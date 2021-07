Für die Olympischen Spiele in Tokio wurde ein eigenes Logo entworfen. Wir geben einen Überblick über dessen Bedeutung, Aussehen, Urheber und Geschichte.

Olympia 2021, Logo: Bedeutung, Aussehen, Urheber, Geschichte

Es gehört zu Olympischen Spielen wie die Olympische Flagge, das Olympische Dorf und die Eröffnungs- und Schlussfeier: Ein offizielles Logo.

Klar, dass es auch bei den am 23. Juli offiziell beginnenden Olympischen Spielen ein eigens entworfenes Logo gibt. Um dieses, genau genommen um den ersten Entwurf eines Logos, gab es großen Ärger.

Olympia 2021, Logo: Geschichte

Die Geschichte der Logos bei Olympischen Spielen reicht bis ins Jahr 1924 zurück. Anlässlich der Sommerspiele in Paris wurde erstmals ein eigenes Logo entworfen. Dieses war im Vergleich zu den heutigen Logos sehr schlicht und vor allem nur in schwarz-weiß gehalten.

Im Laufe der Geschichte wurden die Olympia-Logos immer abstrakter und bunter. Die Entwicklung ging weg vom minimalistischen Stil zu mehr und mehr ausgeklügelten graphischen Formen.

Eines hatten und haben alle Olympia-Logos gemeinsam. Sie weisen eine Symbolik und eine Verbundenheit zu dem Austragungsland beziehungsweise der Austragungsstadt auf.

Nehmen wir als Beispiel das an eine Glücksspirale erinnernde Logo der Olympischen Spiele in München. Dieses sollte den Begriff "strahlendes München" zum Ausdruck bringen. Anderes Beispiel: Im Logo der Olympischen Spiele 2000 in Sydney stand ein Bumerang, eines der Nationalsymbole Australiens, im Mittelpunkt.

© getty Das Logo der Olympischen Spiele 2000 in Sydney hatte einen Bumerang im Mittelpunkt.

Olympia 2021, Logo: Bedeutung, Aussehen

Das eigentliche Logo der Olympischen Spiele in Tokio wurde im Juli 2015 präsentiert. Es stellte ein stilisiertes T mit einem roten Kreis in der oberen Ecke rechts dar. Das T sollte für für Tokyo, Tomorrow (Morgen) und Team stehen, der rote Kreis ein schlagendes Herz, die Flagge Japans und eine vereinigte Welt symbolisieren.

Nur kurz nach der Logo-Vorstellung machte der belgische Designer Olivier Debie die Olympia-Verantwortlichen darauf aufmerksam, dass das Logo eine große Ähnlichkeit des von ihm entworfenen Logos des Théâtre de Liège hat. Als Debie sogar eine Klage erhob, zogen die Olympia-Organisatoren das Logo zurück.

Die Logowahl wurde daraufhin neu ausgeschrieben, woraufhin 15.000 Einsendungen eingingen. Im April 2016 wurde dann das neue Logo vorgestellt. Es zeigt ein blau-weißes Schachbrettmuster in Form eines Siegeskranzes. "Zusammengesetzt aus drei verschiedenen rechteckigen Formen, repräsentiert das Design verschiedene Länder, Kulturen und Denkweisen", sagte ein Organisator bei der Vorstellung. Der verwendete Blauton Indigo ist in Japan eine traditionelle Farbe, karierte Muster wurden in der Edo-Zeit in Japan sehr oft verwendet.

Der integrierte Schriftzug "Tokyo 2020" blieb auch nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in das Jahr 2021 dem Logo erhalten.

© getty Das zuerst veröffentlichte Logo der Olympischen Spiele in Tokio musste zurückgezogen werden.

Olympia 2021, Logo: Urheber

Das siegreiche Logo stammt von dem japanischen Designer Asao Tokolo. Der heute 52-Jährige war bis zur Präsentation "seines" Olympia-Logos relativ unbekannt, rückte dann aber immer mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit.

© getty Asao Tokolo entwarf das Logo der Olympischen Spiele.

