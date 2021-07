Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff treffen im Olympia-Achtelfinale auf Jeremy Chardy und Gael Monfils. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Das deutsche Top-Duo Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff bekommt es im Doppel-Achtelfinale bei Olympia 2021 in Tokio mit dem französischen Duo Jeremy Chardy und Gael Monfils zu tun. Hier könnt Ihr das gesamte Duell im Liveticker verfolgen.

Tennis: Doppel Zverev/Struff vs. Monfils/Chardy bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zverev und Struff haben sich bereits früh am Samstagmorgen qualifiziert mit einem 6:2, 7:6 gegen das polnische Duo Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot. Im Einzel zog Struff schon in der 2. Runde das Todeslos und schied mit 4:6, 3:6 gegen Novak Djokovic aus.

Vor Beginn: Kevin Krawietz und Tim Pütz haben um 4 Uhr deutscher Zeit bereits gegen das britische Duo Andy Murray und Joe Salisbury gespielt, um 7 Uhr tritt mit Zverev und Struff das zweite deutsche Duo im Achtelfinale an.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Doppel-Achtelfinale in Tokio zwischen Alexander Zverev/Jan-Lennard Struff und Jeremy Chardy/Gael Monfils!

© getty Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff treten bei Olympia 2021 in Tokio auch im Doppel an.

Tennis: Doppel Zverev/Struff vs. Monfils/Chardy bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag (27. Juli) ist die ARD wieder zuständig für die Übertragung von Olympia 2021 in Tokio und beginnt damit bereits kurz vor Mitternacht, früh am Morgen nach japanischer Zeit. Ihr könnt die Tennispartie Zverev/Struff vs. Monfils/Chardy dort also entweder im Free-TV oder im Livestream verfolgen.

Auch Eurosport steigt täglich schon früh in der Nacht mit der Übertragung der Olympischen Spiele ein, der Livestream des ansonsten frei empfänglichen Sportsenders ist kostenpflichtig. Mit DAZN könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 jedoch ohne weitere Kosten rund um die Uhr sehen - sichert euch hier den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Olympia 2021: Sportarten und Wettkämpfe am Dienstag

Ab 4.00 Uhr deutscher Zeit werden heute insgesamt 19 Tennisspiele durchgeführt.