Pick?

Einen klaren Favoriten auf den ersten Pick, wie es zum Beispiel 2019 Zion Williamson war, gibt es in dieser Saison nicht. Es gibt Zweifel, ob in dieser Class ein echter Franchise Player mit dabei ist, was aber nicht heißen soll, dass es sich um eine schwache Klasse handelt.

Vier Spieler werden mit dem ersten Pick in Verbindung gebracht, allen voran Chet Holmgren. Der Big Man von Gonzaga ist ein elitärer Shotblocker, obwohl er bei 2,13 Meter Körpergröße keine 90 Kilo auf die Waage bringt. Der 20-Jährige hat zudem gute Skills am Perimeter und könnte womöglich auch als Forward eingesetzt werden.

Große Forwards sind auch Jabari Smith (Auburn) und Paolo Banchero (Duke), die ebenfalls darauf hoffen können, dass ihr Name als erstes aufgerufen wird. Beide sind im Gegensatz zu Holmgren echte Scorer. Smith glänzt mit seinem Pullup-Spiel und Athletik, Banchero vor allem durch seine Treffsicherheit aus der Mitteldistanz und einem guten Spielverständnis.

Außenseiterchancen hat dagegen Jaden Ivey, der in seinem zweiten College-Jahr einen großen Sprung gemacht hat und aufgrund seiner Athletik mit Ja Morant verglichen wird. Allerdings: Morant war bereits auf dem College ein grandioser Spielmacher, diese Komponente geht Ivey im Moment noch ab.