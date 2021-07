Rassistische Kommentare gegen Boll-Bezwinger: Griechischer TV-Reporter entlassen

Wegen einer rassistischen Äußerung gegen den späteren Timo-Boll-Bezwinger Jeoung Young Sik ist ein griechischer TV-Reporter fristlos entlassen worden. Dies bestätigte der Sender ERT am Dienstag. Der Reporter Dimosthenis Karmoiris hatte am Dienstagmorgen die Tischtennispartie zwischen dem Griechen Panagiotis Gionis und Jeoung bei den Olympischen Spielen in Tokio kommentiert und sich abfällig über den Südkoreaner geäußert.

Insbesondere spielte er dabei auf die Augen des Asiaten an. Das brachte ihm bereits während der Live-Sendung einen Shitstorm in den Sozialen Medien ein.

"Rassistische Kommentare haben im öffentlichen Fernsehen keinen Platz. Die Zusammenarbeit von Dimosthenis Karmoiris endete unmittelbar nach der Morgensendung", teilte der Sender mit.

Jeoung setzte sich mit 4:3 gegen den Griechen durch. Wenig später bezwang er im Achtelfinale auch den deutschen Altmeister Timo Boll mit 4:1.