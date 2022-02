Olympia LIVE: Frenzel kämpft heute mit um Gold - Shiffrin und Walijewa im Fokus

Die deutschen Kombinierer kämpfen in der Staffel um Gold - mit Eric Frenzel (ab 9 Uhr). Außerdem will Mikaela Shiffrin endlich liefern, die Welt schaut zudem auf Eiskunstläuferin Kamila Walijewa (ab 11 Uhr). Und im Eishockey-Finale kommt es zum Klassiker. Bei rund um Olympia gibt's alle Entscheidungen des Tages im Liveticker zum Nachlesen.

Die Olympischen Winterspiele live bei DAZN!

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Eishockey: Finale Frauen Ski Alpin: Kombination Frauen Freestyle: Skicross Frauen Eisschnelllauf 1.000 Meter Frauen Eiskunstlauf: Kür Frauen Nordische Kombination: Teamstaffel



Olympia live am Dienstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan

Eine Übersicht zum kompletten Olympia-Programm am 17. Februar.

Uhrzeit Wettkampf 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 2.30 Uhr Freestyle: Qualifikation Halfpipe Frauen, Männer 3.30 Uhr Ski Alpin: Kombination Frauen, Abfahrt 5.10 Uhr Eishockey: Finale Frauen 7.00 Uhr Ski Alpin: Kombination Frauen, Slalom 7.00 Uhr Freestyle: Skicross Frauen (Quali ab 4.30 Uhr) 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 9.00 Uhr Nordische Kombination: Teamspringen Großschanze 9.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.000 Meter Frauen 11.00 Uhr Eiskunstlauf: Kür Frauen 12.00 Uhr Nordische Kombination: Teamstaffel 13.05 Uhr Curling: Halbfinale Männer

Olympia - Alles Wichtige am Mittwoch im Live-Ticker

3.51 Uhr - Biathlon: Aufgrund einer Warnung vor extrem niedrigen Temperaturen ist der Massenstart der Biathletinnen von Samstag auf Freitag vorverlegt worden. Das teilte der Weltverband IBU mit. Damit finden die abschließenden Rennen der Skijäger in Zhangjiakou am gleichen Tag statt, erst laufen die Frauen (8.00 MEZ), dann kämpfen die Männer (10.00 MEZ) um eine Medaille.

Während am Freitag Temperaturen von etwa minus 13 Grad Celsius erwartet werden, soll es am Samstag auf weniger als 18 Grad unter Null abkühlen.

Das deutsche Staffel-Quartett um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz hat damit nur einen Ruhetag nach dem Gewinn der Bronzemedaille am Mittwoch. Bei den Männern wird ebenfalls ein DSV-Quartett an den Start gehen, Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und Philipp Nawrath hoffen im letzten Versuch auf eine Olympia-Medaille in China.

3.48 Uhr - Ski Alpin: Mikaela Shiffrin ist draußen! Sie riskiert viel und ist gut unterwegs bei der zweiten Zwischenzeit, den Trainingslauf gestern hatte sie sogar gewonnen. 55 Hundertstel Rückstand hat sie im Ziel auf Ester Ledecka, aber die Tschechin ist keine Slalom-Spezialistin. Shiffrin hat auf jeden Fall den Grundstein für eine Medaille gelegt - jetzt darf sie im Slalom später nur nicht ausscheiden!

3.46 Uhr - Freestyle: Der zweite Quali-Run auf der Halfpipe neigt sich dem Ende zu. Eileen Gu hat einmal 93.75 Punkte und einmal 95.50 Punkte vorgelegt und kann sich eigentlich nur selbst schlagen, sie läuft hier quasi außer Konkurrenz. Sabrina Cakmakli ist immer noch auf dem 12. Platz, das sieht sehr gut aus mit dem Finale.

3.44 Uhr - Eiskunstlauf: Die gesamte Sportwelt wird derweil auf die Kür im Eiskunstlauf blicken - und zwar mit angehaltenem Atem. Die 15 Jahre alte Russin Kamila Walijewa ist dabei, trotz positiver Dopingprobe, und wenn sie eine Medaille gewinnt, wird es keine Medal Ceremony geben, weil über ihren Fall immer noch nicht final entschieden ist. Nach dem Kurzprogramm führt sie, es könnte sogar ein rein russisches Podest werden.

Von "Pfanne heiß" bis "Elektro-Meier": Die besten Reporter-Eskalationen © getty 1/24 Nicht nur deutsche Wintersport-Fans fieberten beim sensationellen Goldmedaillen-Gewinn von Victoria Carl und Katharina Hennig mit. Auch ARD-Mann Jens-Jörg Rieck ging während seines Live-Kommentars in Peking völlig aus sich heraus. © getty 2/24 Als sich wenige hundert Meter vor dem Ziel die deutsche Medaille anbahnte, feuerte Rieck Schlussläuferin Carl an. "Komm, heiz' da jetzt rein, bring das Ding um die Kurve, verdammt", schrie er in sein Mikrophon. © getty 3/24 Als die 26-Jährige schließlich den Schlussspurt für sich entschied und als Erste über die Ziellinie fuhr, konnte sich Rieck nicht mehr zurückhalten: "Ja, hast denn du die Pfanne heiß, hast denn du die Pfanne heiß, es ist Gold. Ich fass es nicht!" © getty 4/24 Im Netz wird der Ausraster Riecks gefeiert. Doch die Langlauf-Stimme der ARD ist nicht der einzige Kommentator, der bei Olympischen Spielen in seiner Kabine schon einmal etwas lauter wurde. SPOX präsentiert die besten Reporter-Eskalationen. © getty 5/24 Bei den Sommerspielen 2021 kommt es im Halbfinale des Tischtennis-Teamwettbewerbs zwischen Japan und Deutschland zum Showdown. "Bringt mir bitte einen Kamillentee", ringt ARD-Kommentator Frank Grundhever schon während des Matches mit den Nerven. © getty 6/24 Das Aufeinandertreffen ist lange Zeit eng, zwischendurch sieht es sogar nach einem Sieg Japans aus. "Also wenn der das Ding hier noch dreht, dann brauche ich nen Cognac", meint Grundhever. "Maximaler Prickelfaktor bei diesem Halbfinale hier!" © getty 7/24 Als sich dann der Sieg der Deutschen immer mehr abzeichnet, packt Grundhever gar noch einen drauf. "Wenn die ins Finale kommen, dann geh ich zu Elektro-Meier und hol mir nen großen Fernseher. Das will ich im Vollformat sehen!" © getty 8/24 Letztlich zieht Deutschland ins Endspiel gegen China ein. Beim Matchball von Dimitrij Ovtcharov herrscht lange Unklarheit, auch das begleitet der ARD-Mann emotional: "War er noch dran? Was war das denn für ein Matchball! Leute, Leute!" © getty 9/24 Schon zum Einstieg in den Gold-Dressur-Ritt von Jessica von Bredow-Werndl in Tokio 2021 ahnt ARD-Kommentator Carsten Sostmeier bereits einen den großen Wurf herbei: "Steigen wir hinein in ein hippologisches Musical." © imago images 10/24 "Einfach leichtfüßig, harmonisch, elegant. Wissen Sie, dieser Ritt wirkt doch wie eine gegenseitige Liebeserklärung zwischen der Reiterin und ihrem Pferd", frohlockte Sostmeier, als Bredow-Werndl auf ihrem Ross Dalera so richtig loslegte. © getty 11/24 Schon vor der Bewertung durch die Kampfrichter steht für Sostmeier ein sehr gutes Ergebnis fest: "Phänomenal. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera - das ist eine Einladung an die Sinne der Betrachter gewesen", so der ARD-Kommentator. © getty 12/24 "Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Aber ich … habe so das Gefühl gehabt, als ich den beiden zugeschaut habe: Wie gerne würde ich doch einmal Dalera oder ihre Reiterin zum Tanz auffordern", kam Sostmeier aus dem Schwärmen kaum noch heraus. © imago images 13/24 Dass Sostmeier bei der Wahl seiner Worte nicht immer richtig liegt, bewies er vier Jahre zuvor in Rio gegenüber der Reiterin Julia Krajewski. Dieser bescheinigt er einen "Angsthasen"-Ritt. "Sie hatte von Anfang an einen braunen Strich in der Hose." © getty 14/24 Später entschuldigt er sich für seine Aussagen. "Herr Sostmeier hat mich inzwischen angerufen und sich entschuldigt", bestätigte Krajewski. Dennoch würden solche Kommentare es den Athleten "in schwierigen Situationen nicht leichter" machen. © getty 15/24 Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro trifft die deutsche Nationalmannschaft im Finale auf den Gastgeber aus Brasilien. Die Selecao sieht durch Neymars frühe Führung lange wie der souveräne Sieger aus, dann trifft Max Mayer zum 1:1-Ausgleich. © imago images 16/24 Aus der Emotion heraus entweicht ARD-Kommentator Steffen Simon ein lautes und langgezogenes "GOOOOOOOOOL!" Später bekommt er auf Social Media gemischtes Feedback. Während manche peinlich berührt sind, feiert ihn der Großteil der Nutzer dafür. © getty 17/24 Nach Platz fünf im ersten Lauf von der Normalschanze bei Olympia 2018 sieht es für Skispringer Andreas Wellinger vor seinem zweiten Sprung nicht unbedingt nach einer Medaille aus. Dann aber fliegt der DSV-Athlet zum Rekord von 113,5 Metern. © imago images 18/24 Als wenig später klar ist, dass den Deutschen niemand mehr von Platz eins verdrängen kann, brechen bei Eurosport-Experte und Ex-Olympiasieger Sven Hannawald alle Dämme: "GOLD!", schreit Hannawald und schlägt mit der Hand an die Wand der Sprecher-Kabine. © getty 19/24 Als Haupt-Kommentator Matthias Bielek dem 43-Jährigen mit den Worten "Hör‘ auf, da redet doch auch noch jemand nebenan", Einhalt gebieten will, antwortet Hannawald frech: "Das ist mir sowas von scheißegal!" © getty 20/24 Völlig überraschend setzt sich Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang im Viertelfinale gegen die favorisierte Auswahl aus Schweden durch. Als das Spiel aus ist, gibt es bei Eurosport kein Halten mehr. © getty 21/24 "Jaaaaaaaa! Halbfinale! Ihr seid der Waaaaahnsinn! Patrick Reimer, du Gott!" gefolgt von "Deutschland, Deutschland"-Sprechchören werden von Kommentator Gerhard Leinauer und Experte Patrick Ehelechner durch die Kabine gebrüllt. © getty 22/24 Aus eigener Erfahrung kann Fabian Hambüchen die Emotionen bei einem Medaillen-Gewinn bei Olympischen Spielen gut einschätzen. Als sein Kumpel Lukas Dauser am Barren in Tokio 2021 Silber einfährt, flippt der Eurosport-Experte komplett aus. © getty 23/24 Nach mehreren lauten "Jaaaaaaaa"- Ausrufen Hambüchens meint der Kommentator bei Dausers Landung auf der Matte, dass es "vielleicht für eine Medaille" reichen könnte. "Ne, nix vielleicht! Das ist eine Medaille!", schreit Hambüchen ihn an. © getty 24/24 Als schließlich Silber feststeht, gibt es bei Hambüchen kein Halten mehr. Mehrere Male haut er auf den Tisch. Dann: "That’s my boy! Wie geil! Ich habe Pipi in den Augen. Dauser, ich will ein Kind von dir! Was ist das für ein Typ! Nerven wie Drahtseile!"

3.40 Uhr - Nordische Kombination: Was hat der Tag aus deutscher Sicht zu bieten? Eine Medaille in der Kombination, wenn alles glatt läuft! Ab 9 Uhr geht es im Team von der Schanze runter, um 12 Uhr stehen dann die 4x5km an - und zwar mit Eric Frenzel! Der saß bis Montag in Quarantäne, niemand hätte einen guten Auftritt so verdient wie er. "Leitwolf" Frenzel ist fit, er rückt für Johannes Rydzek ins Team. Und ich werde die Daumen drücken wie bekloppt!

3.30 Uhr - Ski Alpin: Und genau JETZT geht es außerdem schon um Medaillen, wenn man so will! Die Kombinations-Abfahrt steht an, 26 Damen sind am Start. Wir schauen natürlich auf Mikaela Shiffrin, die nach so vielen Fehlschlägen in Peking endlich Gold will. Sie hat die Startnummer neun bekommen. Leider ist keine Deutsche mit dabei.

3.28 Uhr - Curling: Außerdem laufen gerade die letzten Spiele der Gruppenphase bei den Männern. Die Zwischenstände:

Dänemark - USA 3:5

Schweden - Schweiz 5:5

Kanada - Großbritannien 2:3

Norwegen - Italien 3:4

Heute Mittag stehen bei den Herren bereits die Halbfinals an. Die Briten, Schweden und Kanadier sind bereits qualifiziert, ein Platz ist noch zu vergeben. Mit einem Sieg müssten die Amerikaner auch dabei sein.

3.25 Uhr - Freestyle: Was passiert zu deutscher nachtschlafender Stunde in Peking? Zum Beispiel die Halfpipe-Qualifikation der Freestyle-Ski-Frauen. Eileen Gu ist mit dabei, die gerade ihren zweiten Run in die Pipe gebrannt hat und große Gold-Favoritin ist. Und aus deutscher Sicht drücken wir Sabrina Cakmakli die Daumen, die gerade auf dem 12. Platz rangiert - und die besten zwölf dieser Quali schaffen es ins Finale!

3.20 Uhr - Guten Morgen: Guten Morgen an alle Nachteulen und Frühaufsteher und Olympia-Suchter! Ich bin heute Nacht wieder am Start und bringe Euch die Wettbewerbe und alles Wichtige der Nacht näher. Packen wir es an!