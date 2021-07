Olympia LIVE: Deutschland-Achter greift nach Gold

Nächster Tag der Olympischen Spiele, bereits in der Nacht stehen die ersten Medaillenentscheidungen an. Was ist aus deutscher Sicht möglich? Winkt erneut Edelmetall? Außerdem greifen die Leichtathlet*innen in den Wettbewerb ein. Bei Rund um die Olympia bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand!

Rund um Olympia: Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Rudern, Einer, Männer Sensationsgold für Griechenland

Rund um Olympia: Die Highlights der kommenden Stunden

Rund um Olympia: Deutschland-Achter peilt Gold an

3.02 Uhr - Diskuswerfen: Die erste Quali-Gruppe steht an und ist richtig prominent besetzt. Die beiden Deutschen Daniel Jasinski und Clemens Prüfer sind dabei sowie der österreichische WM-Dritte Lukas Weißhaidinger, der London-Zweite Ehsan Hadadi aus dem Iran, Europameister Andrius Gudzius aus Litauen und Weltmeister Daniel Stahl aus Schweden. Der Schwede lässt direkt auch die Muskeln spielen und übertrifft mit seinem ersten Wurf die geforderte Finalweite von 66 Metern. Prüfers erster Versuch landet bei 62,52 m.

2.57 Uhr - Rudern: Zuvor stand bereits das Finale der Damen an, hier setzte sich die Neuseeländerin Twigg mit über einer Bootslänge Vorsprung vor der russischen Ruderin Hanna Prakatsen und der Österreicherin Lobnig durch.

2.54 Uhr - Rudern: Und danach steht dann auch das A-Finale der Einer-Ruderer an und es gibt eine faustdicke Überraschung! Der Grieche Ntousksos schnappt sich sensationell Gold und düpiert damit die Konkurrenz. Mit Olympiarekord! Was ein Erfolg für den jungen Griechen und den gesamten Verband. Borch (DEN) und Martin (CRO) holen die weiteren Medaillen.

2.49 Uhr - Rudern: Oliver Zeidler, der gestern so enttäuschen das Finale verpasst hatte, macht mit dem B-Finale direkt mal den Auftakt und zeigt seine ganze Dominanz. Am Ende ist er klar Erster und schüttelt im Ziel den Kopf. So hat er sich seine ersten Spiele sicher nicht vorgestellt. Immerhin kann er Platz bei Olympia in seine Erfolgsliste eintragen.

2.42 Uhr - Vorschau: Was geht heute so? Aus deutscher Sicht liegen die Goldhoffnungen klar auf dem deutschen Achter der um 3.25 Uhr an den Start geht. Ansonsten stehen die ersten Wettkämpfe der Leichtathlet'*innen an.

2.35 Uhr - Rückblick: Ehe es gleich heiß wird, blicken wir auf gestern zurück. Dort gab es einige große, mittelgroße und kleine Debakel für das Team D, allerdings auch einige Highlights wie das Ruder-Silber und Das Halbfinale von Dimitrij Ovtcharov. Was sonst noch so los war, hat der Kollege Götz für Euch galant zusammengefasst.

2.30 Uhr - Start: Guten Morgen aus der Nacht! Kollege Arndt macht den NBA-Draft-Ticker unsicher, wir schauen dagegen, was bei den Spielen in Tokio los ist. Mindestens einmal Gold sollte heute garantiert sein, aber nach gestern wundert mich gar nichts mehr. Los geht's so oder so - ick freu mir!

Rund um Olympia: Alle Medaillenentscheidungen des Tages

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 03.05 Uhr Rudern Achter Frauen 03.25 Uhr Rudern Achter Männer 03.41 Uhr Schwimmen 200 m Brust Frauen 03.50 Uhr Schwimmen 200 m Rücken Männer 03.59 Uhr Schwimmen 100 m Freistil Frauen 04.16 Uhr Schwimmen 200 m Lagen Männer 04.40 Uhr BMX Rennen Männer 04.50 Uhr BMX Rennen Frauen 05.00 Uhr Tennis Doppel Männer 07.00 Uhr Schießen Sportpistole Frauen 07.50 Uhr Trampolinturnen Frauen 08.30 Uhr Badminton Mixed 09.00 Uhr Kanuslalom Slalom Kajak Einer Männer 09.45 Uhr Bogenschießen Einzel Frauen 11.38 Uhr Judo Frauen 12.09 Uhr Judo Schwergewicht Männer 12.30 Uhr Fechten Männer 13.30 Uhr Leichtathletik 10000 m Männer 14.00 Uhr Tischtennis Männer

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Das ZDF übernimmt heute wieder die Übertragung der Spiele im Free-TV und mittels vieler Livestreams in der ZDFMediathek. Die ARD unterstützt mit einigen Streams via Sportschau.de.

Außerdem gibt es den gesamten Olympia-Tag wie gewohnt auch bei Eurosport zu sehen. Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen ohne Pause, der Livestream via Eurosport Player ist jedoch kostenpflichtig.

