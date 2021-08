Alexander Zverev kämpft im Finale gegen Karen Khachanov um Gold bei den Olympischen Spielen. Wir tickern die Partie für Euch live.

Deutschlands bester Tennis-Spieler Alexander Zverev kann sich heute auch zum besten Spieler bei den Olympischen Spielen in Tokio küren. Dafür muss er jedoch im Finale Karen Khachanov bezwingen. Ob er es schafft, könnt Ihr hier mitlesen.

Tennis - Alexander Zverev vs. Karen Khachanov: Finale bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zverev setzte sich im Halbfinale sensationell gegen den Weltranglistenersten und Turnierfavoriten Novak Djokovic mit 1:6, 6:3, 6:1 durch. Sein russischer Kontrahent Khachanov musste in der Runde der letzten Vier an Pablo Carreño Busta vorbei. Zverev und Khachanov trafen insgesamt viermal aufeinander, beide entschieden jeweils zwei Partien für sich.

Vor Beginn: Frühestens um 9.30 Uhr erfolgt der erste Aufschlag im Ariake Tennis Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Tennis-Finale bei den Olympischen Spielen zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und dem Russen Karen Khachanov.

Tennis - Alexander Zverev vs. Karen Khachanov: Finale bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Das Match seht Ihr im Free-TV bei Eurosport und im ZDF. Einen Livestream bieten Eurosport (via joyn+ und DAZN abrufbar) das ZDF in der ZDFMediathek und die ARD bei Sportschau.de an.

Die Livestreams der öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sind kostenlos. Der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig. Als DAZN-Kunden müsst Ihr jedoch für den Eurosport-Stream nichts mehr draufzahlen, da Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der gemeinsamen Kooperation bei DAZN vorfindbar sind.

Nachdem der kostenlose Probemonat zu Ende ist, könnt Ihr DAZN für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr abonnieren.

