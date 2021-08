Rund um Olympia: Alle Entscheidungen vom 3. August im Liveticker

Basketball, Handball, Tischtennis oder Leichtathletik - aus deutscher Sicht stehen am Dienstag zahlreiche spannende Events an. Alle Entscheidungen könnt Ihr bei Rund um Olympia live verfolgen.

Olympia, Tag 11: Der Zeitplan

Das Wichtigste vom Tag:

Uhrzeit Wettbewerb ab 3 Uhr Basketball Herren, Viertelfinale, Deutschland vs. Slowenien ab 3.50 Uhr Weitsprung Damen, Finale ab 4.37 Uhr 200m Kajak Einer Frauen, Finale ab 4.54 Uhr 1000m Canadier Zweier Herren, Finale ab 5.20 Uhr 400m Hürden Männer, Finale ab 5.21 Uhr 1000m Kajak Einr Männer, Finale ab 5.33 Uhr Segeln 49er FX Frauen, Medal Race ab 5.47 Uhr 500m Kajak Zweier Frauen, Finale

3.18 Uhr: Puh, das wird sehr schwer hier. Defensiv gelingen kaum Stopps, offensiv folgt Fehler auf Fehler. Der letzte Ballbesitz des ersten Viertels gehört den Slowenen, die diesen nicht nutzen können. Dennoch steht es 25:14 für Doncic und Co.

3.15 Uhr: Jacob Schopf folgt dem Duo Brendel/Hecker ins Finale, ihm gelingt dies im Einer-Kajak über 1000 Meter. Dafür genügt Rang drei im Halbfinale, der Endlauf findet um 5.20 Uhr statt.

3.11 Uhr: Leider setzt sich Slowenien erstmals ab, Doncic verteilt den Ball wunderbar und lässt seine Teamkollegen glänzen. 12:21 aus deutscher Sicht.

3.06 Uhr: Derweil kämpfen auch die deutschen Tischtennis-Damen ums Halbfinale. Es geht gegen Korea los mit dem Doppel Xiaona Shan und Petrissa Solja gegen Shin und Jeon.

3.05 Uhr: Guter Start für Deutschland. Die ersten Punkten gehen zwar auf das Konto von Doncic, doch Giffey versenkt zwei Dreier zum 8:6. Weiter so!

2.59 Uhr: Gleich geht es für die deutschen Basketballer gegen Slowenien ins Viertelfinale, die Starting Five besteht aus Isaac Bonga, Andi Obst, Niels Giffey, Johannes Thiemann und Johannes Voigtmann. Vorher noch eine gute Nachricht vom Kanusport. Sebastian Brendel und Tim Hecker haben über 1000 Meter im Canadier souverän das Finale erreicht. Im Halbfinale gelang sogar der Sieg.

2.53 Uhr: Weitere Infos von der Leichtathletik: Im Speerwurf der Frauen steht die Quali an. Für Europameisterin Christin Hussong wird es aber erst um 3.50 Uhr ernst, sie ist in der zweiten Gruppe am Start. 63 Meter reichen sicher fürs Finale. Raus ist Maß Hess in der Dreisprung-Quali mit 16,69 Meter.

2.50 Uhr: Machen wir nichtsdestotrotz weiter im Programm: Der deutsche Meister Robert Farken ist ins Halbfinale über 1500 Meter eingezogen. In seinem Vorlauf belegte er Platz fünf und erreichte damit auf direktem Weg die Vorschlussrunde. Amos Bartelsmeyer schied als Elfter seines Laufs in 3:38,36 Minuten aus. Schnellster war der Belgier Ismael Debjani (3:36,00).

2.45 Uhr: Leider war es das für das deutsche Duo. Den ersten Matchball können Ludwig/Kozuch noch abwehren, dann aber entscheiden April/Alex auch den zweiten Durchgang knapp mit 21:19 für sich. Bitterer Start aus deutscher Sicht in den Tag. Kleinigkeiten haben entschieden.

2.35 Uhr: Leider eine schlechte Nachricht zum Start: Das Duo Maggy Kozuch/Laura Ludwig hat Satz 1 gegen die Brasilianerinnen April/Alix mit 19:21 verloren und muss den zweiten Durchgang unbedingt für sich entscheiden, um weiter auf eine Medaille hoffen zu dürfen. Wir drücken die Daumen!

2.32 Uhr: Vorher lege ich Euch schnell den Blick auf einen historischen Vortag für Team D ans Herz. Gold im Ringen und Reiten, Silber beim Diskuswerfen, was war da alles los! Hier entlang!

2.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen an alle Olympia-Fans zu einem äußerst interessanten Tag aus Tokio. Ob Basketball, Handball, Tischtennis, Kanurennsport oder Leichtathletik - aus deutscher Sicht ist jede Menge geboten. Den Auftakt machen unsere Beachvolleyball-Mädels im Viertelfinale.