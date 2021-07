Die Olympischen Spiele in Tokio werden am 23. Juli eröffnet. Warum das Fußballturnier der Frauen und Männer bereits früher beginnt, verraten wir Euch hier.

Die Olympischen Spiele werfen ihre Schatten voraus. Die Eröffnungsfeier geht am Freitag, 23. Juli, im Nationalstadion von Tokio über die Bühne.

Mit der Eröffnungsfeier wird das olympische Feuer entzündet, was immer den offiziellen Start von Olympia bedeutet. In diesem Jahr sind einige Sportler aber bereits vor der Eröffnungsfeier im Einsatz. So beginnt das Fußball-Turnier der Frauen bereits am 21. Juli, das Männer-Turnier am 22. Juli.

Olympia 2021: Warum beginnt das olympische Fußballturnier vor der Eröffnungsfeier?

Die Olympischen Spiele dauern in diesem Jahr offiziell 17 Tage (23. Juli - 8. August). Da es in diesem Zeitraum schwer ist ein, ein Turnier mit drei Gruppenspielen und drei K.o.-Spielen mit den benötigten Regenerationsphasen durchzuziehen, beginnen die beiden Fußballturniere schon kurz vor der offiziellen Eröffnung. Somit ist sichergestellt, dass alle Mannschaften zwischen ihren Spielen jeweils zwei Ruhetage haben.

Blicken wir einmal näher auf die deutschen Fußballer. Diese sind zum zweiten Mal nacheinander bei Olympischen Spielen dabei. In ihrem Auftaktspiel trifft die Elf von Trainer Stefan Kuntz am 22. Juli auf Brasilien, es folgen die weiteren Gruppenspiele gegen Saudi-Arabien (25. Juli) und die Elfenbeinküste (28. Juli). Sollte Deutschland als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreichen, stünde dieses am 31. Juli an, wieder drei Tage später wäre das Halbfinale (3. August). Das Spiel um Platz 3 ist für den 6. August, das Finale für den 7. August terminiert.

Da das Turnier schon einen Tag vor der Eröffnungsfeier beginnt, ist gewährleistet, dass zwischen allen Spielen mindestens zwei Ruhetage liegen. Dies ist auch bei den Frauen der Fall.

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Donnerstag,

22.07.2021 10:30 Uhr Elfenbeinküste Saudi-Arabien Donnerstag,

22.07.2021 13:30 Uhr Brasilien Deutschland Sonntag,

25.07.2021 10.30 Uhr Brasilien Elfenbeinküste Sonntag,

25.07.2021 13:30 Uhr Saudi-Arabien Deutschland Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Deutschland Elfenbeinküste Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Saudi-Arabien Brasilien

