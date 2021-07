Olympia: Erste Entscheidungen des Tages - Hockey-Herren im Viertelfinale gefordert

Bereits in den frühen Morgenstunden geht es in Tokio um Medaillen, die erste des Tages wird im Golf vergeben. Im Laufe des Tages erwarten uns Entscheidungen in der Leichtathletik, Schwimmen und vielem mehr. Aus deutscher Sicht erwartet uns mit dem Tennnis-Finale von Alexander Zverev ein echtes Highlight.

Rund um Olympia: Der Zeitplan heute

Uhrzeit Wettbewerb 2.30 Uhr Hockey, Herren (Deutschland - Argentinien) 3.30 Uhr Schwimmen (50 m Freistil Herren Finale) 3.37 Uhr Schwimmen (50 m Freistil Damen Finale) 3.44 Uhr Schwimmen (1.500 m Freistil Herren Finale) 5 Uhr Tennis, Finale (Alexander Zverev - Karen Khachanov)

Hier gibt es den kompletten Zeitplan des Tages

Rund um Olympia: Hockey-Herren im Viertelfinale gefordert

2.54 Uhr - Hockey: Bude! Unsere Jungs führen 1:0 gegen Argentinien, Lukas Windfeder bringt die deutsche Mannschaft nach einer Strafecke in Führung.

2.50 Uhr - Fechten: Jetzt ist es geschafft. 45:31 heißt es am Ende gegen Kanada, damit stehen die deutsche Florettfechter im Viertelfinale. Später geht es gegen die USA.

2.41 Uhr - Fechten: Im Teamwettbewerb führt die deutsche Florett-Mannschaft um Peter Joppich nach sieben von neun Runden mit 35:17 - das Ding sollte durch sein.

2.38 Uhr - Rückblick: Noch steht es beim Hockey 0:0, daher sei ein kurzer Blick auf den gestrigen Tag erlaubt: Eine Medaille gab es für Team D, da hatte Jamaika mehr zu Jubeln - eigentlich. Alles Wichtige zum 31. Juli findet Ihr bei Olympia kompakt.

2.30 Uhr - Start: Los geht's am heutigen Sonntag, ich hoffe, Ihr seid alle ausgeschlafen. Wir starten mit einem Blick zum Viertelfinale der Hockey-Herren.

Rund um Olympia: Medaillenentscheidungen am 1. August

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 0.30 Uhr Golf Einzel Männer 3.10 Uhr Radsport BMX Freestyle Frauen/Männer 3.30 Uhr Schwimmen 50 Meter Freistil, 1500 Meter Freistil, 4 x 100 Meter Lagen Männer 3.35 Uhr Leichtathletik Kugelstoßen Frauen 3.40 Uhr Schwimmen 50 Meter Freistil, 4 x 100 Meter Lagen Frauen 5 Uhr Tennis Einzel Männer 5 Uhr Tennis Doppel Mixed/Frauen 5.05 Uhr Boxen Weltergewicht, Halbschwergewicht Männer 6.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 76 kg Frauen 7.30 Uhr Segeln Laser Frauen/Männer 8 Uhr Wasserspringen Kunstspringen (3 Meter) Frauen 10 Uhr Kunstturnen Boden, Seitpferd Männer 10.55 Uhr Kunstturnen Pferdsprung, Stufenbarren Frauen 11.30 Uhr Fechten Florett Mannschaft Männer 12.10 Uhr Leichtathletik Hochsprung Männer 13.30 Uhr Leichtathletik Dreisprung Frauen 13.30 Uhr Badminton Einzel Frauen 14.50 Uhr Leichtathletik 100 Meter Männer

Olympia 2021 live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Heute bekommt Ihr Livebilder wieder vom ZDF geliefert. Den passenden, ebenfalls kostenfreien Livestream findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

Dazu ist wie gewohnt Eurosport auf Sendung, dort findet Ihr ebenfalls jede Menge Livebilder aus Tokio. Einen Livestream davon findet Ihr im kostenpflichtigen Eurosport-Player oder bei DAZN.

