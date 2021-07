Olympia 2021: Austragungsorte, Stadien, Arenen, Sportstätten

Am 23. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Wir zeigen Euch die Austragungsorte, Stadien, Arenen und Sportstätten von Olympia 2021.

Bald ist es soweit! Die Olympischen Spiele in Tokio werden am 23. Juli eröffnet. Bis 8. August ist die japanische Hauptstadt dann der Nabel der Sportwelt.

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie mussten die Olympischen Spiele bereits um ein Jahr verschoben werden. Jetzt ereilte die Veranstalter und die vielen Sportler aus aller Welt ein weiterer Nackenschlag. Wegen steigender Infektionszahlen finden die meisten Wettbewerbe ohne Zuschauer statt.

Die zum Teil neu gebauten Sportstätten werden deshalb größtenteils leer bleiben. Der Neubau und die Renovierung der Stadien, Arenen und Sportstätten kosteten mehrere Milliarden Euro, alleine der Neubau des Olympiastadions verschlang 1,3 Milliarden Euro.

© getty Das Olympiastadion wurde auf dem Grund des alten Nationalstadions errichtet.

In Tokio wird in 33 Sportarten mit 51 Disziplinen in 339 Entscheidungen um die Medaillen gekämpft. Dies geschieht in 42 Wettkampfstätten.

Die meisten Wettbewerbe finden in einem Radius von 8 Kilometern rund um das Olympische Dort statt. Innerhalb dieses Radius verteilen sich die Wettkampfstätten auf die nördliche Heritage Zone und die südliche Tokyo Bay Zone.

Einige Sportstätten befinden sich außerhalb des Radius, in manchen Sportarten befinden sich die Sportstätten gar nicht in Tokio, sondern in weiteren japanischen Städten.

Wir geben einen Überblick über alle Austragungsorte, Arenen und Sportstätten in den verschiedenen Bereichen, zeigen welche Sportsarten dort stattfinden und wie hoch die vorhergesehene Zuschauerkapazität gewesen wäre.

Olympia, Tokio, 2021, Olympische Spiele, Austragungsorte, Arenen, Sportstätten - Heritage Zone

Nationalstadion (Eröffnungs- und Schlussfeier, Leichtathletik, Fußball; 68.000 Zuschauer)

Tokio Taiikukan (Tischtennis; 10.000 Zuschauer)

Kokuritsu Yoyogi Kyogijo (Handball, 13.291 Zuschauer)

© getty Im Kokuritsu Yoyogi Kyogijo spielen die deutschen Handballer um Olympia-Medaillen.

Nippon Budokan (Judo, Karate; 10.000 Zuschauer)

Tokio International Forum (Gewichtheben; 5.012 Zuschauer)

Tokio Stadion (Fußball, Moderner Fünfkampf, 7-er Rugby; 50.000 Zuschauer)

Ryogoku Kokugikan (Boxen; 11.098 Zuschauer)

Musashinonomori Park (Radsport; 1.000 Zuschauer)

© getty Hier finden die Entscheiden im Dressur- und Springreiten statt.

Baji Koen (Dressur, Springreiten, Vielseitigkeitsreiten; 9.300 Zuschauer)

Musashino Forest Sport Plaza (Badminton, Moderner Fünfkampf; 7.200 Zuschauer)

Olympia, Tokio, 2021, Olympische Spiele, Austragungsorte, Arenen, Sportstätten - Tokio Bay Zone

Ariake Arena (Volleyball; 15.000 Zuschauer)

Ariake Gymnastics Center (Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen; 12.000 Zuschauer)

Ariake Urban Sports Park (BMX Rennen, BMX Freestyle, Skateboard; 5.000 bis 7.000 Zuschauer)

Ariake Tennis Park (Tennis, 20.000 Zuschauer)

© getty Im Ariake Tennis Park fanden schon viele ATP- und WTA-Turniere statt.

Makuhari Messe, Halle A (Ringen, Taekwondo; 10.000 Zuschauer)

Makuhari Messe, Halle B (Fechten; 8.000 Zuschauer)

Odaiba Marine Park (Freiwasserschwimmen, Triathlon; 5.000 Zuschauer)

Tatsumi Water Polo Centre (Wasserball; 4.700 Zuschauer)

Shiokaze Park (Beachvolleyball; 12.000 Zuschauer)

Tokyo Aquatics Centre (Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen; 15.000 Zuschauer)

Aomi Urban Sports Park (3x3-Basketball, Sportklettern; 7.100 bzw. 8.400 Zuschauer)

Yumenoshima Park Archery Field (Bogenschießen; 5.600 Zuschauer)

Oi Hockey Stadium (Hockey; 15.000 Zuschauer)

© getty Im Oi Hockey Stadium wird auf einem Kunstrasen aus nachwachsenden Rohstoffen gespielt.

Kasai Canoe Slalom Centre (Kanuslalom; 7.500 Zuschauer)

Sea Forest Waterway (Kanu, Rudern; 12.800 bzw. 16.000 Zuschauer)

Sea Forest Cross-Country Course (Vielseitigkeitsreiten; 16.000 Zuschauer)

Olympia, Tokio, 2021, Olympische Spiele, Austragungsorte, Arenen, Sportstätten - Weitere Sportstätten

Ichinomiya: Tsurigasaki Surfing Beach (Surfen; 6.000 Zuschauer)

Saitama: Saitama Super Arena (Basketball; 21.000 Zuschauer)

© getty In der Saitama Super Arena absolvierten die deutschen Basketballer 2019 ein Testspiel.

Sapporo: Odori-Park (Marathon; Gehen)

Asaka: Asaka Shooting Range (Schießen; 3.000 Zuschauer)

Yokohama: Yokohama Stadium (Baseball, Softball; 35.000 Zuschauer)

Kawagoe: Kasumigaseki Country Club (Golf; 25.000 Zuschauer)

Fukushoma: Fukushima Azuma Baseball Stadium (Baseball, Softball; 14.000 Zusachauer)

Fujisawa: Yachthafen Enoshima (Segeln; 3.000 Zuschauer)

© getty Vor Fujisama wird um olympische Segelmedaillen gefahren.

Oyama: Fuji International Speedway (Radsport; 22.000 Zuschauer)

Izu: Izu Velodrome (Bahnradsport; 3.600 Zuschauer)

Izu: Izu Mountain Bike Course (Mountainbike; 11.500 Zuschauer)

Olympia, Tokio, 2021, Olympische Spiele, Austragungsorte, Arenen, Sportstätten - Fußballstadien außerhalb von Tokio

Sapporo Dome (Sapporo; 41.000 Zuschauer)

Miyagi Stadium (Sendai; 49.000 Zuschauer)

Ibaraki Kashima Stadium (Kashima; 40.000 Zuschauer)

Saitama Stadium (Saitama; 64.000 Zuschauer)

International Stadium Yokohama (Yokohama; 72.000 Zuschauer)