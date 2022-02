Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking steht der letzte Wettkampftag an. Einige Medaillen werden am Sonntag noch vergeben. Alle Informationen zu den Übertragungen der Wettkampfe im TV und Livestream, erfahrt Ihr hier.

Schlusstag bei Olympia 2022! Insgesamt fünf Medaillenentscheidungen stehen am letzten Wettkampf bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking auf dem Programm. Und auch das deutsche Team kann sich noch berechtigte Hoffnungen auf weitere Medaillen machen.

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Die erste Medaillenentscheidung gibt es am Sonntag im Ski alpin-Teamevent. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft rund um Lena Dürr, Emma Aicher, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer. Die deutschen Skifahrerinnen und Skifahrer konnten in Peking noch keine Medaillen holen. Gelingt das dafür heute im Teamevent? Der Wettkampf beginnt am Sonntag um 02.00 Uhr deutscher Zeit.

Im Eiskanal läuft es weiterhin für die deutschen Athletinnen und Athleten in Peking. Am letzte Wettkampftag steht noch die Entscheidung im Viererbob aus. Hervoragende Chancen auf eine Medaille haben dabei die Teams von den Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Die beiden liegen mit ihren Mannschaften nach der Hälfte des Wettkampfs auf den Plätzen eins uns zwei. Die Entscheidung fällt am Sonntag um 02.30 Uhr deutscher Zeit.

In drei weiteren Disziplinen werden am Sonntag Medaillen vergeben. Das Finale beim Curling der Frauen, das Eishockey-Finale der Männer und der Langlauf über 30km der Frauen stehen am letzten Wettkampftag noch auf dem Programm.

Feierlich werden die Olympischen Spiele am Sonntag mit der Abschlussfeier beendet. Diese beginnt um 13.00 Uhr deutscher Zeit.

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan in der Übersicht

Uhrzeit Wettkampf Geschlecht 2.00 Uhr Ski Alpin: Teamevent Mixed 2.05 Uhr Curling: Finale Frauen 2.30 Uhr Bob: 3. und 4. Lauf Viererbob Männer 5.10 Uhr Eishockey: Finale Männer 7.30 Uhr Langlauf: 30 Kilometer Frauen 13.00 Uhr Olympia-Schlussfeier

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Den letzten Wettkampftag der Olympischen Spiele zeigen die ARD und Eurosport live im TV. Zudem bieten sich Euch einige Optionen, den letzten Tag bei Olympia im Livestream zu verfolgen - beispielsweise auf DAZN.

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr die Olympischen Spiele am Sonntag sowohl in der ARD als auch auf Eurosport. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung am Sonntag um 01.35 Uhr. Schon etwas früher, um 01.00 Uhr, ist Eurosport auf Sendung. Um 13.00 Uhr beginnt dann die Olympia-Schlussfeier, die von den beiden Sendern ebenfalls live und in voller Länge übertragen wird.

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die ARD und Eurosport bieten jeweils auch einen Livestream ihres gesamten Programms an. Den Livestream der ARD sehr Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de. Der Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders ist kostenfrei. Eurosport bietet Euch mit dem Eurosport Player die Möglichkeit, sein Programm kostenpflichtig im Livestream zu verfolgen.

© getty Kira Weidle tritt am Sonntag unter anderem für das deutsche Team beim Ski alpin-Teamevent an.

Auf DAZN könnt Ihr am Sonntag ebenfalls den letzten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen live erleben. Aufgrund einer Kooperation zwischen Eurosport und und DAZN, seht Ihr auf dem Streamingdienst die Übertragung des Sportsenders.

Neben den Olympischen Spielen zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch vieles mehr.

Um alle diese Inhalte bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Das schlägt mit monatlichen 29,99 Euro oder jährlichen 274,99 Euro zu Buche. DAZN-Kunden, die Ihr Abonnement vor dem 01. Februar abgeschlossen haben, zahlen bis zum 31. Juli weiterhin Ihren aktuellen Tarif.

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream - Der Medaillenspiegel

# Land Gesamt 1 Norwegen 15 8 12 35 2 Deutschland 10 7 5 22 3 USA 8 9 6 23 4 Niederlande 8 5 4 17 4 Schweden 8 5 4 17 6 China 8 4 2 14 7 Schweiz 7 2 5 14 8 Russisches Olympisches Komitee 6 10 13 29 9 Österreich 6 7 4 17 10 Frankreich 5 7 2 14 11 Kanada 4 8 13 25 12 Japan 3 5 9 17 13 Italien 2 7 8 17 14 Südkorea 2 5 2 9 15 Slowenien 2 3 2 7 16 Neuseeland 2 1 0 3 17 Finnland 1 2 3 6 18 Australien 1 2 1 4 19 Ungarn 1 0 2 3 20 Belgien 1 0 1 2 20 Tschechien 1 0 1 2 22 Slowakei 1 0 0 1 23 Belarus 0 2 0 2 24 Spanien 0 1 0 1 24 Großbritannien 0 1 0 1 24 Ukraine 0 1 0 1 27 Polen 0 0 1 1 27 Lettland 0 0 1 1 27 Estland 0 0 1 1

Olympia live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe - Übertragung im Liveticker

Wie gewohnt begleitet SPOX für Euch auch am letzten Tag der Olympischen Spiele einige Events im Liveticker. So verfolgen wir für Euch das Teamevent im Ski alpin sowie die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in ausführlichen Livetickern.

Hier geht es zum Liveticker des Teamevents im Ski alpin.

Olympia 2022: Deutsche Teilnehmer bei den Winterspielen in Peking