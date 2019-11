Max Kepler im Interview: "In den Minor Leagues verdient man weniger als bei McDonalds"

Nach seiner herausragenden MLB-Saison 2019 spricht Max Kepler von den Minnesota Twins über seine abgelaufene Saison und den Grund für seinen immensen Leistungssprung im Vergleich zur Vorsaison.

Ferner blickt der deutsche Outfielder auf seine Anfänge in den unterklassigen Minor Leagues zurück und verrät im Gespräch mit SPOX und DAZN, durchaus auch Selbstzweifel gehabt zu haben.

Herr Kepler, Sie waren gerade erst im Urlaub. Wohin hat Sie die Reise geführt?

Max Kepler: Ich bin mit Markus Solbach, der Minor-League-Baseball spielt, durch Südafrika gereist. Das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Wir waren in Kapstadt, dann in Hermanus, haben ein bisschen Safari gemacht und anschließend waren wir auf Mauritius. Danach ging es direkt nach Deutschland.

Merken Sie nach Ihrer Breakout-Saison Unterschiede, was Ihren Bekanntheitsgrad in Deutschland angeht?

Kepler: Ein bisschen merke ich das über Social Media. Auf der Straße dagegen nicht so viel. Aber ich merke schon, dass es im Fernsehen jetzt mehr übertragen wird. Auf Social Media höre ich, dass die Leute mehr in den Sport integriert sind als früher.

Max Kepler: "In Minnesota wird man ziemlich einfach erkannt"

Wie ist es in den USA selbst?

Kepler: Es kommt darauf an, wo man ist. In Minnesota wird man schon ziemlich einfach erkannt, aber im Vergleich zu Berlin, wo ich aufgewachsen bin, ist es ja eher eine Kleinstadt. Da kennt sich fast jeder. In den anderen Städten erkennt man mich nicht, es sei denn, ich treffe auf einen richtigen Baseballfanatiker. Aber das passiert bei mir nicht so oft.

Sie haben über 160 Spiele in der Saison, sind immer unterwegs. Hat man da überhaupt noch ein Privatleben?

Kepler: Ja schon. Es kommt immer darauf an, wie das Spiel gelaufen ist. Wenn es gut war, hat man schon noch die Energie, das Adrenalin nach dem Spiel. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann bin ich lieber alleine, denke darüber nach und schaue mir das Spiel vielleicht nochmal an und analysiere es. Man hat hier und da durchaus mal Zeit. Für die Familie habe ich zum Beispiel immer Zeit, für Freunde auch. Aber die Gesundheit und das Wohlgefühl am nächsten Tag ist mir schon sehr wichtig, gerade jetzt, wo ich älter werde und mich nicht so schnell erholen kann. Da hat man während der Saison nicht so viel Zeit, dafür gibt es jedoch eine längere Offseason, drei, vier Monate geht die.

Sie waren auf der Akademie in Regensburg. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?

Kepler: Es war eine wilde Zeit in Regensburg. In Berlin habe ich in der Schule ein wenig die Kontrolle verloren und da haben mir meine Eltern vorgeschlagen, nach Regensburg zu ziehen, damit ich mich auf den Sport konzentrieren konnte. Ich musste dort das bayrische Schulsystem kennenlernen, was schwer war. Aber ich habe durch das Internat so viele coole Leute kennengelernt. Von den Sportlern und auch Betreuern habe ich einfach so viel gelernt. Mit 15 war es genau die richtige Zeit dafür.

Wie kam dann der Schritt von Regensburg in die USA zustande?

Kepler: Nachdem bei einem Tryout in Bonn ein Scout auf mich zugekommen war, kamen danach mehrere Scouts und haben mir bei den Trainings zugeschaut. Und als ich 16-einhalb war, als es schließlich erlaubt war, wurde mir ein Angebot gemacht und dann hat mir meine Mutter direkt dabei geholfen, einen Agenten zu finden, den man im professionellen Baseball braucht. Den hat sie über das Internet gefunden und angeschrieben. Der kam direkt nach Deutschland, hat sich alles angeschaut und wir haben den Vertrag unterschrieben. Als Kind mit 16 Jahren habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Es war einfach für mich die nächste Chance, es im Baseball ein bisschen weiter zu bringen in einem neuen Land. Es hat sich einfach alles richtig angefühlt.

MLB - Minnesota Twins: Die Timeline der Saison 2019 von Outfielder Max Kepler © getty 1/24 Max Kepler spielt die bislang beste Saison seiner Karriere in der MLB. Der Outfielder der Minnesota Twins ist ein wichtiger Bestandteil eines der Top-Teams der Liga und SPOX zeigt die Highlights seiner bisherigen Spielzeit 2019. © getty 2/24 Schon vor der Saison-Beginn zeigte sich Max Kepler im Gespräch mit SPOX selbstbewusst: "Wenn jeder gesund bleibt, eine positive Einstellung an den Tag legt und die Mannschaft zusammenhält, haben wir eine richtig gute Chance." © getty 3/24 Wie er schon im SPOX-Interview verriet, schlägt Kepler seit Saisonbeginn an Position 1 im Lineup und ist damit immer der erste, der auf den gegnerischen Pitcher trifft. © getty 4/24 Am 5. April war es dann soweit: Max Kepler schlug seinen ersten Homerun der Saison und eröffnete damit eine Spielzeit, die ihm zum Durchbruch verhelfen sollte. © getty 5/24 Genau genommen war das gesamte Wochenende vom 5. bis 7. April ein denkwürdiges. Kepler nämlich schlug an jedem Tag in Philadelphia einen Homerun. © getty 6/24 Das Wochenende in Philly toppte Kepler aber nochmal am Ende des Aprils! In Baltimore nämlich gelangen ihm vom 26. bis 28. April sogar vier Homeruns in drei Tagen. © getty 7/24 Es dauerte dann jedoch bis zum 23. Mai bis zum nächsten Meilenstein. Dann nämlich schlug Kepler seinen 10. Homer der Saison und hatte damit schon die Hälfte seiner Karrierebestmarke erreicht. © getty 8/24 Dreier-Serien liegen Kepler offenbar! In den drei Spielen vom 23. bis 26. Mai (ein freier Tag dazwischen) schlug er erneut drei Homeruns in drei Spielen - einen gegen Los Angeles Angels, zwei gegen die Chicago White Sox. © getty 9/24 Dieser krasse Output machte Kepler dann zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Spieler der Woche der American League. Er schlug .571/.600/1.190 mit 10 Runs, 12 Hit, 3 Homeruns und 10 RBI bei 3 Walks und 1 Stolen Base in nur 5 Spielen. © getty 10/24 Der 6. Juni war der Beginn einer denkwürdigen Serie. Kepler schlug in Cleveland drei Homeruns in drei aufeinanderfolgenden At-Bats gegen Indians-Pitcher Trevor Bauer - in einem Spiel! © getty 11/24 Keplers heroischste Leistung der Saison kam dann am 18. Juni gegen die Boston Red Sox ... © getty 12/24 Kepler wurde im achten Inning eingewechselt und schlug direkt mal ein Single, das zum Ausgleich führte. 2:2 stand es da ... © getty 13/24 Im 13. Inning führte Boston mit 3:2. Kepler trat an die Platte, schlug einen Homerun und stellte auf 3:3. Die Partie ging also weiter. © getty 14/24 Das 17. Inning dann brachte die Entscheidung! Kepler schlug ein Walk-Off-RBI-Single und brachte damit Luis Arraez nach Hause. Sieg für die Twins! © getty 15/24 Am 29. Juni dann ein echter Meilenstein: Kepler schlug zwei Homeruns gegen die White Sox. Der erste war sein 20. in der Saison, womit er schon vor dem All-Star-Break seine Karrierebestmarke eingestellt hat! © getty 16/24 Stichwort All-Star: Haarscharf hat Kepler die Vorauswahl für die Starter des All-Star Games verpasst. 138 Stimmen fehlten ihm letztlich. Und auch als Reservist kam er unfassbarer Weise nicht rein. © getty 17/24 Am 13., also kurz nach dem All-Star Game in Cleveland, arbeitete Kepler dann gewissermaßen seinen Frust ab - in Cleveland. Gegen seinen Lieblingsgegner Trevor Bauer schlug er zwei weitere Homeruns und kam somit auf 5 in 5 At-Bats in Serie. Historisch! © getty 18/24 Am 21. Juli zeigte Kepler erneut seinen Killerinstinkt und besiegte die Oakland Athletics mit einem Walk-Off-RBI-Single zum Sieg im neunten Inning. © getty 19/24 Am 23. Juli dann mussten auch die New York Yankees dran glauben! Kepler schlug einen Homerun gegen Linkshänder CC Sabathia und erreichte damit den 25. Homer der Saison. Zudem wurde New York geschlagen. © getty 20/24 Einen Tag später stieg wohl das Spiel der Saison. Die Yankees und Twins gaben es sich so richtig über zehn Innings. Am Ende siegten die Yankees 14:12. Kepler hatte den Sieg auf dem Schläger, doch Aaron Hicks fing seinen Schlag per Hechtsprung am Ende. © getty 21/24 Am 1. August schlug Kepler seinen 30. Homerun. Eine besondere Marke, die auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Der Meilenstein gelang in Miami gegen die Marlins. © getty 22/24 Am 10. August dann folgte Homerun 32 für Kepler. Er gelang im Spiel gegen die Indians, mit denen sich die Twins nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der American League Central liefern. © getty 23/24 Historisch wurde es am 16. August, denn Kepler schaffte seinen 33. Long Ball der Saison und stellte damit einen neuen Europarekord auf! Er übertraf Bobby Thomson (Schottland), der den Rekord 68 Jahre hielt! © instagram.com/kepleroni 24/24 Kepler (r.) und seine Kollegen aus der #BombaSquad (Eddie Rosario, Byron Buxton, v.l.) haben mit 101 Siegen die Playoffs erreicht. Dort allerdings unterlagen sie den Yankees 0-3.

Kepler: "Zum Glück standen meine Eltern hinter mir"

Sie haben verhältnismäßig lange Minor League gespielt. Wie haben Sie sich da durchgekämpft? Gab es Zweifel? Die Bezahlung ist ja auch nicht die Beste in den Minors ...

Kepler: Nein, gar nicht. Man verdient ja weniger als ein McDonalds-Arbeiter. Da gab es viele Zeiten, in denen ich gezweifelt habe. Aber zum Glück standen meine Eltern immer hinter mir und sagten mir, dass ich das, was ich da begonnen habe, auch zu Ende bringen soll. "Don't be a Quitter." Und dann habe ich es einfach durchgezogen, obwohl man da häufig in Kleinstädten war, in denen gar nichts los war. Da musste man sich einfach allein mit dem Sport beschäftigen. Das war es, das ganze Jahr lang. Da wollte ich auch manchmal gern zu meinen Freunden zurück nach Berlin, wo ich vielleicht hätte studieren können - oder eben in Amerika aufs College gehen. Aber meine Eltern haben mich durchgepusht.

Nun haben Sie Ihre beste Saison hingelegt und ihren Homerun-Bestwert nochmal deutlich gesteigert. Wie erklären Sie sich diesen Sprung?

Kepler: Es wurde uns Vieles erleichtert durch die richtigen Neuzugänge und der Manager war auch ein großer Faktor. In der Vergangenheit hatten wir einen Hall-of-Famer als Manager (Paul Molitor, Anm. d. Red.) und mir persönlich kam es so vor, als ob ich ihm immer noch was beweisen musste. Ich stand immer unter Druck. Mit dem neuen Manager, Rocco Baldelli - (Manager des Jahres der American League), der etwas jünger ist, kann man sich gut verstehen und über alles reden. Und er redet nicht so viel über Sport und fragt dagegen eher, wie es dir persönlich geht. Das war richtig neu für mich. Ich habe mich die ganze Saison über richtig wohl gefühlt und mich auch mit meinen Mitspielern gut verstanden. Wenn man einfach Spaß hat und nicht immer nur daran denkt, was man noch verbessern kann, dann verliert man sich einfach im Spiel und spielt frei. Darum hatten wir alle so viel Erfolg. Die Teamchemie war einfach perfekt.

Sie hatten eine Wahnsinnssaison und haben 101 Spiele gewonnen. Dann jedoch kamen die Playoffs. Wie nimmt man so eine Niederlage gegen die Yankees (0-3) auf?

Kepler: Es war schon schade. Wir haben uns einfach an die guten Dinge erinnert, dass wir einfach das krasseste Jahr hatten. Wir haben offensiv jede Woche Rekorde gebrochen. Da kann man sich nicht zu lange daran aufhängen, dass man in den Playoffs eine Serie verloren hat. Das passiert eben. Nächstes Jahr werden wir uns vielleicht verbessern und aus dem lernen, was wir falsch gemacht haben. Und wie man vielleicht gesünder bleibt, nachdem diese Saison viele verletzt waren. Alles andere liegt jetzt in der Vergangenheit und wir schauen nach vorn.

American League Division Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Samstag, 5. Oktober 1.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 10:4 Samstag, 5. Oktober 23.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 2 8:2 Dienstag, 8. Oktober 2.40 Uhr Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 3 1:5

Wie können sich die Twins noch verbessern?

Kepler: Wir müssen gesund bleiben, es ist eine lange Saison. Ansonsten könnten wir vielleicht noch ein paar Pitcher hinzufügen. Aber insgesamt war es für mich die beste Mannschaft, mit der ich je spielen durfte.

Gibt es irgendwas, was Sie explizit verbessern wollen im Winter?

Kepler: Darüber mache ich mir erst in ein paar Wochen Gedanken. Ich fange nämlich erst Ende Dezember mit dem Baseballtraining an - und mit Krafttraining. Aber ich habe schon ein paar Kleinigkeiten, an denen ich jetzt arbeiten will. Grundsätzlich will ich mich mental jede Saison verbessern. Frei aufzuspielen war jetzt wie gesagt für mich ein Fortschritt in diesem Bereich. Denn ich glaube, das sehen nicht alle, aber im Baseball muss man schon mental stark sein. Es wird das "Game of Failure" genannt und man kommt nicht voran, wenn man mental schwach ist.

Sie haben gesagt, dass Sie erst nach der Saison auf Ihre Zahlen schauen. Haben Sie denn persönliche Ziele für die neue Saison?

Kepler: Mehr Spiele als Mannschaft zu gewinnen. Aber persönliche Zahlen? Nein. Ich will einfach Champion werden, einen Ring bekommen. Ich glaube, wenn ich mich als Spieler zu sehr auf meine Zahlen fokussiere, dann wird für mich der Sport schwerer. Die Resultate stehen dann überall und das bringt mich aus meinem Element. Und ich verliere mich eben gern in dem Sport. Dann kommt alles leichter.