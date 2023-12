© getty

Olympia 2024 in Paris: Austragungsorte, Arenen, Stadien und Sportstätten bei den Olympischen Spielen - Die Sportstätten in Frankreich

Neben den Sportstätten in Paris und in der Umgebung der französischen Metropole liegen insgesamt zehn Olympia-Austragungsorte in ganz Frankreich verteilt. So wird zum einen das olympische Fußballturnier in sechs französischen Städten ausgetragen. Gar nicht auf dem europäischen Kontinent werden hingegen die Surf-Wettbewerbe absolviert. Die Surf-Elite trifft sich bei Olympia 2024 in Teahupoʻo in Tahiti.