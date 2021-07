Rund um Olympia: Alle Entscheidungen vom 27. Juli im Liveticker

Am Mittwoch sind die Chancen des deutschen Olympiateams auf eine Goldmedaille größer denn je. Bervor die Equipe um Isabell Werth im Dressurreiten der Top-Favorit ist, steht auch die Entscheidung im Kanuslalom an. Hier könnt Ihr bei Rund um Olympia live dabei sein.

Olympia in Tokio: Medaillenentscheidungen am 27. Juli

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht ab 0 Uhr Triathlon Rennen Frauen 3 Uhr Rudern Doppelvierer Frauen/Männer 3.10 Uhr Schwimmen 200 Meter Freistil und 100 Meter Rücken Männer 3.50 Uhr Schwimmen 100 Meter Rücken und 100 Meter Brust Frauen 4.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 63 kg und Gewichtsklasse bis 59 kg Frauen 8 Uhr Mountainbike Rennen Frauen 8 Uhr Wasserspringen Synchronspringen (10 Meter) Frauen 08.15 Uhr Schießen Luftgewehr 10 Meter Mannschaft Mixed 9 Uhr Kanuslalom Slalom Kajak Einer Frauen 10.30 Uhr Reitsport Dressur Mannschaft Mixed 11.18 Uhr Judo Halbmittelgewicht Frauen/Männer 12.30 Uhr Fechten Degen Mannschaft Frauen 12.45 Uhr Kunstturnen Mehrkampf Mannschaft Frauen 13 Uhr Softball - Frauen 13.30 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse über 67 kg Frauen 12.30 Uhr Taekwondo Gewichtsklasse über 80 kg Männer

Hier gibt es den kompletten Zeitplan des Tages.

2.40 Uhr - Bisherige Entscheidungen: Eine Entscheidung ist heute schon gefallen - wie im Vortag im Triathlon. Eine deutsche Medaillenhoffnung hat sich leider zerschlagen. Die 25-Jährige Laura Lindemann aus Potsdam zeigte einen starken Lauf und landete auf Platz sieben. Nach dem Radfahren lag sie noch auf Platz zwei, am Ende fehlten 1:21 Minuten auf eine Medaille. Es siegte Flora Duffy aus Bermuda.

2.30 Uhr - Rückblick: Was gibt es vom Vortag zu berichten? Unter anderem gab es (schon wieder) Bronze, dieses Mal im Canadier. Außerdem zeigte Luka Doncic eine überragende Leistung und im Tischtennis endete eine irre Serie. Hier könnt Ihr alles Wichtige nachlesen.

Start: Hallo und herzlich willkommen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weiter warten wir auf die erste Goldmedaille für das deutsche Team, angesichts der anstehenden Entscheidungen sollte das doch heute etwas werden. Legen wir los!

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Am Dienstag kümmert sich die ARD um die Übertragung der Spiele im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet außerdem jede Menge Wettkämpfe im Livestream bei Sportschau.de an. Das ZDF unterstützt mit einigen Livestreams in der ZDFMediathek.

Auch Eurosport zeigt den fünften Olympiatag live im TV und im Livestream. Die Übertragung auf Eurosport 1 ist kostenlos und im Free-TV zu sehen, das Angebot von Eurosport 2 und im Livestream im Eurosport-Player ist allerdings kostenpflichtig.

