Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djovovic bei Olympia 2021 JETZT im Liveticker

Beim olympischen Tennisturnier trifft Jan-Lennard Struff in der 2. Runde auf Novak Djokovic. Das Match könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Bringt Jan-Lennard Struff den Top-Favoriten Novak Djokovic auf dem Weg zu seinem möglichen Golden Slam zu Fall? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Olympische Spiele, 2. Runde Jan-Lennard Struff Novak Djokovic 1. Satz 4 6 2. Satz 0 1

Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic bei Olympia 2021 Jetzt im Liveticker

Struff - Djokovic 4:6, 0:1

Souverän holt sich Djokovic das erste Spiel im 2. Satz. Mit einer Vorhand die Linie hinunter lässt er Struff keine Chance.

Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djovovic bei Olympia 2021 - Beginn 2. Satz

Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djovovic bei Olympia 2021 - 1. Satz an Djokovic

Struff - Djokovic 4:6

So souverän Struff in den ersten vier Aufschlagspielen war, so klar gibt er das fünfte - und damit den 1. Satz - ab. Djokovic schlägt in der entscheiden Phase eiskalt zu. Schade, da wäre für Struff mehr drin gewesen.

Struff - Djokovic 4:5

Das sind die Zahlen eines Weltranglistenersten: Elf Asse, 95 Prozent aller Punkte bei 1. Aufschlag gewonnen. Schade, dass Struff vorhin seinen Breakball nicht nutzen konnte. Bringt Djokovic den ersten ins Feld, kann Struff nichts ausrichten-

Struff - Djokovic 4:4

Der Deutsche ballt die rechte Faust, Djokovic schüttelt den Kopf. Mit den knallharten ersten Aufschlägen des Deutschen hat er weiter Probleme.

Struff - Djokovic 3:4

Jetzt packt Djokovic das feine Händchen aus! Mit einem Stopp beschließt er das siebte Spiel des Matches. Sehr beeindruckend, wie stark der Serbe bei eigenem Aufschlag agiert.

Struff - Djokovic 3:3

Struff ist anzusehen, dass er Spaß an der Partie gegen Djokovic hat. Voll fokussiert stürmt er auch bei 2. Aufschlägen nach vorne und lässt Djokovic nur einen Punkt.

Struff - Djokovic 2:3

Weiter alles in der Reihe! Jetzt hat Djokovic wenig Mühe seinen Aufschlag durchzubringen.

Struff - Djokovic 2:2

Struff sucht bei eigenem Aufschlag schnell den Weg ans Netz. Bisher mit Erfolg, gegen den unbekümmert aufspielenden Struff fällt Djokovic wenig ein.

Struff - Djokovic 1:2

Schade! Struff erkämpft sich einen ersten Breakball, den Djokovic aber abwehrt. Der Djoker zeigt sich bisher als "Aufschlagriese". Schon sechs Asse hat er Struff ins Feld geschlagen.

Struff - Djokovic 1:1

Guter Auftakt für Struff in die Partie. Der Deutsche bringt seinen Aufschlag durch und gleicht aus.

Struff - Djokovic 0:1

Das ging schnell! Djokovic lässt gleich in seinem ersten Aufschlagspiel die Muskeln spielen und gibt mit knallharten Aufschlägen keinen Punkt ab.

Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djovovic bei Olympia 2021 - Beginn 1. Satz

Vor Beginn: Novak Djokovic hat den Golden Slam im Visier. Der Serbe will nach drei Grand-Slam-Titeln in diesem Jahr in Folge auch den Olympia-Sieg holen. Der und der Sieg bei den US Open fehlen dem Djoker noch für den Golden Slam.

Vor Beginn: Nach dem Sieg von Alexander Zverev möchte Struff der deutschen Nummer eins ins Achtelfinale der Olympischen Spiele folgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic.

© getty Jan-Lennard Struff trifft bei Olympia 2021 auf Novak Djokovic.

Tennis: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djovovic bei Olympia 2021 heute live im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele sind live im Free-TV zu sehen. Am Montag zeigen sowohl die ARD als auch Eurosport die Wettbewerbe live aus Tokio.

Zusätzlich wird bei der ARD ein Livestream angeboten. Außerdem könnt Ihr einen Livestream auch bei DAZN durch die Kooperation mit Eurosport abrufen.

