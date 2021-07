Leichtathletik bei Olympia 2021: Medaillenentscheidungen - Zeitplan, Disziplinen, Termine

Die spektakulären Wettbewerbe der Leichtathletik bei Olympia 2021 in Tokio stehen bevor! Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Medaillenentscheidungen, dem Zeitplan, den verschiedenen Disziplinen und zu welchen Terminen diese stattfinden.

Leichtathletik bei Olympia 2021: Zeitplan und Termine

Die ersten Wettbewerbe der Leichtathletik bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 starten in der Nacht von Donnerstag, dem 29. Juli, auf Freitag, den 30. Juli. Um 2 Uhr deutscher Zeit laufen die Männer den Hindernislauf über 3000 Meter, um 13.30 Uhr steht die erste Medaillenentscheidung mit dem 10.000-Meter-Lauf der Männer an. Zum Vergleich: Tokio ist der deutschen Zeit sieben Stunden voraus, die 10 Kilometer werden dort also zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr angegriffen.

Ab dem Start in der Nacht auf Freitag werden jeden Tag bis zum Ende der Olympischen Spiele am Sonntag, dem 8. August, viele Disziplinen der Leichtathletik durchgeführt. Den Abschluss macht erneut ein langer Lauf der Männer, nämlich der Marathon. Dieser startet in der Nacht auf Sonntag, den 8. August um Mitternacht deutscher Zeit.

© getty Bei Olympia 2021 in Tokio treten die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen der Welt gegeneinander an.

Leichtathletik bei Olympia 2021: Alle Medaillenentscheidungen und Disziplinen

Datum Uhrzeit Disziplin Freitag, 30. Juli 13:30 10.000 Meter (Männer) Samstag, 31. Juli 13:15 Diskuswurf (Männer) Samstag, 31. Juli 14:35 4x400 Meter (Mixed) Samstag, 31. Juli 14:50 100 Meter (Frauen) Sonntag, 1. August 3:35 Kugelstoßen (Frauen) Sonntag, 1. August 12:10 Hochsprung (Männer) Sonntag, 1. August 13:20 Dreisprung (Frauen) Sonntag, 1. August 14:50 100 Meter (Männer) Montag, 2. August 3:20 Weitsprung (Männer) Montag, 2. August 4:50 100 Meter Hürden (Frauen) Montag, 2. August 13:00 Diskuswurf (Frauen) Montag, 2. August 14:15 3.000 Meter Hindernis (Männer) Montag, 2. August 14:40 5.000 Meter (Frauen) Dienstag, 3. August 3:50 Weitsprung (Frauen) Dienstag, 3. August 5:20 400 Meter Hürden (Männer) Dienstag, 3. August 12:20 Stabhochsprung (Männer) Dienstag, 3. August 13:35 Hammerwurf (Frauen) Dienstag, 3. August 14:25 800 Meter (Frauen) Dienstag, 3. August 14:50 200 Meter (Frauen) Mittwoch, 4. August 4:30 400 Meter Hürden (Frauen) Mittwoch, 4. August 13:00 3.000 Meter Hindernis (Frauen) Mittwoch, 4. August 13:15 Hammerwurf (Männer) Mittwoch, 4. August 14:05 800 Meter (Männer) Mittwoch, 4. August 14:55 200 Meter (Männer) Donnerstag, 5. August 4:00 Dreisprung (Männer) Donnerstag, 5. August 4:05 Kugelstoßen (Männer) Donnerstag, 5. August 4:55 110 Meter Hürden (Männer) Donnerstag, 5. August 9:30 20 Kilometer Gehen (Männer) Donnerstag, 5. August 14:00 400 Meter (Männer) Donnerstag, 5. August 14:20 800 Meter (Frauen) Donnerstag, 5. August 14:40 1.500 Meter (Männer) Donnerstag, 5. August 22:30 50 Kilometer Gehen (Männer) Freitag, 6. August 9:30 20 Kilometer Gehen (Frauen) Freitag, 6. August 13:50 Speerwurf (Frauen) Freitag, 6. August 14:00 5.000 Meter (Männer) Freitag, 6. August 14:35 400 Meter (Frauen) Freitag, 6. August 14:50 1.500 Meter (Frauen) Freitag, 6. August 15:30 4x100 Meter (Frauen) Freitag, 6. August 15:50 4x100 Meter (Männer) Samstag, 7. August 0:00 Marathon (Frauen) Samstag, 7. August 19:35 Hochsprung (Frauen) Samstag, 7. August 19:45 10.000 Meter (Frauen) Samstag, 7. August 20:00 Speerwurf (Männer) Samstag, 7. August 20:40 1.500 Meter (Männer) Samstag, 7. August 21:30 4x400 Meter (Frauen) Samstag, 7. August 21:50 4x400 Meter (Männer) Sonntag, 8. August 0:00 Marathon (Männer)

Olympia 2021: Die Olympischen Spiele im TV und Livestream

Dank der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie dem Sportsender Eurosport wird nahezu jede der 339 Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio live im Free-TV zu sehen sein.

Eurosport überträgt täglich verschiedenste Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen, ARD und ZDF teilen die Übertragungsrechte und wechseln sich mit der Berichterstattung zu den jeweiligen Olympia-Tagen ab.

Die jeweiligen Übertragungen sind auch alle im Livestream zu sehen. Die Livestreams der ARD und ZDF sind kostenlos, für den Stream auf Eurosport braucht es ein Abonnement.

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Stand nach 50 von 339 Entscheidungen: