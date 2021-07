Olympia 2021 - 10.000-m-Gold an Äthiopien: Selemon Barega spurtet Weltmeister Joshua Cheptegei davon

Selemon Barega ist der erste Leichtathletik-Olympiasieger von Tokio. Der Äthiopier spurtete am Freitag über 10.000 m Weltmeister und Topfavorit Joshua Cheptegei (Uganda) davon und gewann nach 27:43,22 Minuten Gold. Weltrekordler Cheptegei (27:43,63) musste sich mit Silber zufriedengeben, Bronze ging an Jacob Kiplimo (27:43,88) und damit ebenfalls an Uganda.

Der erst 21-jährige Barega hatte in der Sauna von Tokio bei knapp 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit auf der letzten Runde die größten Kraftreserven. Nachdem die Läufer auf der ersten Hälfte des Rennens im Bummeltempo unterwegs waren, wurde es auf den zweiten 5000 m immer schneller. Barega setzte dann die entscheidende Attacke auf der letzten Runde und wehrte auf der Zielgeraden den Angriff von Cheptegei noch ab.

2012 und 2016 hatte Mo Farah das längste Stadion-Rennen gewonnen, für Tokio hatte sich der britische Topstar aber nicht qualifiziert. Mit Kenenisa Bekele gewann zuletzt 2008 ein Äthiopier Olympia-Gold über die 25 Runden.