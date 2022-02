Die Olympischen Spiele in Peking 2022 werden heute mit der Schlussfeier offiziell beendet. Hier könnt Ihr den Abschluss der Winterspiele im Liveticker verfolgen.

Die Wettkämpfe bei den aus deutscher Sicht erfreulichen Olympischen Spiele in Peking sind zu Ende. Lediglich die Schlusszeremonie steht noch an. Diese bietet Euch SPOX im Liveticker an.

Olympia 2022: Schlussfeier in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach mehr als zwei Wochen finden die Olympischen Spiele in Peking heute ihr Ende. Für die deutschen Athletinnen und Athleten war es ein durchaus erfolgreiches Großereignis. In sieben Sportarten und 109 Entscheidungen stehen elf Gold-, acht Silber- und fünf Medaillen auf der Habenseite. Einzig Norwegen hat öfter Gold gewonnen.

Vor Beginn: Wie die Eröffnungsfeier findet auch die Schlussfeier im Nationalstadion in Peking statt. Um 13 Uhr deutscher Zeit geht die Zeremonie los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Schlussfeier bei den Olympischen Spielen in Peking 2022.

# Land Gesamt 1 Norwegen 16 8 13 37 2 Deutschland 12 10 5 27 3 China 9 4 2 15 4 USA 8 10 7 25 5 Schweden 8 5 5 18 6 Niederlande 8 5 4 17 7 Österreich 7 7 4 18 8 Schweiz 7 2 5 14 9 Russisches Olympisches Komitee 6 12 14 32 10 Frankreich 5 7 2 14 11 Kanada 4 8 14 26 12 Japan 3 6 9 18 13 Italien 2 7 8 17 14 Südkorea 2 5 2 9 15 Slowenien 2 3 2 7 16 Finnland 2 2 4 8 17 Neuseeland 2 1 0 3 18 Australien 1 2 1 4 19 Großbritannien 1 1 0 2 20 Ungarn 1 0 2 3 21 Belgien 1 0 1 2 21 Tschechien 1 0 1 2 21 Slowakei 1 0 1 2 24 Belarus 0 2 0 2 25 Spanien 0 1 0 1 25 Ukraine 0 1 0 1 27 Polen 0 0 1 1 27 Lettland 0 0 1 1 27 Estland 0 0 1 1

Olympia 2022: Schlussfeier in Peking heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport übertragen die Schlussfeier in Peking live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen und im Livestream. Die ARD geht um 12.45 Uhr auf Sendung, als Kommentatoren werden Jens-Jörg Rieck und Uli Fritz eingesetzt. Bei Eurosport 1 wird die Schlussfeier im Rahmen der "Medal-Zone"-Konferenz gezeigt.

Im Livestream ist die Veranstaltung auf Sportschau.de und im kostenpflichtigen Eurosport-Player zu sehen.

Auch DAZN ist für die Übertragung der Schlussfeier verantwortlich. Dafür wird ein Abonnement benötigt, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet.

Olympia 2022: Der Medaillenspiegel