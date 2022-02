Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Skispringer bestreiten heute den letzten Einzelbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking 2022. Die Herren springen von der Großschanze. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Springen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking - Die wichtigsten Infos zum Springen

Die Herren-Skispringer sind am heutigen Samstag, den 12. Februar, bereits zum dritten Mal im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Peking im Einsatz. Zuerst mussten sie am vergangenen Sonntag im Einzel von der Normalschanze springen, am Montag nahmen die Herren dann gemeinsam mit den Damen im Mixed-Teamwettbewerb von der Normalschanze teil. Während Katharina Althaus für die Damen eine Silbermedaille holte, bleibt die Medaille aufseiten der Herren noch aus.

Heute bietet sich die nächste Chance, wenn um 12 Uhr deutscher Zeit von der Großschanze im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre gesprungen wird.

© getty Die Deutschen sind nach der schwachen Leistung beim Springen von der Normalschanze heute auf Wiedergutmachung aus.

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Wie üblich gibt es zum Skisprung-Wettkampf heute sowohl eine TV- als auch eine Livestream-Übertragung.

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV

Eurosport überträgt den Kampf um die Medaillen live im Free-TV, also auf Eurosport 1, im Rahmen der Medal-Zone-Konferenz, die täglich von 9.30 bis 17 Uhr läuft. Außerdem ist das ZDF wieder an der Reihe und bietet den Wettbewerb um 12 Uhr an.

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im Livestream

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream zeigen Eurosport und das ZDF das Springen von der Großschanze. Die ARD liefert ebenfalls einen Livestream. Die Livestreams der ARD und des ZDF sind kostenlos abrufbar. Der Livestream von Eurosport hingegen ist kostenpflichtig. Eurosport 1 und Eurosport 2 findet Ihr im Eurosport-Player gegen Abozahlungen freigeschaltet vor.

Für den Eurosport-Player müsst Ihr jedoch nicht extra bezahlen, falls Ihr bereits ein DAZN-Abo habt. In dem Ihr ein gültiges DAZN-Abo habt, zahlt Ihr nämlich bereits für Eurosport 1 und Eurosport 2 und könnt somit auch problemlos auf beide Sender zugreifen.

Doch damit nicht genug, der Streamingdienst besitzt zudem die Übertragungsrechte an zahlreichen Fußballspielen der prestigereichsten Ligen und Bewerbe Europas, überträgt den Super Bowl, die NBA, aber auch MMA-Spitzenkämpfe und noch einiges mehr.

Seit dem 1. Februar beträgt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

"Ich habe den 'schlechten' Tag am unpassendsten Tag erwischt. Bravo! Das war's dann wohl mit dem Sprint." Bitter.

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Skispringen, Übertragung: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker

Ihr kommt nicht dazu, das Springen von der Großschanze im TV oder im Livestream zu verfolgen, dann schaut doch bei SPOX vorbei. Wir tickern den Kampf um die Medaillen live mit.

