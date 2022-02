Olympia LIVE: DSV-Team jagt Goldmedaille im Parallelslalom

Um 2 Uhr startet das Achtelfinale im Parallelslalom im Team, bevor kurz darauf das Curling-Finale der Frauen ansteht (2.05 Uhr). Ab 2.30 Uhr starten die Deutschen dann im Viererbob den dritten von vier Läufen und haben gute Chancen auf mehrere Podestplätze. Um 4 Uhr beginnt der 30km Massenstart der Frauen, ab 5.10 Uhr steht das Eishockey-Finale der Männer auf dem Plan.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Ski Alpin: Parallelslalom Team Curling: Finale der Frauen Bob: Viererbob Langlauf: Massenstart der Frauen Eishockey: Finale der Männer Eisschnelllauf: 1000 Meter Männer

Olympia heute: Der Zeitplan am Sonntag

Uhrzeit Wettkampf 2.00 Uhr Ski Alpin: Parallelslalom Team 2.05 Uhr Curling: Finale der Frauen 2.30 Uhr Bob: 3. und 4. Lauf im Viererbob 4.00 Uhr Langlauf: Massenstart der Frauen 5.00 Uhr Eiskunstlauf: Schaulaufen 5.10 Uhr Eishockey: Finale der Männer 13.00 Uhr Olympia-Schlussfeier

Olympia - Alles Wichtige am Sonntag im Live-Ticker

2.22 Uhr - Parallelslalom: Italien steht im Viertelfinale! Noch nicht die beste Leistung der Italiener, die hier zu den Mitfavoriten gehören, reicht aber dennoch locker für die nächste Runde.

2. 19 Uhr - Curling: Das Finale der Frauen läuft mittlerweile auch schon. Die Britinnen liegen hier aktuell mit 2:0 gegen ihre Gegnerinnen aus Japan in Führung.

2.15 Uhr - Parallelslalom: Norwegen gewinnt im dritten Achtelfinale knapp und ist eine Runde weiter. Als Nächstes messen sich Russland und Italien.

2.09 Uhr - Parallelslalom: Frankreich siegt hier souverän mit 3:0 und steht im Viertelfinale. Die Wetterverhältnisse sind übrigens weiter stabil, auch wenn der Wind langsam etwas zunimmt.

2.06 Uhr - Parallelslalom: Slowenien steht im Viertelfinale! Starker Auftritt gegen die leicht favorisierten Kanadier. Als Nächstes trifft die Tschechische Republik auf Frankreich.

2.00 Uhr - Parallelslalom: Ab gehts! Im ersten Achtelfinale trifft Kanada auf Slowenien. Jedes Land schickt hier jeweils zwei Frauen und zwei Männer an den Start, die dann zeitgleich mit ihren Gegenübern in das Rennen starten. Insgesamt vier Rennen also - wer davon mehr gewinnt ist weiter. Bei einem Unentschieden entscheiden die addierten Zeiten der besten Frau und des besten Mannes. Im ersten Durchgang geht Kanada gleich mit 1:0 in Führung.

1.50 Uhr - Parallelslalom: Aufgrund des schlechten Wetters musste der Start des Teamevents im Parallelslalom gestern noch verschoben werden. Bisher sehen die Bedingungen aber ganz gut aus - hoffen wir mal, dass es so bleibt. In gut zehn Minuten gehts los!

1.40 Uhr - Tickerstart: Guten Morgen (oder eher gute Nacht?) in die Runde! Zu bester deutscher Tiefschlafzeit meldet sich Rund um Olympia zum finalen Wettkampftag an diesem Sonntag. Ich darf Euch die nächsten Olympia-Stunden begleiten. Auf geht's!